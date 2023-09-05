КазКадры пошли в разнос.., - Данияр Ашимбаев

00:17 06.09.2023 О кадровых назначениях

Д.Ашимбаев: АСПИР как-то не очень проявил себя в качестве штаба планирования и реформ, заодно если агентство и занималось мониторингом экономических реформ, то делало это очень незаметно. Даже обещанные уже 2 года ежегодные "национальные доклады по реформам" никто не видел

05.09.2023 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, t.me/s/dashimbayev, 4 мая



В Нацбанке назначен 12-й председатель Нацбанка за годы независимости (после Рябова, Сембаева, Джандосова, Дамитова, Марченко, Сайденова, снова Марченко, Келимбетова, Акишева, Досаева и Пирматова). Им стал 45-летний Тимур Сулейменов, уроженец Павлодара, сын врача и болашаковец. Он работал в местном филиале "Ernst & Young", РД КМГ, а в 2009 году стал вице-министром экономики и бюджетного планирования (у Бахыта Султанова), сменив кстати ГалимжанаПирматова. Затем был замом у Айтжановой, Келимбетова и Сагинтаева в Министерстве экономического развития и торговли. В 2012 году стал членом коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии. В декабре 2016 года после смещения (и последующего ареста Куандыка Бишимбаева) занял пост министра национальной экономики в правительстве Сагинтаева, у которого явно был в фаворитах.

В правительство Аскара Мамина Сулейменов не вошел (его сменил вечно улыбающийся Руслан Даленов) и был трудоустроен замом в Нацбанк, который только возглавил Досаев. Там он проработал целых 3 недели, а сразу после смены власти он стал помощником президента по экономике (придя в АП на 2 дня раньше Сагинтаева, т.е. еще при Исекешеве). После кушербаевской реорганизации АП в июле того же года Сулейменов стал замом, а после январских событий - первым замом руководителя администрации президента. Курировал вопросы экономики и реформы государственного управления (а также АДГС). По должности он входил в состав Госкомиссии по восстановлению экономического роста, Высшего совета по реформам, Совета иностранных инвесторов, Энергетического совета при президенте, Комиссии по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса, Совета по горно-металлургической отрасли, геологии и

недропользованию по твердым полезным ископаемым при

президенте, Совета по управлению МФЦА, советов директоров ФНБ "Самрук-Казына", НУХ "Байтерек", возглавлял Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при президенте.

Под его руководством осуществлялась разработка многочисленных стратегий, концепций, планов, доктрин и программ, о результативности которых можно только печально вздохнуть. Собственно, он руководил именно тем блоком, который глава государства обвинял в отсутствии идей и креатива.

Сулейменова периодически сватали в премьеры, вице-премьеры и председатели Нацбанка, и в итоге именно в Нацбанк он и был направлен после ликвидации должностей замруков АП.



"Главным экономистом" в должности помощника президента стал 37-летний костанаец и болашакер Асет Иргалиев. Он 2 года поработал в ЕБРР, затем при Досаеве работал в подведомственном Минэкономики Институте экономических исследований. После отставки Досаева ушел с ним в "Байтерек", оттуда стал советником премьера Сагинтаева, заведовал центром проектного управления правительственного аппарата, поработал замом у Сулейменова в МНЭ, потом - после смены правительства - перебрался замом в КПМ к Калетаеву, а потом Койшыбаеву. Но и там проработал недолго: в августе стал первым замом Даленова в МНЭ. Во втором правительстве Мамина в январе 2021 года получил пост министра и бурно занимался разработкой и принятием печально знаменитых национальных проектов и новой системы государственного планирования. После январских событий перекочевал в АСПИР вместо Келимбетова. Летом с.г. Иргалиев сообщил, что разрабатывается Национальный план развития страны до 2029 года и вверенным ему агентством "проведен системный анализ внутренних и внешних вызовов, ключевых глобальных и региональных трендов в экономике, демографии, развитии технологий, экологии и других направлений, а также их влияния на Казахстан и регион, изучены лучшие мировые практики развитых и развивающихся стран".

Чуть позже он заявил, что "сейчас появилась уникальная возможность перезапустить всю систему государственного планирования и определить долгосрочные и среднесрочные устремления Казахстана как страны и части мирового сообщества".

В итоге президент в своем послании поставил диаметрально противоположную задачу - "отойти от практики постановки долгосрочных эфемерных целей", а горизонт планирования ограничил 3 годами. Более того, по словам Токаева, "коренному пересмотру подвергнется система государственного планирования, которая станет более компактной и гибкой".

В итоге Сулейменова отправили в Нацбанк, а урезанная должность досталась Иргалиеву.

Президент высказался на тему того, что правительство "должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с администрацией президента". Прозвучало это так, что администрация и дает указанную волокиту и бюрократию в экономике.

С другой стороны, АСПИР как-то не очень проявил себя в качестве штаба планирования и реформ, заодно если агентство и занималось мониторингом экономических реформ, то делало это очень незаметно. Даже обещанные уже 2 года ежегодные "национальные доклады по реформам" никто не видел.

Можно предположить, что Сулейменова просто убрали, а Иргалиева выдвинули как человека, который просто попал под руку. "Волокитой, бюрократией и согласованием управления экономикой", думаю, заниматься он особенно не будет, зато сможет уделить внимание анализу внутренних и внешних вызовов.



54-летний Канат Бозумбаев вернулся из почти годичного "отпуска". В конце 90-х он занимал посты в нефтянке (вице-президент АО "КазТрансОйл", директор департамента нефти и газа, вице-министр энергетики), затем перешел в энергетику - главой KEGOC. В августе 2007 г. он возглавил "Самрук", но при создании "Самрук-Казыны" его отправили обратно в KEGOC. В конце 2009 года Бозумбаев стал акимом Жамбылской, а в декабре 2013 года - Павлодарской области. В марте 2016 году он возглавил Министерство энергетики. С началом транзита власти его, как человека, близкого Токаеву, ждали на разные высокие должности - мэра Алматы, главы АП, вице-премьера, шефа "Самрука", но в декабре 2019 года его переводят помощником президента (по вопросам развития реального сектора экономики). В этом качестве он входит в состав совета директоров "Самрук-Казыны", Нефтегазового совета и Совета по горно-металлургической отрасли, геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым при президенте. В конце 2021 года Токаев назначает его акимом Алматинской области вместо ветерана Амандыка Баталов, но регионом Бозумбаев руководил очень недолго: в июне 2022 года он был освобожден от должности и ушел в тень, появившись на публике лишь в связи с открытием сельской школы, построенной за счет его семьи.

Причины отставки назывались разные, но вот - опала закончилась и Бозумбаев вновь появился в администрации президента.



Еще один джамбулец пошел на повышение. 56-летний аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов стал министром водных ресурсов и ирригации. Он выпускник Ленинградского СХИ. По специальности - инженер-механик, кандидат технических наук (редкая ныне ученая степень). Прошел путь от инженера до руководителя управления сельского хозяйства области. Был руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования, акимом Байзакского района, зам. акима области. В апреле прошлого года стал 10-м акимом региона, сменив ушедшего на пенсию Бердибека Сапарбаева.



Теперь он назначен первым за четверть века руководителем самостоятельного министерства по водным ресурсам.

Этому органу почти 100 лет. Сначала было Управление водного хозяйства, с 1940 - Наркомат (с 1946 - министерство) водного хозяйства, с 1953 - главное управление водного хозяйства МСХ, с 1954 - Министерство водного хозяйства, с 1958 - Главное управление водного хозяйства, с 1960 - Министерство водного хозяйства, с 1963 - Министерство орошаемого земледелия и водного хозяйства, с 1965 - Министерство водного хозяйства, затем Министерство мелиорации и водного хозяйства, с 1990 - Госкомитет по водным ресурсам, с 1995 - Комитет по водным ресурсам (сначала при правительстве, затем при разных министерствах). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - nomad.su

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