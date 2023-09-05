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|Кыргызстан начал сам печатать свои паспорта
02:14 06.09.2023
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
"Хотим поделиться с вами еще одной замечательной новостью. Впервые в истории страны мы сами начали печатать свои национальные документы", - написал пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что в начале года президент страны Садыр Жапаров объявил о том, что в скором времени в Кыргызстане будет запущена печать национальных паспортов граждан. Для государственной типографии "Учкун" было приобретено современнейшее оборудование. И теперь начат сам процесс.
"Во все времена паспорта граждан Кыргызстана печатались за рубежом. Ни для кого не секрет, что это было большим полем для обогащения отдельных недобросовестных чиновников и даже лидеров криминального мира", - заявил Эрбол Султанбаев.
Пресс-секретарь президента рассказал, что в среднем ежегодно республика заказывала за рубежом до полутора миллионов ID-карт и общегражданских паспортов. Теперь изготовление будет проводиться по новейшим технологиям, используемым в самых передовых странах.
"Ранее были факты, когда поддельные паспорта Кыргызстана выявлялись за рубежом, и не всегда удавалось установить место изготовления. Сейчас же будет использоваться многозначная система защиты - по степени защиты наши паспорта будут находиться наравне с десятью самыми передовыми странами мира. Поэтому уже нельзя будет подделать в таком же качестве поддельные паспорта Кыргызстана", - уверен он.
Теперь все национальные документы граждан Кыргызстана будут печататься в стране, процесс полностью будет находиться под контролем государства.
"На борьбу с паспортной мафией ушел один год. Если бы во главе этой борьбы не стоял лично сам глава государства, то ничего бы не получилось. Сейчас паспортная мафия ликвидирована. Если до сегодняшнего дня изготовление производилось за рубежом, то теперь паспорта будут печататься на территории страны. Тем самым мы смогли сэкономить деньги государства и народа, не переплачивая за это в три раза дороже", - заключил он.