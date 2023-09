Ковид-вакцинация: новое оружие массового поражения, которое убивает каждый день

01:06 06.09.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



За событиями последних более чем полутора лет (специальная военная операция России на Украине, антироссийская санкционная война, события вокруг Тайваня и обострение американо-китайских отношений, нарастающая угроза мирового экономического кризиса) на второй и даже третий план ушла тематика так называемой пандемии ковида.



Такое ощущение, что ведущие мировые СМИ специально стали уводить в тень такой важный вопрос, как последствия вакцинации от COVID-19, которая активно проводилась в мире с конца 2020 года до начала 2022 года. Еще когда кампания ковид-вакцинации готовилась и разворачивалась, многие честные медики, биологи, эпидемиологи, вирусологи и другие специалисты предупреждали о возможных негативных последствиях подобного рода прививок. Даже неспециалисты видели такую странность: для прививок предлагались препараты, которые не прошли необходимые клинические исследования. По предыдущим вакцинам период таких испытаний составлял не менее пяти лет, а по некоторым препаратам превышал даже десять лет. А такие разрекламированные препараты как Pfizer, Moderna, AstraZeneca были созданы в лабораториях и запущены в массовое производство в пределах одного года (если судить по данным компаний-производителей). Честные и смелые медики прямо говорили, что это не вакцины, а всего лишь "экспериментальные препараты". И объектом экспериментов стала большая часть человечества.



В атмосфере нагнетаемого страха и под жестким давлением властей разных стран мира жителям планеты было вколото 13,5 млрд доз (данные по состоянию на середину нынешнего года). При этом полной вакцинации (т. е. не менее двух уколов) подверглись 5,2 млрд человек, а это примерно 2/3 всего населения Земли (точно: 66,2%).



Многие страны, проводившие массовые прививки от ковида, даже не удосужились отслеживать последствия так называемых вакцинаций. Но вот на Западе в ряде стран еще до начала пандемии ковида уже действовали системы учета последствий от любых вакцинаций. Наиболее продвинутые системы имелись у США, Великобритании и Европейского союза. В США это система VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Она была учреждена в 1990 году и управляется государственными ведомствами FDA (U.S. Food and Drug Administration) и CDC (Centers for Disease Control and Prevention).



Данные от лечебных и медицинских учреждений поступают в VAERS, и обобщенные данные выкладываются на сайте указанной системы. Информация на сайте обновляется раз в неделю. Последнее обновление произошло 1 сентября, и статистические данные охватывают время до 25 августа 2023 года. Кроме последствий от прививок от ковида, которые начали делаться с декабря 2020 года, система отражает последствия всех других прививок с 1990 года (а таковых было несколько десятков).



Данные VAERS позволяют сопоставить последствия вакцинации от ковида с последствиями других вакцинаций. И вот какая вырисовывается картина. В приведенных ниже данных первая цифра – по последствиям от ковид-вакцинаций с декабря 2020 года, вторая (в скобках) – по последствиям от всех остальных вакцинаций с 1990 года.



Общее количество побочных реакций – 1.589.970 (945.943)

Количество госпитализаций 209.218 (89.344)

Количество смертей 36.080 (10.401)

Количество случаев инвалидности – 67.564 (22.293)



Как можно видеть, количество негативных последствий от так называемой ковид-вакцинации превышает значительно количество негативных случаев от всех остальных вакцинаций, которые проводились с 1990 года по настоящее время. Особенно значительно превышение по показателю летальных исходов (в 3,5 раза) и по количеству случаев приобретенной инвалидности (более чем в 3 раза).



В истории вакцинаций США немало случаев, когда после фиксации нескольких летальных исходов вакцинация в масштабах всей страны останавливалась. А если смотреть статистику по ковид-вакцинации, то уже в январе 2020 года было зафиксировано несколько десятков смертей людей, вакцинированных от ковида, но власти США не только не приостановили процесс прививок, но, наоборот, резко его активизировали.



Старые и всем понятные правила перестали работать. Власти США действовали вопреки самым элементарным нормам медицинской безопасности. Заглушая при этом голоса профессиональных медиков, призывавших остановить прививочную вакханалию. И подобная картина наблюдалась также в Великобритании и Европейском союзе, где аналогичные американской VAERS системы фиксировали стремительный рост побочных последствий ковид-вакцинации.



Но самое важное, что те данные по ковид-прививкам, которые публикуются на сайтах систем мониторинга последствий вакцинаций, являют собой лишь верхнюю часть айсберга. Они фиксируют случаи "негативов" лишь в пределах нескольких недель (максимум нескольких месяцев) после прививки. А то, что оказывается за пределами горизонта наблюдений, медицинскими учреждениями обычно уже списывается на другие причины.



Специалисты обратили внимание на то, что большая часть тех же летальных исходов оказывается за кадром систем мониторинга. Вот публикация от 24 июня нынешнего года Джонаса Вестерберга (Jonas Vesterberg) под очень громким названием: Estimated 600,000 Americans A Year Are Dying From Covid Jabs ("По оценкам, 600 000 американцев умирают ежегодно от уколов Covid"). Из самого заголовка следует, что смертность от так называемой ковид-вакцинации в десятки раз превышает те цифры, которые размещаются на сайте VAERS.



В январе нынешнего года известный американский экономист из Мичиганского университета Марк Скидмор (Mark Skidmore) опубликовал исследование How Many People Died from the Covid-19 Inoculations? ("Сколько человек умерло от прививок от Covid-19?"). По оценкам Скидмора, только в 2021 году от вакцины против COVID-19 умерло без малого 300 тысяч человек.



А вот публикация известного американского разоблачителя ковид-вакцинации Стива Кирша (Steve Kirsch) от 7 августа: VAERS data is crystal clear: The COVID vaccines are killing an estimated 1 person per 1,000 doses (676,000 dead Americans) ("Данные VAERS кристально ясны: вакцины против COVID убивают примерно 1 человека на 1000 доз (676 000 погибших американцев"). Опять-таки из самого названия статьи понятно, что вакцинация от ковида является для американцев смертельно опасной. В своей статье Кирш обосновывает свою оценку расчетного показателя: одна смерть на тысячу уколов. При этом, как он отмечает, это консервативная оценка. Расчет с учетом конкретных препаратов, которые используются в США. Это преимущественно Pfizer и Moderna. Кстати, в мире именно эти препараты составляют основную часть всех уколов.



Если исходить из расчетного показателя Стива Кирша, то получается, что в мире должно быть убитых вакцинациями примерно 13,5 миллиона человек. Самое настоящее оружие массового поражения. Причем оружие пролонгированного действия. Кстати, Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине, ведущий вирусолог современности (ушел из жизни в феврале прошлого года), именно так и называл вакцины от ковида, говоря, что отсрочки летального исхода составляют примерно два года.



Параллельно с работами, в которых содержатся оценки летальных исходов от ковид-вакцинаций, независимыми исследователями ведутся работы по оценке доли вакцинированных в общем числе умерших с диагнозом "ковид". Тут вырисовывается еще более жуткая картина. Вот, в частности, картина по Великобритании. Правительство Великобритании официально объявило, что 92% людей, умерших от ковида в 2022 году, прошли полную (по британским стандартам) вакцинацию (т. е. имели как минимум три дозы мРНК-вакцины). В абсолютных цифрах картина выглядит следующим образом: 25 758 из 28 041 случаев смерти от ковида в Англии в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года были среди полностью вакцинированного населения. Ошеломляющая цифра! А по итогам двух лет (2021-2022 гг.) 86% смертей от COVID-19 были зарегистрированы у лиц с полной вакцинацией. В абсолютных цифрах картина такова: в период с 1 апреля 2021 (когда началась официальная кампания вакцинации) по 31 декабря 2022 года в Англии было зарегистрировано 45 191 количество смертей от ковид-19, и 38 884 из этих смертей произошли среди полностью вакцинированного населения. А среди невакцинированного населения было 6 307 смертей.



Известный американский врач-кардиолог Питер Маккалоу (Peter McCullough), который в 2021-2022 гг. активно разоблачал так называемую ковид-вакцинацию, приводит данные по Австралии: там 99% госпитализаций и смертей от COVID пришлось на вакцинированных. "Итак, Австралия была настоящей проверкой того, сработают ли вакцины, и они потерпели колоссальный провал. По последним данным, 99% госпитализированных и умерших полностью вакцинированы", – заявил американский медик, ссылаясь на данные австралийского здравоохранения.



Одним из последовательных борцов против массового убийства людей под прикрытием так называемой вакцинации выступает британец, бывший вице-президент фармацевтического гиганта Pfizer Майкл Йидон (Michael Yeadon). В мае этого года электронное издание Global Research опубликовало материал под названием Ex-Pfizer VP Michael Yeadon: Covid Vaxx Push a ‘Supranational Operation’ Intended to ‘Maim and Kill Deliberately’ ("Экс-вице-президент Pfizer Майкл Йидон: ковид-вакцинация продвигает "наднациональную операцию", направленную на "умышленное калечение и убийство"). Статья содержит ряд высказываний опытного специалиста Майкла Йидона (проработал 32 года в фармацевтической отрасли) из интервью в марте этого года каналу CHD (Children's Health Defense). "И когда я увидел, что не только моя страна блокируется, но и десятки стран блокируются одновременно… это было и остается доказательством наднациональной операции… Это не могло произойти на местном уровне, на уровне страны. Следовательно, это должно было произойти на уровне выше. Я не знаю, была ли это ВОЗ, Всемирный экономический форум или что-то еще", - сказал Йидон. Одно остается очевидным: реакция десятков стран была синхронной и демонстрировала одинаковые нарушения логики и элементарных правил действий в условиях появлений вирусных инфекций: "...все одновременно делали одни и те же глупые … заведомо неэффективные действия, ни одно из которых не было включено в планы готовности к пандемии их стран".



Как специалист в области разработки вакцин, Майкл Йидон утверждал и продолжает утверждать, что используемые препараты назвать вакцинами нельзя и что негативы от них намного превышают позитивные эффекты. Он еще 1 декабря 2020 года вместе с доктором Вольфгангом Водаргом из Германии обратился в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой о немедленной приостановке всех исследований вакцины против COVID-19 в Европе из-за серьезных проблем с безопасностью, включая предсказуемую вероятность того, что у многих людей "разовьется аллергия, потенциально фатальные реакции на вакцинацию". Но это был глас вопиющих в пустыне.



То, что происходит в мире под названием "пандемия ковида" и "ковид-вакцинация", по мнению Майкла Йидона, является в чистом виде заговором против человечества: "Мы сталкиваемся с чем-то гораздо худшим, чем якобы вирус. По крайней мере, я боюсь, что эти вещи, которые людям вводили, наносят вред людям. Эти так называемые вакцины. Я 32 года занимался рациональным дизайном лекарств. Я знаю, и знал, и писал об этом еще до того, как у кого-то из них появилось разрешение на экстренное применение, что они опасны. И боюсь, что я убежден, и я бы сказал, положив руку на Библию, перед судом, перед судьей, что эти инъекции были созданы для того, чтобы калечить людей, калечить и убивать, преднамеренно убивать".



Одним словом, все серьезные, а одновременно честные и смелые специалисты говорят одно и тоже: так называемая вакцинация от ковида есть оружие массового поражения с пролонгированным действием. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693951560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента

- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов

- О кадровых назначениях

- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае

- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана