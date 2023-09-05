Кыргызстан начал сам печатать свои паспорта

02:14 06.09.2023

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



"Хотим поделиться с вами еще одной замечательной новостью. Впервые в истории страны мы сами начали печатать свои национальные документы", - написал пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook.



