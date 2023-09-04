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Крупнейшие сервисы Узбекистана приостановили перевод средств из России
15:39 05.09.2023

В Узбекистане Oson и Pay Way приостановили вывод средств за рубеж
В Узбекистане приостановили переводы через Oson и Pay Way, которые использовали в том числе трудовые мигранты. ЦБ требовал от финтехкомпаний страны расторгнуть соглашения с международными сервисами, рассказывали ранее в Oson

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили услуги по зарубежным денежным переводам.

"В нашем приложении Pay Way временно отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию", - говорится в сообщении сервиса. В компании пояснили, что поручение временно отключить переводы дал Центробанк страны.

"С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время", - сообщили в Oson.

В Pay Way уточнили, что платежи внутри страны по-прежнему работают: можно оплатить коммунальные услуги и связь, а также совершать переводы между местными системами денежных переводов - Uzcard и Humo. Помимо Uzcard и Humo, упомянутых в сообщении Pay Way, в Узбекистане работает United Fintech.

РБК направил запрос в ЦБ Узбекистана. Согласно данным на сайте регулятора, всего в стране работают 17 систем электронных денег и 52 платежные организации.

Oson является одним из лидеров по международным переводам, пишет "Газета.uz". По данным собеседника издания, приложение для переводов в Узбекистан использует большое число трудовых мигрантов в России.

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В конце августа Центральный банк Узбекистана оштрафовал платежную организацию Brio Group, которой принадлежит бренд Oson, сообщила пресс-служба регулятора в кратком отчете о деятельности Комитета банковского надзора ЦБ. Причиной для этого послужило "нарушение требований нормативных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", указывал регулятор. Также ЦБ предупреждал, что в случае аналогичных нарушений будут применяться "жесткие меры".

Комментируя сообщение ЦБ, генеральный директор Brio Group Фарход Махмудов говорил, что компания ранее никогда не получала предписаний или замечаний от регулятора и не платила штрафов за нарушения и всегда работала прозрачно.

Он также рассказал, что после публикации новости об этом в СМИ более полусотни финтехорганизаций Узбекистана получили от Центробанка письмо, в котором говорится, что с 5 сентября запрещается проведение трансграничных переводов, что фактически означает прекращение предоставления услуг по международным переводам, оплате игровых сервисов и услуг зарубежных компаний, а также ряда других транзакций.

"С 5 сентября нас и все платежные организации обязывают по сути выключить все международные сервисы [...]. Получается, что мы должны расторгнуть все договоренности в одностороннем порядке, сославшись на то, что регулятор по сути закрывает рынок", - говорил Махмудов.

Наталья Демченко
При участии
Ольга Ваганова

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693917540


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