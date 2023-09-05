 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.09.2023
02:18  От лозы до пиалы. Как в Туркестане научились производить любимый напиток Омара Хайяма
02:14  Кыргызстан начал сам печатать свои паспорта
02:08  Дедушка тленен: как стареет американская политическая элита
01:13  Президенту Токаеву показали военную технику, собранную в Казахстане
01:09  Болтовни о "новом Казахстане" хватило на полтора года, - Максим Казначеев
01:06  Ковид-вакцинация: новое оружие массового поражения, которое убивает каждый день
01:03  Китай адаптирует Шелковый путь к новым реалиям, - Сергей Цыплаков

00:44  Валерий Гарбузов. Продолжение. Внезапный шторм на пустом месте
00:38  Эскалация в Сирии: гражданская война по кругу. Более пяти акторов вступили в конфликт
00:22  Турция поможет Украине вооружаться. Милые друзи, - В.Мухин
00:19  Си Цзиньпин и Байден на форуме АСЕАН блеснули своим отсутствием, - В.Скосырев
00:17  КазКадры пошли в разнос.., - Данияр Ашимбаев
00:12  Экспертная группа бездельников сочинила проект договора "О создании организации по русскому языку" в рамках СНГ
00:02  В Грузии отказались переносить Дня Победы с 9 на 8 мая
00:01  Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ
00:00  "Черный рынок" воды и вододеление с Узбекистаном: бэби-герл Сулейменова об итогах "работы" на посту министра Казэкологии
Вторник, 05.09.2023
15:39  Крупнейшие сервисы Узбекистана приостановили перевод средств из России
15:34  Казахстан растет на торговле
14:45  США ищут предлог для войны в Азии против Китая. Ким Чен Ын - как кость в горле дяди Сэма, - СП
12:40  New York Times: "А где деньги?" Разворовывание военных бюджетов стало головой болью Украины
12:35  Восточные тонкости: Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" три раза
12:32  Нужно ли детей мигрантов учить отдельно
12:26  Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев
12:24  Демократы нашли способ отстранить Трампа от выборов с помощью "убийственной" поправки
12:22  Власти Узбекистана учредили особую госнаграду - знак "Ибратли оила" ("Образцовая семья")
12:19  Жертвой селя в Таджикистане стала тренер по художественной гимнастике Тамара Аджиджемиль
12:17  Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия, - Вл.Зотов
12:15  КазМИДовец Габит Сыздыкбеков отныне - аким города Шымкент
12:13  Борьба миров началась. Будущее уже здесь, - Дм.Выдрин
12:09  Чемпион мира по самбо Асхат Шазаров возглавил Актюбинскую область Казахстана
12:00  Появилось первое видео уничтоженного на Украине британского танка "Челленджер"
11:02  Глядя на Польшу, читая "Золотого теленка", - Дм.Седов
10:40  Старшежузовец Ерлан Нысанбаев - новый министр экологии и природных ресурсов КZ
10:36  Экс-минсельхоз Карашукеев стал акимом Жамбылской области, экс-МВД Ахметжанов - акимом Акмолинской области Казахстана
10:13  Спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно, - Э.Карыбеков
09:59  Aydinlik: новый министр обороны Украины Умеров - давний гюленовец
08:48  Молдавия рискует остаться зимой без российского газа. Совсем, - "Взгляд"
07:27  Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
07:23  В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили
07:05  Кто удержит Дейр-эз-Зор? Арабо-курдская война на северо-востоке бывшей Сирии
02:05  Путин отказался верить Эрдогану: зерновую сделку не реанимировали, - МК
02:03  Турбулентность в Таиланде: последствия для региона и мира
02:01  Новый многополярный порядок. Гептархия и ее смыслы, - Александр Дугин
01:57  К чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров, - "Известия"
01:53  Россия бросает в бой стратегический резерв - 25-ю Урало-Поволжскую армию
01:44  Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета
01:40  Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру
00:53  Уменьшение количества мигрантов из ЦА невозможно по трем причинам, - Е.Кузьмина
00:51  Войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно, - Данияр Ашимбаев
00:23  Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:06  Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Президенту Токаеву показали военную технику, собранную в Казахстане
01:13 06.09.2023

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, главе государства – Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.



На развернутом полевом участке единственный в Центральной Азии бронетанковый ремонтный завод "Семей инжиниринг" продемонстрировал восстановительный ремонт поврежденной бронетехники с помощью бронированной ремонтной эвакуационной транспортной машины.

Компания NavyCo (Астана) представила полевой обменный фонд агрегатов для ремонта бронетехники.

Свои возможности по сборке и восстановлению боевой техники показали предприятия "КамАЗ Инжиниринг" (Кокшетау) "Авиаремонтный завод № 405" (Алматы).

На выставке также была представлена продукция совместной казахстанско-турецкой компании "Казахстан Aselsan инжиниринг" (Астана), ТОО "Восток Полимер Снаб" (Усть-Каменогорск), ТОО Universal-Build (Алматы), ИП Energy General (Алматы) и других предприятий.

Президенту были продемонстрированы возможности бронемашины АRMA турецкой компании Otakar в преодолении водных преград.



Ознакомившись с выставкой, глава государства отметил важность наращивания потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023". Затем он выступил перед военнослужащими.



Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Также глава государства вместе с солдатами пообедал в военном лагере. На столе у военных был хлеб, порция гречки, вода, фрукты и гематоген.

Автор: Айдана Юдина

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693951980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента
- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов
- О кадровых назначениях
- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена
- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  