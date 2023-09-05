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Эскалация в Сирии: гражданская война по кругу. Более пяти акторов вступили в конфликт
00:38 06.09.2023

05.09.2023

В провинции Дайр-эз-Заур продолжаются бои между курдскими боевиками из отрядов СДС (Сирийские демократические силы) и арабскими племенами, которые подняли восстание 29 августа. В то же время активизировались протурецкие боевики и ИГИЛовцы, которые начали нападения на разных участках. Эти события связаны между собой. Но началось все из-за курдов.

28 августа представители курдской вооруженной группировки СДС задержали главу Военного совета Дайр-эз-Заура Ахмеда Абу Халву, который представляет арабские племена региона, такие как акидат, баккара и аль-шайтат, а также клан бакир. Племена выставили СДС ультиматум покинуть села Дайр-эз-Заура в течение 72 часов, иначе они будут изгнаны силой. Поскольку их требования не были выполнены, арабы перешли в наступление. Обе стороны понесли потери. Как курды, так и арабы подтягивают новые силы, а конфликтом сразу же воспользовались террористические группировки.

Следует напомнить, что Дайр-эз-Заур была одним из очагов протеста против правительства Башара Асада в 2011 году. Из-за удаленности территории было сложно оперативно разрешить ситуацию. Аналогичный процесс происходит и сейчас.

Сирийские демократические силы были созданы в 2015 году на основе курдских отрядов YPG. Сама структура была создана при непосредственном участии США и получает от Пентагона военную помощь. Штаб-квартира организации находится в Эль-Камышлы. В месте дислокации курдов из СДС также находятся американские военные. Фактически, СДС - это прокси силы США. При этом они не связаны с иракскими курдами и проводят самостоятельную политику. В подавлении СДС заинтересована и Турция, которая постоянно обвиняла США в поддержке терроризма в регионе.

Однако в противостоянии участвует гораздо больше сторон, чем курды и арабы. Есть опасения, что данный конфликт позволит ИГИЛ вновь внедриться в местные суннитские племена Дайр-эз-Заура. Ранее террористы неоднократно захватывали группы локального сопротивления и подрывали их в своих интересах как в Сирии, так и в Ираке. На данный момент СДС направили подкрепления из других районов, включая Ракку и южную провинцию Хасака, для поддержки операций в Дайр-эз-Зауре, что предоставит ИГИЛ возможности для перемещения ячеек и проведения атак на плохо защищенные районы. ИГИЛ регулярно проводит атаки в Хасаке и использует Ракку, контролируемую СДС, в качестве логистического коридора. В июле 2023 года ИГИЛ фактически участвовали в акциях протеста в провинции против сожжения Корана в Швеции. Это свидетельствует о лояльности части населения к этой террористической организации.

Что касается арабских племен, необходимо отметить, что большое количество представителей клана бакир ранее сражалось на стороне ИГИЛ. ИГИЛ использовало племенные сети в Дайр-эз-Зауре, чтобы проникнуть в суннитские общины и внедриться в население. Продолжающееся восстание и давние связи ИГИЛ с некоторыми общинами дают возможность ячейкам ИГИЛ вновь привлечь эти общины к поддержке племен в борьбе с СДС.

Тем временем СДС предпринимают шаги по подавлению восстания. Местные СМИ сообщили о массовых арестах со стороны СДС в Избе и Аль-Маайзиле 30 августа и о том, что СДС убили нескольких мирных жителей и казнили раненых бойцов местного племени. Это тоже может быть использовано ИГИЛ, поскольку в прошлом подобные действия сил безопасности курдов применялись для пропаганды на местах и вербовки новых боевиков. Один из стратегических документов ИГИЛ "Меморандум Фаллуджи" призывает к сотрудничеству с "праведными и благородными вождями племен для создания сил безопасности", чтобы "защитить свои регионы от полиции-предателя" и "полностью очистить регион".

Происходящим также воспользовались и протурецкие группировки, начав атаки в районе Манбиджа, чтобы оттянуть на себя силы курдов и, по возможности, захватить их территории.

Это привело к вмешательству сирийской армии и ВКС РФ, которые нанесли удары по позициям протурецких группировок в районе населенного пункта Араб-Хасан в сельской местности Манбиджа.

Также были нанесены авиаудары по позициям боевиков в районе Аль-Фатиры на юге провинции Идлиб в Сирии. А 31 августа ВС Сирии нанесли удары по позициям террористических формирований в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

Наконец, в ситуацию начали вмешиваться и американцы. 3 сентября западная коалиция нанесла авиаудары самолетами F-16 и F-35 по двум объектам в сирийской провинции Хомс.

Как сообщил российский контр-адмирал Вадим Кулить: "С 00:52 по 00:55 четыре самолета [проамериканской] коалиции нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс". Он отметил, что своими действиями западные державы нарушили меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года. Кулить добавил, что коалиция создала за сутки 10 опасных ситуаций в регионе, осложняя обстановку и создавая предпосылки для новых инцидентов.

На данный момент эскалация продолжается. Каждая сторона имеет свои интересы и расчеты и не хочет сдавать занятые позиции. Вероятно, что курдов из СДС смогут потеснить и они будут зажаты в клещи между протурецкими боевиками и ИГИЛовцами с одной стороны и с арабскими племенами с другой.

По данным Госдепартамента США, заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Итан Голдрич и генерал-майор Джоэл Б. Воуэлл, возглавляющий западную коалицию в регионе, уже встретились с лидерами арабских племен и командирами СДС, договорившись "рассмотреть жалобы местных жителей" и "как можно скорее снизить уровень насилия и избежать жертв".

Источник - katehon.com
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