Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

00:01 06.09.2023

Армения отозвала Биягова с должности постоянного председателя в ОДКБ



Tекст: Кристина Цыцура



Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного председателя ОДКБ Виктора Биягова, говорится в указе главы государства.

Указ выпущен, основываясь на предложении премьер-министра Никола Пашиняна, в соответствии со статьями Конституции, говорится в документе, сообщает Газета.Ru. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается.



Еще несколькими указами Биягов назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.



Ранее власти Армении объяснили неучастие министра обороны в заседании ОДКБ.