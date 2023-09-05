США ищут предлог для войны в Азии против Китая. Ким Чен Ын - как кость в горле дяди Сэма, - СП

14:45 05.09.2023 Белый дом: Ким Чен Ын везет в Россию снаряды



Сергей Аксенов 5.09.23



Северокорейский лидер Ким Чен Ын в сентябре может приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на американские источники.



В связи с этим, Вашингтон призывает Пхеньян "прекратить переговоры по оружию", а также соблюдать взятые на себя обязательства, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.



Встреча может состояться во Владивостоке или Москве. Возможность визита подтверждает тот факт, что в конце августа делегация северокорейских чиновников, якобы, проехала поездом из Пхеньяна во Владивосток, а затем вылетела в Москву.



Косвенно приезд Ким Чен Ына подтверждает информация Тг-канала "Незыгарь", связанная с беседой президента РФ с главой Роскосмоса. Мол, после неудачи лунной программы, его поездка на космодром "Восточный" вместе с лидером КНДР отменена.



То есть визит запланирован?



Американцы считают, что Пхеньян "ищет способы поддержать свои валютные и другие доходы", а Москве нужно оружие для активизации в зоне СВО. Речь, в частности, идет об артиллерийских снарядах советского образца, которые в большом количестве имеются на складах КНДР.



Москва такие предположения США отвергала. "Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР", - настаивал посол в КНДР Александр Мацегора в феврале. Но может быть, с тех пор что-то изменилось?



Тем более в июле в КНДР уже побывал министр обороны Сергей Шойгу. Он встретился с Ким Чен Ыном, посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, осмотрел северокорейские дроны и межконтинентальные ракеты, и наметил совместные учения.



О том, какие резоны для встречи лидеров могут быть у России и КНДР "СП" рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.



- Практически весь Запад, НАТО воюют против России. И Россия в одиночку в состоянии отбиться. Поэтому нам не нужны поставки вооружений из других стран. Поставки обычных вооружений из КНДР в Россию могут быть только символические. Какие-то образцы, которые мы потом сможем потом применить, тиражировать у себя. У нас военные заводы сейчас работают в три смены.



Новости СМИ2

"СП": Каковы могут быть интересы КНДР?



- В конце августа на территории Южной Кореи, а также в морском и воздушном пространстве этой страны были проведены военные учения Ulchi Freedom Shield ("Щит свободы Ыльчи", в средние века был такой военноначальник в Корее). В этих учениях принимали участия не только военнослужащие Южной Кореи, но и гражданская оборона, а также военные США, Австралии, Новой Зеландии, Британии, Канады и Франции.



Легенда этих учений заключалась в отражении нападения со стороны КНДР и нанесение ударов по центрам принятия решений и руководству Северной Кореи.



Кроме того, по договоренности, достигнутой во время апрельского визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля в США, где он выступал в Конгрессе, в южнокорейский порт Пусан летом впервые за последние 30 лет вошла стратегическая атомная подводная лодка USS Michigan класса Ohio. И было заявлено, что с тех пор в территориальных водах РК будут регулярно находиться американские атомные подлодки - носители ядерного оружия. А это реальная угроза провокации.



"СП": Поджигатели войны…



- СВО показала, что страна, обладающая ядерным оружием, не может при каком-то нападении на свою территорию сразу же применить ядерное оружие. И поэтому не исключено, что американцы могут подбить своих южнокорейских сателлитов совершить некие действия в расчете на то, что Пхеньян в такой ситуации побоится применить ядерное оружие против не ядерной державы. А если не побоится, то можно будет обвинить его в применении ядерного оружия впервые после Второй мировой войны.



Кроме того, у части южнокорейских военных есть настроения реваншизма. Им хочется отомстить северокорейцам за то, что они их не сумели в свое время победить. Поэтому нужно предпринять меры, чтобы показать недопустимость таких провокаций, пообещать серьезную реакцию. Не обязательно Россия должна вмешиваться, но показать, что будет осуждение со стороны Москвы, Пекина и т. д. необходимо. Это нужно, подчеркну, чтобы предупредить саму возможность возникновения такого конфликта.



На днях Ким Чен Ын посетил Генштаб, где проводились командно-штабные учения и пообещал в случае, если на КНДР нападут, нанести удар по всем важнейшим южнокорейским военным объектам: аэродромам, морским портам, американским военным базам. И даже освободить Южную Корею от американцев и объединить страну. Довольно резкое заявление, но это не пустые слова. Недавно Ким Чен Ын был на военном заводе, где распорядился увеличить производство оперативно-тактических ракет.



Поэтому России имеет смысл договориться с северянами о совместной реакции на случай южнокорейской военной авантюры, чтобы не допустить возникновения такого конфликта.



"СП": Какую политическую и другую поддержку Россия может оказать КНДР?



- Для Северной Кореи налаживание отношений с Россией поможет отчасти компенсировать ущерб от санкций, наложенных резолюциями Совбеза ООН, а также указами президента РФ об их исполнении в России против северокорейских предприятий и отдельных лиц. И хотя указа Путина о выполнении самой серьезной антикорейской резолюции от декабря 2017 года принято не было, другие соблюдаются. При этом КНДР вот уже шесть лет не производит ядерных испытаний.



Такие испытания нужны для проверки состояния ядерного оружия. Но сейчас у России есть возможность математического моделирования на суперкомпьютерах. Москва могла бы помочь КНДР с такими расчетами. Пхеньяну помогло бы ослабление санкций со стороны России. Страна закрыта от внешнего мира уже почти три года. Правда, Корея за годы привыкла опираться только на свои силы. Потому что страны, которым она ранее доверяла, ее "кинули".



У КНДР есть чем торговать. Там есть богатое месторождение редкоземельных металлов. А это сырье для современной микроэлектроники. По британским оценкам, запасы оцениваются в 2 трлн долларов.



По мнению политолога-американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, северокорейский кейс следует рассматривать как часть более масштабного противостояния.



- Высказывая неприятие контактами России и КНДР, противодействовать им американцы никак не могут. США ведут не только антироссийскую, но и антисеверокорейскую политику десятилетиями. Даже не пытаются смягчить ее. Наоборот, эскалируют напряженность. Так что основа для взаимодействия наших стран есть - общий антиамериканский курс. Это органичный логичный ответ на действия Запада. Мы помним, что в КНДР недавно ездил Шойгу.



Происходящее сейчас - объективный процесс. Мир фрагментируется. Колеблющихся нейтральных государств становится все меньше. Запад сколачивает антироссийский и антикитайский блоки с жесткой дисциплиной. Идет борьба за союзников. А раз так, то и нам приходится расширять их круг. И КНДР здесь очень важный игрок. Это страна с реальным военным потенциалом. Она реально способна создать проблемы для США. У нас тут прямая заинтересованность.



"СП": Тем более Вашингтон накачивает Южную Корею оружием, включая ядерное…



- То что США преподносят как антисеверокорейские действия, на самом деле носят антикитайский характер. Это все нацелено против Пекина. И если США однажды решатся начать какую-то военную заварушку вокруг Северной Кореи, то только с целью втянуть в него Китай. В ответ на провокацию США Пхеньян нанесет удары по американским базам в Южной Корее и Японии. И это автоматически вовлечет эти страны в конфликт. Одна КНДР не выстоит и это втянет в противостояние Китай.



Это будет более масштабно, чем потенциальный захват Китаем Тайваня, на который Пекин может и не пойти. Поэтому Вашингтону надо сценарий с КНДР реализовать. На основе этого конфликта США смогут консолидировать всех своих союзников в Азии. Время работает на Китай - к 2030 году он сравняется с США по всем параметрам и пойдет в отрыв. Кстати, и Россия в случае войны с Северной Кореей тоже не сможет остаться в стороне. Достаточно посмотреть на карту. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693914300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента

- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов

- О кадровых назначениях

- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае

- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

