В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая

|15:39 Крупнейшие сервисы Узбекистана приостановили перевод средств из России
15:34 Казахстан растет на торговле
14:45 США ищут предлог для войны в Азии против Китая. Ким Чен Ын - как кость в горле дяди Сэма, - СП
12:40 New York Times: "А где деньги?" Разворовывание военных бюджетов стало головой болью Украины
12:35 Восточные тонкости: Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" три раза
12:32 Нужно ли детей мигрантов учить отдельно
12:26 Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев
12:24 Демократы нашли способ отстранить Трампа от выборов с помощью "убийственной" поправки
12:22 Власти Узбекистана учредили особую госнаграду - знак "Ибратли оила" ("Образцовая семья")
12:19 Жертвой селя в Таджикистане стала тренер по художественной гимнастике Тамара Аджиджемиль
12:17 Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия, - Вл.Зотов
12:15 КазМИДовец Габит Сыздыкбеков отныне - аким города Шымкент
12:13 Борьба миров началась. Будущее уже здесь, - Дм.Выдрин
12:09 Чемпион мира по самбо Асхат Шазаров возглавил Актюбинскую область Казахстана
12:00 Появилось первое видео уничтоженного на Украине британского танка "Челленджер"
11:02 Глядя на Польшу, читая "Золотого теленка", - Дм.Седов
10:40 Старшежузовец Ерлан Нысанбаев - новый министр экологии и природных ресурсов КZ
10:36 Экс-минсельхоз Карашукеев стал акимом Жамбылской области, экс-МВД Ахметжанов - акимом Акмолинской области Казахстана
10:13 Спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно, - Э.Карыбеков
09:59 Aydinlik: новый министр обороны Украины Умеров - давний гюленовец
08:48 Молдавия рискует остаться зимой без российского газа. Совсем, - "Взгляд"
07:27 Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
07:23 В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили
07:05 Кто удержит Дейр-эз-Зор? Арабо-курдская война на северо-востоке бывшей Сирии
02:05 Путин отказался верить Эрдогану: зерновую сделку не реанимировали, - МК
02:03 Турбулентность в Таиланде: последствия для региона и мира
02:01 Новый многополярный порядок. Гептархия и ее смыслы, - Александр Дугин
01:57 К чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров, - "Известия"
01:53 Россия бросает в бой стратегический резерв - 25-ю Урало-Поволжскую армию
01:44 Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета
01:40 Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру
00:53 Уменьшение количества мигрантов из ЦА невозможно по трем причинам, - Е.Кузьмина
00:51 Войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно, - Данияр Ашимбаев
00:23 Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:06 Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере
00:02 Сокращение поставлено на "Поток". Турция закупает все меньше российского газа, - "Къ"
|В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая
00:02 06.09.2023
Грузинский парламент не поддержал законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Трансляцию заседания вели на сайте парламента.
С инициативой о переносе празднования выступили оппозиционеры Теона Акубардия и Армаз Ахвледиани. По их словам, Грузия должна отмечать этот праздник в один день с Европой, а не с Россией, и нужно перенести выходной день. Во время голосования законопроект поддержали только 20 депутатов.
Правящая партия "Грузинская мечта" раскритиковала законопроект, подчеркнув, что люди привыкли отмечать День Победы 9 мая, и законопроект может послужить расколу общества.
Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА