Президенту Токаеву показали военную технику, собранную в Казахстане

01:13 06.09.2023

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса, передает официальный Telegram-канал Акорды.



Как сообщает Акорда, главе государства – Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.



