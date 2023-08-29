Валерий Гарбузов. Продолжение. Внезапный шторм на пустом месте

00:44 06.09.2023 Валерий Гарбузов



Пользуюсь возможностью, чтобы выразить слова искренней благодарности всем тем думающим людям, которые откликнулись на мою статью "Утраченные иллюзии уходящей эпохи", опубликованную в НГ от 29.08.2023 г.: всем моим многочисленным бывшим ученикам, студентам и аспирантам, а также коллегам, друзьям, знакомым и даже совсем незнакомым, но неравнодушным гражданам.



Тем же организаторам и участникам в профессорских мантиях и гражданских мундирах (с научными званиями, учеными степенями и без оных) масштабной травли, с использованием федеральных каналов телевидения, с применением административной артиллерии, агрессивной пропаганды и откровенной и слишком уж примитивной лжи (Передача ТВ канала Россия 1 Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.08.2023 г.) хочу сказать: идеи, которые изложены в этой статье, не новы. Они содержатся в сотнях научных работ, ранее уже опубликованных отечественными историками, политологами и социологами. Не ленитесь и прочтите их!



Одно лишь выстраивание исторических фактов и событий в логическую цепь, выявление причинно-следственных связей приводит к такому результату, которым и явилась эта публикация. Тем же, кто так и не сумел определить ее жанр, скажу: она намеренно написана не в строгих академических формах, а с использованием сложившейся за долгое время научной терминологии в стиле политической журналистики. Поскольку опубликована не в научной, а в общественно-политической прессе.



Популярно и доходчиво разъясняю тем, кто, в силу различных причин, так и не понял ее главной идеи. Основной мотив моего повествования таков – мифы, создаваемые в разное время и вносимые в массовое общественной сознание, способствуют, наряду с другими факторами, временной общественной консолидации вокруг действующей власти ради достижения определенной цели. История России XX в. и реалии современности хорошо это доказывают.



На протяжении всего этого времени советская/российская власть при разных политических режимах использовала инструменты, формирующие мифологемы и мифологическое сознание целой нации (мировая революция, коммунизм, развитой социализм, общий кризис капитализма, суверенная демократия, глубинный народ и пр.), что зачастую создавало искаженную картину мира. Со сменой режимов менялись и инструменты. Россия не являлась здесь исключением. Подобная практика была характерна для многих стран в разные исторические эпохи.



А теперь, что касается самой болезненной на сегодня темы. Обращаюсь прежде всего ко всем тем, кто оказался чрезмерно пропитан антизападными и антиамериканскими настроениями (между прочим, обратите внимание: это весьма серьезное и даже очень опасное заболевание). Напомню, как бывший школьный учитель истории (кстати, никогда не стыдился этого), западный вектор стал формироваться в России давно. Из Европы, через Польшу и Литву, Балтику и Византию, он дошел и до нашей страны (название которой тогда, правда, было другим). Но закрепился окончательно с реформами Петра I. Это знают даже школьники нашей необъятной Родины.



Одна из закономерностей мирового развития состоит в том, что на определенном этапе своей эволюции любая страна как бы "перешагивает" свои границы и распространяет собственные сегменты в мировое пространство. Так происходит неформальная, культурная и иная экспансия народов. Так и Россия воздействует на остальной мир. Так делают и США, влияние которых присутствует даже в нынешней Конституции России: в частности, в виде принципа разделения властей и института президентской власти.



Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому. Как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства, в котором российские сегменты присутствуют в великом множестве. Слишком уж длительный отрезок времени прошел с тех пор. А исторический процесс, обладая поступательным характером, как известно, необратим (это для лиц с отсутствующим историческим сознанием, каких вокруг оказалось довольно много!).



Что же касается нынешнего главного российского недруга – Соединенных Штатов Америки – государства, палитра отношений с которым на протяжении истории у России была самая разнообразная: от союзнических до остро конфронтационных? Даже в силу этого факта смею предположить: когда-нибудь наступит другое время, и они изменятся. Просто по причине банальных закономерностей: эволюция неизбежна во всем, в том числе и в этой сфере (надеюсь, это не крамольная мысль?).



Во время одного из ток-шоу прозвучали уничижительные, крайне бестактные и недопустимые слова в адрес моей родины – древнего русского города Пскова, где я родился и вырос, Петербурга, где учился, а также в отношении профессии школьного учителя, авторитет которого еще со времен Ленина безуспешно пытаются "поднять на недосягаемую высоту". До каких же пор в моей стране будет процветать откровенное телевизионное хамство и безнаказанность? Кто-то когда-нибудь даст ответ на этот вопрос?



Утверждения о том, будто бы я связан некими невидимыми, но прочными нитями с Белым домом, Капитолием и другими "вашингтонскими хозяевами", перед которыми, якобы, регулярно отчитываюсь, настолько примитивны, безыскусны и комичны, что оставлю их вообще без каких-либо комментариев. Хотя подобные клеветнические обвинения, вне всякого сомнения, подсудны.



Моя биография, скрепленная прочными узами с городами Псковом и Петербургом (в которых я бываю регулярно), ну никоим образом не связана с блоком НАТО. Замечу, мы не кровные, и даже не сводные с ним братья. Хотя я и мог бы поведать, как строить с этой крупнейшей в мире военно-политической организацией конструктивные отношения (если до этого, конечно, дойдет дело).



Уверяю (уж поверьте мне на слово, если сможете): программа Фулбрайт, стипендиатом которой я, как и многие мои соотечественники, являлся в свое время, не вербует русских шпионов для США. А сам я - не скрытый агент западных спецслужб, не англо-саксонский шпион и не внутренний враг собственного Отечества.



Фулбрайт - это крупнейшая в мире программа взаимных обменов, позволяющая организовывать стажировки студентов и преподавателей по всему миру. Ее деятельность, между прочим, длительное время вполне официально поддерживалась российским правительством, которое подобных аналогов, к сожалению, не имеет.



К тому же в моих работах не содержатся призывы к свержению действующей власти, а сам я чист перед своей Родиной, покидать которую ни при каких обстоятельствах не собираюсь. Каких-либо вопросов со стороны КГБ/ФСБ, или других российских спецслужб и правоохранительных органов, ко мне не было никогда!



Преподнесенные в крайне оскорбительной манере откровенно лживые утверждения о том, что в институте проходит выявившая хищения финансовая проверка, и, что, накопив нечестно нажитые миллионы, сам я готовлюсь к побегу на Запад, к своим "хозяевам", заказывающим и проплачивающим мои статьи, – абсурдны и извлечены из пересыпанного залежалым нафталином бездарно написанного сценария, который рассчитан, видимо, на недалеких обывателей.



В мгновенно развернувшейся вокруг моей статьи жалкой и омерзительной вакханалии участвуют те, кто, судя по всему, не вполне осведомлен, что одна из особенностей гуманитарного знания – его открытый и дискуссионный характер. Именно он-то и играет роль кислорода для истории и политологии, психологии и философии, социологии и литературы, генерируя новые идеи и концепции.



Давно известно - основная функция "человека разумного" – мыслительная - не чистое созерцание действительности, а критическое (именно критическое!) ее восприятие. Мышление, данное ему от природы, отнять не может никто. Неужели заветы старика Энгельса так быстро отправлены на свалку истории, а сам он незаслуженно оказался в полном забвении?



Возглавлявшийся мною Институт США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН с 1967 г. занимается не политической пропагандой, а серьезным и важным делом – критическим осмыслением событий и процессов, происходящих в окружающем мире, в частности - комплексным научным исследованием стран североамериканского региона (США и Канады) и выполняет свои функции через госзадания, утвержденные учредителем. Свидетельством этого являются тысячи научных публикаций наших сотрудников - американистов и канадоведов, специалистов-международников, признанных и в нашей стране, и в остальном мире.



Ревнителям строгого академического стиля напоминаю: все вышеизложенное не является классическим научным текстом со всеми его обязательными атрибутами.



И напоследок, специально для современных лжепатриотов: научный коллектив института никогда не был и не является гнездом иностранной разведки или кружком коварных карбонариев, готовившим тайные заговоры против советской власти или ее преемников.



Хотя, говорят, что пациенты, страдающие определенными расстройствами (особенно когда они облачены в псевдопатриотическую тогу), думают именно так.



Здоровья вам. Если что, обращайтесь! Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693950240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента

- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов

- О кадровых назначениях

- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае

- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

