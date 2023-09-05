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Дедушка тленен: как стареет американская политическая элита
02:08 06.09.2023

У республиканцев та же проблема, что и у демократов, - политический возраст их лидеров

Андрей Кузмак

Глава республиканского меньшинства в сенате 81-летний Митч Макконнелл вновь "завис" во время публичного выступления. Инцидент в очередной раз вызвал разговоры о возрасте и дееспособности ведущих американских политиков. О том, как постарела элита, рассказывают "Известия".

Пески времени

Злая ирония судьбы заключается в том, что один из известнейших американских конгрессменов ушел в "спящий режим" на вопросе журналиста о своем переизбрании в 2026 году. На тот момент Макконнеллу, если здоровье не подведет, будет 84 года.

Это уже второй случай за месяц. 27 июля в ходе выступления перед прессой по поводу законопроекта об оборонной политике, сенатор внезапно оборвал речь и замер, не реагируя ни на журналистов, ни на помощников. В таком состоянии он пробыл 19 секунд. В этот раз Макконнелл "отключился" на полминуты. В канцелярии конгрессмена заявили, что у сенатора закружилась голова.

Врач конгресса Брайан Монахан указал, что "эпизодическая легкость в голове" является распространенной в период восстановления после инсульта (пережитого Макконнеллом в начале года), сотрясения мозга (полученного им в марте), а также может быть последствием обезвоживания. Монахан подтвердил, что "с медицинской точки зрения" сенатор может продолжать исполнять свои профессиональные обязанности.

В Сети состояние здоровья Макконнелла тут же стало предметом злого юмора. Илон Маск, например, заявил, что конгрессмен и 80-летний Байден подошли бы на роль Хранителя склепа - куклы-рассказчика из телесериала "Байки из склепа". Известная резкими высказываниями коллега конгрессмена Марджори Тейлор-Грин призвала его добровольно уйти в отставку или применить в отношении однопартийца 25-ю поправку Конституции ("о досрочном прекращении полномочий").

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Примечательно, что с таким же призывом в начале августа (уже после первого случая "зависания") к нему обратились его земляки. Макконнелл, представляющий штат Кентукки, заседает в сенате с 1985 года. На одном из крупнейших политических мероприятий штата - ежегодной конференции Fancy Farm Picnic, которая собирает всю политическую элиту Кентукки с 1880 года, сенатор выступал с критической речью в адрес губернатора-демократа. Однако выступление не задалось с самого старта. После слов "друзья, я буду честен, республиканцам в наши дни нетрудно хорошо выглядеть" и до самого конца речи публика скандировала: "Уходи в отставку!" (Retire).

Макконнелл возглавляет республиканцев в сенате уже 17 лет, дольше, чем кто-либо в американской истории. При этом он является одним из самых состоятельных из членов конгресса: по разным данным, его состояние оценивается в $35 млн. В России же он стал по-настоящему известен после того, как произнес растиражированную СМИ фразу о необходимости поддержки Украины, потому что "мы помогаем кому-то другому вести борьбу с одним из наших злейших противников в наши дни, с русскими, - в этом нет ничего, что могло бы не понравиться".

Макконнелл является одной из важнейших фигур вашингтонского истеблишмента, отмечает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

- Митч Макконнелл - типичный представитель рейгановской элиты. Вместе с Джоном Маккейном и Линдси Грэмом составлял ведущий тандем "ястребиного" крыла Республиканской партии. Он на протяжении многих лет играл в сенате очень важную роль, руководя фракцией "слонов", - рассказал собеседник.

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Бесконечный цикл

Проблемы со здоровьем у одного из самых влиятельных членов GOP бросают тень на позиции партии. Ведь аргумент о недееспособности Джо Байдена на посту президента - один из важнейших в их списке. Более того, одним из актуальных вопросов, часто обсуждаемых в американской прессе, является общее старение американских политических элит. Несмотря на недавнее омоложение (в основном за счет леворадикального крыла демократов), нынешний 118-й по счету конгресс является самым возрастным в истории США. В среднем член американского парламента старше 64 лет, что приблизительно на 10 лет больше, чем депутату Федерального собрания РФ или бундестага, и на 14 - чем среднестатистическому американскому избирателю.

Помимо Макконнелла в сенате заседают Дайан Файнштейн (демократ, 90 лет) и Чак Грассли (республиканец, 89 лет), а в палате представителей - еще 12 человек, чей возраст больше или равен 80, причем большая часть из них представляет Демократическую партию. Среди них спикер палаты - 83-летняя Нэнси Пелоси.

Старость - а надобность

Однако возраст в случае с американскими политиками - понятие не только сугубо биологическое. Как и Макконнелл, называющий себя "воином холодной войны", подавляющее большинство из старожилов обеих партий относятся к поколению, пришедшему во власть в начале - середине 80-х годов прошлого века. Именно на этих людях "старой формации" держится внутриэлитный консенсус, составляющий то самое "вашингтонское болото", которое Трамп еще в 2016 году обещал "осушить".

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Это неформальное и непубличное согласие охватывает практически все основные вопросы политической повестки: кадровый состав государственных органов, отношения со спецслужбами и оборонными корпорациями и многое другое. И, конечно, в этот перечень входит общее видение России и, следовательно, украинского кризиса. Однако грядущая смена поколений обещает серьезные изменения в идеологии американского правящего класса, считает Дмитрий Суслов.

- Сформировавшийся внутриэлитный консенсус подразумевал сохранение глобальной американской гегемонии и системы союзов, борьбу против многополярного мира и сил истории под флагом американской исключительности. Однако эта эпоха уходит. Для понимания этого достаточно сравнить степень поддержки на республиканских дебатах Вивека Рамасвами и Майка Пенса (у первого - 26%, у второго - 7%. - Ред.). Да и крупных политиков с подобными взглядами, которые могли бы заменить "старые" элиты, кроме разве что Митта Ромни и Теда Круза, уже не видно, - комментирует эксперт.

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Дело молодое

Именно это хрупкое равновесие системы так настойчиво раскачивают трамписты справа и прогрессисты слева. Первые исповедуют классический американский изоляционизм в духе современного прочтения "доктрины Монро", вторые продвигают антиимперское, вплоть до неприятия истории, мышление. Но и те, и другие чрезвычайно далеки от идей рейгановской эпохи и неоконсерватизма. А значит, вероятный обвал этого баланса приведет не только к изменению политического климата в стране, но и к его резкой радикализации. После неизбежной смены поколений шансы на новый внутриэлитный консенсус невысоки, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его мнению, в условиях полицентричного мира консенсус элит представляется сложно осуществимым, поскольку подразумевает наличие одного, объединяющего противника. Как только исчезает общий внешний враг, обнаруживается внутреннее противостояние. Похожая ситуация была в СССР в 80-е годы, напомнил эксперт. Это "дилемма имперских и параимперских образований".

- К тому же сегодня в США гораздо острее стоят внутренние проблемы, и борьба между глобалистами и националистами теперь в основном разворачивается вокруг внутриполитической повестки. Расхождения касаются очень многого: экономики, миграции, зеленой стратегии и так далее. К слову, до известной степени это хроническая ситуация в истории США. Только сейчас ситуация гораздо серьезнее: страна поставлена на грань гражданской войны, - подытожил эксперт.

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Проблема дееспособности ведущих политиков, кроме прочего, разгоняет и без того негативные тенденции в обществе, откуда уходит доверие основным государственным институтам и сформировавшейся в последние 40 лет традиции. А это впервые открывает дорогу людям с совершенно иными политическими взглядами.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693955280


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