Си Цзиньпин и Байден на форуме АСЕАН блеснули своим отсутствием, - В.Скосырев

00:19 06.09.2023

Индонезия предупредила, что крупные державы тянут группировку в разные стороны



Владимир Скосырев

5.09.2023



Открывая встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне, президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что блок не должен участвовать в конфликтах между Востоком и Западом. Видодо также постарался развеять опасения по поводу раскола между его членами из-за событий в Мьянме. АСЕАН, по его словам, "согласилась не становиться доверенным лицом больших государств, нужно принять долгосрочную стратегию, не превращать наш корабль в арену споров". Но на деле безучастными к борьбе США с Китаем они быть не могут. Некоторые государства развивают экономические и военные связи с Китаем, другие, в частности Филиппины, сделали ставку на Америку. На выбор покровителя влияют также претензии КНР на большую часть Южно-Китайского моря (ЮКМ).

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году в разгар холодной войны. Сейчас в нее входят 10 стран – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Бывший министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава говорит, что "блок должен адаптироваться к угрозам, иначе его ждет забвение. Некрологи по АСЕАН были написаны много раз, но АСЕАН сумела изобрести себя вновь и доказать свою значимость. Сейчас опять пришел такой момент".



За несколько дней до саммита Китай распространил карту ЮКМ с 10 черточками, обозначающими, что он считает большую часть моря своим. Как передал Reuters, Малайзия, Вьетнам и Филиппины отвергли китайскую карту.



Позже на этой неделе лидеры АСЕАН проведут Восточноазиатский саммит, более широкий форум, который включает Китай, Индию, Японию, Россию и США.



Президент РФ Владимир Путин не приедет в Индонезию. Беспокойство лидеров группы о том, каково ее влияние на международной арене, усилит то, что президент США Джозеф Байден тоже не приедет. Вместо него США будет представлять вице-президент Камала Харрис. Не будет присутствовать и председатель КНР Си Цзиньпин. Вместо него прибудет премьер-министр Ли Цян.



Пекинская газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, пишет, что многосторонние встречи с участием США и Китая побуждают комментаторов сравнивать их курсы. То, что Байден собирается присутствовать на саммите G20 в Индии, а затем посетит Вьетнам, страну АСЕАН, создает впечатление, что он намеренно пропустил саммит АСЕАН, на котором председательствует Индонезия. Зарубежные СМИ пишут, что, поскольку срок пребывания президента Индонезии Видодо у власти кончается, эта страна исчезла с радаров Вашингтона. Но реальная причина состоит в том, что Вашингтону не удалось привязать к себе АСЕАН. Поэтому он посетит Вьетнам, чтобы расколоть блок изнутри. Любопытный вывод. Но голос Пекина для заграницы почему-то не объясняет, почему Си Цзиньпин не приедет в Джакарту.



Cайт Eurasian Times, отражая настроения части элиты в Индии, утверждает, что Си пропустит саммит АСЕАН и G20 в Дели в результате того, что его экспансионистская политика и ухудшение отношений с США вызывают недовольство у части бизнесменов и даже партийных кадров. В соцсетях появились посты с критикой некоторых аспектов политики Си. На такие настроения влияют также замедление экономики и рост безработицы. Это якобы и вынуждает председателя КНР отказаться от поездок на важные саммиты. Впрочем, издание приводит и другую версию. Си не совсем здоров.



Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида от визита в Джакарту не уклонился. Перед вылетом из Токио он информировал прессу, что расскажет о том, что вода с АЭС "Фукусима-1", сброшенная в океан, совершенно безопасна. Встретится ли Кисида с Ли Цяном, неизвестно. Как бы то ни было, желание Токио упрочить отношения с АСЕАН не подлежит сомнению. Недаром в декабре намечено провести в Токио саммит Япония–АСЕАН.



Американский журнал Time утверждает, что АСЕАН не сумела разрешить свою самую жгучую внутреннюю проблему – добиться примирения между правящей военной хунтой и оппозицией в Мьянме. План мира, выдвинутый Джакартой, не реализован. Правда, военные в последнее время несколько смягчили условия пребывания в заключении фактического главы свергнутого гражданского правительства Аун Сан Су Чжи. 78-летней женщине сократили срок наказания до 27 лет. Это, конечно, насмешка над здравым смыслом. Но по крайней мере она будет находиться не в тюрьме, а под домашним арестом.



В беседе с "НГ" Алексей Другов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Для России регион АСЕАН важен. Но страны Юго-Восточной Азии, как и другие страны третьего мира, вынуждены реагировать на конфликт в Украине. Они недовольны, что конфликт затягивается, но не без сочувствия смотрят на то, что кто-то наконец бросил вызов доминированию США и НАТО в мире. Не случайно к российскому послу в Индонезии относятся доброжелательно".