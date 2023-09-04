В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая

00:02 06.09.2023

Грузинский парламент не поддержал законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Трансляцию заседания вели на сайте парламента.



С инициативой о переносе празднования выступили оппозиционеры Теона Акубардия и Армаз Ахвледиани. По их словам, Грузия должна отмечать этот праздник в один день с Европой, а не с Россией, и нужно перенести выходной день. Во время голосования законопроект поддержали только 20 депутатов.



Правящая партия "Грузинская мечта" раскритиковала законопроект, подчеркнув, что люди привыкли отмечать День Победы 9 мая, и законопроект может послужить расколу общества.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА