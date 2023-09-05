 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.09.2023
00:38  Эскалация в Сирии: гражданская война по кругу. Более пяти акторов вступили в конфликт
00:22  Турция поможет Украине вооружаться. Милые друзи, - В.Мухин
00:19  Си Цзиньпин и Байден на форуме АСЕАН блеснули своим отсутствием, - В.Скосырев
00:17  КазКадры пошли в разнос.., - Данияр Ашимбаев
00:02  В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая
00:01  Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ
00:00  "Черный рынок" воды и вододеление с Узбекистаном: бэби-герл Сулейменова об итогах "работы" на посту министра Казэкологии

Вторник, 05.09.2023
15:39  Крупнейшие сервисы Узбекистана приостановили перевод средств из России
15:34  Казахстан растет на торговле
14:45  США ищут предлог для войны в Азии против Китая. Ким Чен Ын - как кость в горле дяди Сэма, - СП
12:40  New York Times: "А где деньги?" Разворовывание военных бюджетов стало головой болью Украины
12:35  Восточные тонкости: Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" три раза
12:32  Нужно ли детей мигрантов учить отдельно
12:26  Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев
12:24  Демократы нашли способ отстранить Трампа от выборов с помощью "убийственной" поправки
12:22  Власти Узбекистана учредили особую госнаграду - знак "Ибратли оила" ("Образцовая семья")
12:19  Жертвой селя в Таджикистане стала тренер по художественной гимнастике Тамара Аджиджемиль
12:17  Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия, - Вл.Зотов
12:15  КазМИДовец Габит Сыздыкбеков отныне - аким города Шымкент
12:13  Борьба миров началась. Будущее уже здесь, - Дм.Выдрин
12:09  Чемпион мира по самбо Асхат Шазаров возглавил Актюбинскую область Казахстана
12:00  Появилось первое видео уничтоженного на Украине британского танка "Челленджер"
11:02  Глядя на Польшу, читая "Золотого теленка", - Дм.Седов
10:40  Старшежузовец Ерлан Нысанбаев - новый министр экологии и природных ресурсов КZ
10:36  Экс-минсельхоз Карашукеев стал акимом Жамбылской области, экс-МВД Ахметжанов - акимом Акмолинской области Казахстана
10:13  Спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно, - Э.Карыбеков
09:59  Aydinlik: новый министр обороны Украины Умеров - давний гюленовец
08:48  Молдавия рискует остаться зимой без российского газа. Совсем, - "Взгляд"
07:27  Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
07:23  В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили
07:05  Кто удержит Дейр-эз-Зор? Арабо-курдская война на северо-востоке бывшей Сирии
02:05  Путин отказался верить Эрдогану: зерновую сделку не реанимировали, - МК
02:03  Турбулентность в Таиланде: последствия для региона и мира
02:01  Новый многополярный порядок. Гептархия и ее смыслы, - Александр Дугин
01:57  К чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров, - "Известия"
01:53  Россия бросает в бой стратегический резерв - 25-ю Урало-Поволжскую армию
01:44  Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета
01:40  Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру
00:53  Уменьшение количества мигрантов из ЦА невозможно по трем причинам, - Е.Кузьмина
00:51  Войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно, - Данияр Ашимбаев
00:23  Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:06  Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере
00:02  Сокращение поставлено на "Поток". Турция закупает все меньше российского газа, - "Къ"
Понедельник, 04.09.2023
22:51  Лихие зерновые. В Сочи сошлись Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, - репортаж А.Колесникова
19:06  Путин отказал Эрдогану возобновить "зерновую сделку". Вроде как...
18:17  Риши Сунак не может остановить падение популярности тори, - Дм.Моисеев
18:14  В Бишкеке за незаконные поборы задержан уже четвертый директор школы
17:54  Washington Post: Зачем жечь Коран? Всякому идиотизму можно придумать смысл...
17:52  Путин продолжит кальянную дипломатию с Эрдоганом, - Дженк Башламыш
16:52  Китай призвал мир объединяться, а не конфликтовать, - Ван И
15:36  Есть риск, что Аргентина не станет членом БРИКС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си Цзиньпин и Байден на форуме АСЕАН блеснули своим отсутствием, - В.Скосырев
00:19 06.09.2023

Индонезия предупредила, что крупные державы тянут группировку в разные стороны

Владимир Скосырев
5.09.2023

Открывая встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне, президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что блок не должен участвовать в конфликтах между Востоком и Западом. Видодо также постарался развеять опасения по поводу раскола между его членами из-за событий в Мьянме. АСЕАН, по его словам, "согласилась не становиться доверенным лицом больших государств, нужно принять долгосрочную стратегию, не превращать наш корабль в арену споров". Но на деле безучастными к борьбе США с Китаем они быть не могут. Некоторые государства развивают экономические и военные связи с Китаем, другие, в частности Филиппины, сделали ставку на Америку. На выбор покровителя влияют также претензии КНР на большую часть Южно-Китайского моря (ЮКМ).
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году в разгар холодной войны. Сейчас в нее входят 10 стран – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Бывший министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава говорит, что "блок должен адаптироваться к угрозам, иначе его ждет забвение. Некрологи по АСЕАН были написаны много раз, но АСЕАН сумела изобрести себя вновь и доказать свою значимость. Сейчас опять пришел такой момент".

За несколько дней до саммита Китай распространил карту ЮКМ с 10 черточками, обозначающими, что он считает большую часть моря своим. Как передал Reuters, Малайзия, Вьетнам и Филиппины отвергли китайскую карту.

Позже на этой неделе лидеры АСЕАН проведут Восточноазиатский саммит, более широкий форум, который включает Китай, Индию, Японию, Россию и США.

Президент РФ Владимир Путин не приедет в Индонезию. Беспокойство лидеров группы о том, каково ее влияние на международной арене, усилит то, что президент США Джозеф Байден тоже не приедет. Вместо него США будет представлять вице-президент Камала Харрис. Не будет присутствовать и председатель КНР Си Цзиньпин. Вместо него прибудет премьер-министр Ли Цян.

Пекинская газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, пишет, что многосторонние встречи с участием США и Китая побуждают комментаторов сравнивать их курсы. То, что Байден собирается присутствовать на саммите G20 в Индии, а затем посетит Вьетнам, страну АСЕАН, создает впечатление, что он намеренно пропустил саммит АСЕАН, на котором председательствует Индонезия. Зарубежные СМИ пишут, что, поскольку срок пребывания президента Индонезии Видодо у власти кончается, эта страна исчезла с радаров Вашингтона. Но реальная причина состоит в том, что Вашингтону не удалось привязать к себе АСЕАН. Поэтому он посетит Вьетнам, чтобы расколоть блок изнутри. Любопытный вывод. Но голос Пекина для заграницы почему-то не объясняет, почему Си Цзиньпин не приедет в Джакарту.

Cайт Eurasian Times, отражая настроения части элиты в Индии, утверждает, что Си пропустит саммит АСЕАН и G20 в Дели в результате того, что его экспансионистская политика и ухудшение отношений с США вызывают недовольство у части бизнесменов и даже партийных кадров. В соцсетях появились посты с критикой некоторых аспектов политики Си. На такие настроения влияют также замедление экономики и рост безработицы. Это якобы и вынуждает председателя КНР отказаться от поездок на важные саммиты. Впрочем, издание приводит и другую версию. Си не совсем здоров.

Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида от визита в Джакарту не уклонился. Перед вылетом из Токио он информировал прессу, что расскажет о том, что вода с АЭС "Фукусима-1", сброшенная в океан, совершенно безопасна. Встретится ли Кисида с Ли Цяном, неизвестно. Как бы то ни было, желание Токио упрочить отношения с АСЕАН не подлежит сомнению. Недаром в декабре намечено провести в Токио саммит Япония–АСЕАН.

Американский журнал Time утверждает, что АСЕАН не сумела разрешить свою самую жгучую внутреннюю проблему – добиться примирения между правящей военной хунтой и оппозицией в Мьянме. План мира, выдвинутый Джакартой, не реализован. Правда, военные в последнее время несколько смягчили условия пребывания в заключении фактического главы свергнутого гражданского правительства Аун Сан Су Чжи. 78-летней женщине сократили срок наказания до 27 лет. Это, конечно, насмешка над здравым смыслом. Но по крайней мере она будет находиться не в тюрьме, а под домашним арестом.

В беседе с "НГ" Алексей Другов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Для России регион АСЕАН важен. Но страны Юго-Восточной Азии, как и другие страны третьего мира, вынуждены реагировать на конфликт в Украине. Они недовольны, что конфликт затягивается, но не без сочувствия смотрят на то, что кто-то наконец бросил вызов доминированию США и НАТО в мире. Не случайно к российскому послу в Индонезии относятся доброжелательно".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693948740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента
- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов
- О кадровых назначениях
- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена
- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  