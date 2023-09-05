 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.09.2023
00:38  Эскалация в Сирии: гражданская война по кругу. Более пяти акторов вступили в конфликт
00:22  Турция поможет Украине вооружаться. Милые друзи, - В.Мухин
00:19  Си Цзиньпин и Байден на форуме АСЕАН блеснули своим отсутствием, - В.Скосырев
00:17  КазКадры пошли в разнос.., - Данияр Ашимбаев
00:02  В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая
00:01  Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ
00:00  "Черный рынок" воды и вододеление с Узбекистаном: бэби-герл Сулейменова об итогах "работы" на посту министра Казэкологии

Вторник, 05.09.2023
15:39  Крупнейшие сервисы Узбекистана приостановили перевод средств из России
15:34  Казахстан растет на торговле
14:45  США ищут предлог для войны в Азии против Китая. Ким Чен Ын - как кость в горле дяди Сэма, - СП
12:40  New York Times: "А где деньги?" Разворовывание военных бюджетов стало головой болью Украины
12:35  Восточные тонкости: Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" три раза
12:32  Нужно ли детей мигрантов учить отдельно
12:26  Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев
12:24  Демократы нашли способ отстранить Трампа от выборов с помощью "убийственной" поправки
12:22  Власти Узбекистана учредили особую госнаграду - знак "Ибратли оила" ("Образцовая семья")
12:19  Жертвой селя в Таджикистане стала тренер по художественной гимнастике Тамара Аджиджемиль
12:17  Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия, - Вл.Зотов
12:15  КазМИДовец Габит Сыздыкбеков отныне - аким города Шымкент
12:13  Борьба миров началась. Будущее уже здесь, - Дм.Выдрин
12:09  Чемпион мира по самбо Асхат Шазаров возглавил Актюбинскую область Казахстана
12:00  Появилось первое видео уничтоженного на Украине британского танка "Челленджер"
11:02  Глядя на Польшу, читая "Золотого теленка", - Дм.Седов
10:40  Старшежузовец Ерлан Нысанбаев - новый министр экологии и природных ресурсов КZ
10:36  Экс-минсельхоз Карашукеев стал акимом Жамбылской области, экс-МВД Ахметжанов - акимом Акмолинской области Казахстана
10:13  Спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно, - Э.Карыбеков
09:59  Aydinlik: новый министр обороны Украины Умеров - давний гюленовец
08:48  Молдавия рискует остаться зимой без российского газа. Совсем, - "Взгляд"
07:27  Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
07:23  В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили
07:05  Кто удержит Дейр-эз-Зор? Арабо-курдская война на северо-востоке бывшей Сирии
02:05  Путин отказался верить Эрдогану: зерновую сделку не реанимировали, - МК
02:03  Турбулентность в Таиланде: последствия для региона и мира
02:01  Новый многополярный порядок. Гептархия и ее смыслы, - Александр Дугин
01:57  К чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров, - "Известия"
01:53  Россия бросает в бой стратегический резерв - 25-ю Урало-Поволжскую армию
01:44  Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета
01:40  Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру
00:53  Уменьшение количества мигрантов из ЦА невозможно по трем причинам, - Е.Кузьмина
00:51  Войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно, - Данияр Ашимбаев
00:23  Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:06  Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере
00:02  Сокращение поставлено на "Поток". Турция закупает все меньше российского газа, - "Къ"
Понедельник, 04.09.2023
22:51  Лихие зерновые. В Сочи сошлись Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, - репортаж А.Колесникова
19:06  Путин отказал Эрдогану возобновить "зерновую сделку". Вроде как...
18:17  Риши Сунак не может остановить падение популярности тори, - Дм.Моисеев
18:14  В Бишкеке за незаконные поборы задержан уже четвертый директор школы
17:54  Washington Post: Зачем жечь Коран? Всякому идиотизму можно придумать смысл...
17:52  Путин продолжит кальянную дипломатию с Эрдоганом, - Дженк Башламыш
16:52  Китай призвал мир объединяться, а не конфликтовать, - Ван И
15:36  Есть риск, что Аргентина не станет членом БРИКС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция поможет Украине вооружаться. Милые друзи, - В.Мухин
00:22 06.09.2023

Анкара продолжит сотрудничать с Киевом в производстве самолетов, дронов и корветов
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
5.09.2023

Лоббирование интересов Украины со стороны Турции в Сочи не удалось не только по экономическим, но и военным причинам. Москва не дала шанс Киеву получить дополнительные доходы для подпитки своих войск и организации боевых действий. При этом, как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 5 августа, в ходе трехмесячного так называемого контрнаступления "ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли".
"Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", – заявил министр обороны РФ. По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления составили более 66 тыс. человек, а также 7,5 тыс. единиц вооружения.

Причем, как выясняется, одним из важных участников поставщиков "военно-экономической помощи" Украине выступает Турция. Не добившись в Сочи продления зерновой сделки, Анкара готовит трехстороннюю встречу с участием Токио и Киева, на которой планируется составить детальный план восстановления Украины после окончания боевых действий. Как сообщает Nikkei Asia, представители турецких, японских и украинских компаний и официальные лица для этих целей соберутся в Стамбуле на первый трехсторонний бизнес-форум 21 сентября. По данным СМИ, уже сейчас Турция участвует в Украине в 262 восстановительных проектах на 9,3 млрд долл. Этот показатель в пересчете на рубли составляет почти треть всего оборонного бюджета РФ на 2023 год. Подавляющая часть турецко-украинских проектов имеет направленность, связанную с оборонно-промышленным комплексом. Основой такой деятельности является меморандум Анкары и Киева о взаимопонимании по восстановлению страны, а также межправительственное соглашение Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года.

Председатель Ассоциации турецких подрядчиков Эрдал Эрен сообщил Nikkei Asia, что "турецкие компании уже начали участвовать в ключевых проектах в условиях конфликта, ремонтируя важнейшие мосты в окрестностях Киева и Ирпеня". Но это лишь, как говорится, вершина айсберга. Как ранее сообщали СМИ, осенью 2022 года турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Украине. "2025 год – целевой срок открытия завода, на котором будут производиться БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI", – сообщают турецкие СМИ. Строительство предприятия предусматривает передачу технологий и локализацию производства. При этом 31 июля 2023 года Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar заключили договор о строительстве в Украине помимо завода и сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников Bayraktar.

Согласно данным из открытых источников, Украина участвует в тендере на разработку двигателя для турецкого истребителя пятого поколения TF-X Kaan. Сейчас на опытных образцах этих боевых самолетов устанавливаются американские турбовентиляторные двигатели F110 (первые 20 единиц истребителя KAAN будут оснащены именно ими). В тендере участвует также британская компания Rolls Royce. Но как сообщали западные СМИ, Украина готова при финансовой и логистической поддержке Турции начать разработку такого двигателя на своих предприятиях. Сообщалось, что тендер на этот проект в Украине был представлен компаниями TEI и "Ивченко-Прогресс", а генеральным подрядчиком выступила компания TRMotor.

"Названия этих фирм по большому счету ничего говорят. Но возникает вопрос: почему спустя более полутора лет проведения спецоперации в Украине до сих пор там остаются предприятия и производства, способные производить высокотехнологичную оборонную продукцию?", – говорит "НГ" военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов. Он обращает внимание на тот факт, что концерн "Ивченко-Прогресс" несколько последних лет поставляет в Турцию турбовентиляторные двигатели AИ-25 и AИ-322, которые устанавливаются на турецкие дроны. А турбовинтовыми двигателями АИ-450С оснащаются высотные беспилотники дальнего радиуса действия Akıncı Вооруженных сил Турции, которые тоже будут производиться в Украине.

Эксперт сообщает, что 18 августа 2023 года в Турции при участии делегации, в которую вошли начальник штаба Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов и замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, прошла церемония закладки второго украинского корвета. Кроме него Турция строит для украинских ВМС корвет "Гетман Иван Мазепа", который в октябре 2022 года уже был спущен на воду. "Судя по открытым данным, в 2022 году Анкара поставила ВСУ средства радиоэлектронной борьбы, 200 бронемашин MRAP BMC Kirpi, минометы и боеприпасы. Кроме них ВСУ получили высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230 и ракеты "воздух–воздух" с инфракрасной головкой самонаведения для Bayraktar TB2", – отмечает Попов.

"Россия тоже ведет военно-техническое сотрудничество с Турцией, она поставляла в 2017–2018 годах для Вооруженных сил этой страны четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны С-400. Обсуждались вопросы о дальнейших поставках этих ЗРС и возможных переговорах по поставкам Анкаре истребителей Су-35 и самолетов пятого поколения Су-57. Но ведь есть основания полагать, что все эти вооружения будут скопированы в НАТО и, возможно, в Украине, где РФ проводит спецоперацию", – говорит военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Он отмечает, что на переговорах в Сочи помимо Эрдогана были главные представители турецкой оборонной и силовой бюрократии: министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава оборонной промышленности Халук Гергюн. "Судя по официальным сообщениям, никаких сделок с этими людьми в Сочи не было заключено", – отметил генерал.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693948920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента
- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов
- О кадровых назначениях
- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена
- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  