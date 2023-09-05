Турция поможет Украине вооружаться. Милые друзи, - В.Мухин

00:22 06.09.2023

Анкара продолжит сотрудничать с Киевом в производстве самолетов, дронов и корветов

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

5.09.2023



Лоббирование интересов Украины со стороны Турции в Сочи не удалось не только по экономическим, но и военным причинам. Москва не дала шанс Киеву получить дополнительные доходы для подпитки своих войск и организации боевых действий. При этом, как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 5 августа, в ходе трехмесячного так называемого контрнаступления "ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли".

"Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", – заявил министр обороны РФ. По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления составили более 66 тыс. человек, а также 7,5 тыс. единиц вооружения.



Причем, как выясняется, одним из важных участников поставщиков "военно-экономической помощи" Украине выступает Турция. Не добившись в Сочи продления зерновой сделки, Анкара готовит трехстороннюю встречу с участием Токио и Киева, на которой планируется составить детальный план восстановления Украины после окончания боевых действий. Как сообщает Nikkei Asia, представители турецких, японских и украинских компаний и официальные лица для этих целей соберутся в Стамбуле на первый трехсторонний бизнес-форум 21 сентября. По данным СМИ, уже сейчас Турция участвует в Украине в 262 восстановительных проектах на 9,3 млрд долл. Этот показатель в пересчете на рубли составляет почти треть всего оборонного бюджета РФ на 2023 год. Подавляющая часть турецко-украинских проектов имеет направленность, связанную с оборонно-промышленным комплексом. Основой такой деятельности является меморандум Анкары и Киева о взаимопонимании по восстановлению страны, а также межправительственное соглашение Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года.



Председатель Ассоциации турецких подрядчиков Эрдал Эрен сообщил Nikkei Asia, что "турецкие компании уже начали участвовать в ключевых проектах в условиях конфликта, ремонтируя важнейшие мосты в окрестностях Киева и Ирпеня". Но это лишь, как говорится, вершина айсберга. Как ранее сообщали СМИ, осенью 2022 года турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Украине. "2025 год – целевой срок открытия завода, на котором будут производиться БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI", – сообщают турецкие СМИ. Строительство предприятия предусматривает передачу технологий и локализацию производства. При этом 31 июля 2023 года Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar заключили договор о строительстве в Украине помимо завода и сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников Bayraktar.



Согласно данным из открытых источников, Украина участвует в тендере на разработку двигателя для турецкого истребителя пятого поколения TF-X Kaan. Сейчас на опытных образцах этих боевых самолетов устанавливаются американские турбовентиляторные двигатели F110 (первые 20 единиц истребителя KAAN будут оснащены именно ими). В тендере участвует также британская компания Rolls Royce. Но как сообщали западные СМИ, Украина готова при финансовой и логистической поддержке Турции начать разработку такого двигателя на своих предприятиях. Сообщалось, что тендер на этот проект в Украине был представлен компаниями TEI и "Ивченко-Прогресс", а генеральным подрядчиком выступила компания TRMotor.



"Названия этих фирм по большому счету ничего говорят. Но возникает вопрос: почему спустя более полутора лет проведения спецоперации в Украине до сих пор там остаются предприятия и производства, способные производить высокотехнологичную оборонную продукцию?", – говорит "НГ" военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов. Он обращает внимание на тот факт, что концерн "Ивченко-Прогресс" несколько последних лет поставляет в Турцию турбовентиляторные двигатели AИ-25 и AИ-322, которые устанавливаются на турецкие дроны. А турбовинтовыми двигателями АИ-450С оснащаются высотные беспилотники дальнего радиуса действия Akıncı Вооруженных сил Турции, которые тоже будут производиться в Украине.



Эксперт сообщает, что 18 августа 2023 года в Турции при участии делегации, в которую вошли начальник штаба Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов и замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, прошла церемония закладки второго украинского корвета. Кроме него Турция строит для украинских ВМС корвет "Гетман Иван Мазепа", который в октябре 2022 года уже был спущен на воду. "Судя по открытым данным, в 2022 году Анкара поставила ВСУ средства радиоэлектронной борьбы, 200 бронемашин MRAP BMC Kirpi, минометы и боеприпасы. Кроме них ВСУ получили высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230 и ракеты "воздух–воздух" с инфракрасной головкой самонаведения для Bayraktar TB2", – отмечает Попов.



"Россия тоже ведет военно-техническое сотрудничество с Турцией, она поставляла в 2017–2018 годах для Вооруженных сил этой страны четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны С-400. Обсуждались вопросы о дальнейших поставках этих ЗРС и возможных переговорах по поставкам Анкаре истребителей Су-35 и самолетов пятого поколения Су-57. Но ведь есть основания полагать, что все эти вооружения будут скопированы в НАТО и, возможно, в Украине, где РФ проводит спецоперацию", – говорит военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.



Он отмечает, что на переговорах в Сочи помимо Эрдогана были главные представители турецкой оборонной и силовой бюрократии: министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава оборонной промышленности Халук Гергюн. "Судя по официальным сообщениям, никаких сделок с этими людьми в Сочи не было заключено", – отметил генерал.