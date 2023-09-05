От лозы до пиалы. Как в Туркестане научились производить любимый напиток Омара Хайяма

02:18 06.09.2023 От лозы до пиалы

Как в Туркестане научились производить любимый напиток Омара Хайяма



АЛЕКСАНДР ГАЛАК



Культура виноградарства и виноделия на территории Средней Азии уходит своими корнями в очень далекое прошлое. Как известно, на этой земле люди жили еще задолго до нашей эры. В период персидского царства, эллинизма и первых веков христианства местные жители имели практику употребления вина как в культовых целях, так и в обычной повседневной жизни. Попытки выяснить историю происхождения виноградной лозы вылились в несколько версий, где помимо Кавказа фигурировал регион Средней Азии. Одним из веских подтверждений этой гипотезы является тот факт, что в нагорных возвышенностях Туркестанского и Зеравшанского хребтов до сих пор встречается виноград, растущий в естественном диком виде.



Благодатная почва



В оазисах, расположенных посреди обширных среднеазиатских степей, пустынь и гор, особое место занимала Зеравшанская долина, представляющая собою один большой сад. Начиная с VII века, вместе с укоренением в крае мусульманской веры изготовление и распространение вина оказались под запретом.



Коран воспрещал мусульманам употребление спиртных напитков в любом виде и, соответственно, культура виноделия в Средней Азии угасла.



В итоге винные сорта винограда в Туркестанском крае были вытеснены, население выращивало только те виды, которые были пригодны либо для непосредственного употребления в пищу, либо шли на изготовление кишмиша. Виноград был настолько распространен, что практически у каждого сельского и городского жителя на земельном участке росла виноградная лоза. По приблизительным подсчетам, в Самаркандской области культивировалось около 30 сортов этой культуры. Виноград являлся здесь одним из важных продуктов питания, и чтобы продлить сроки его созревания, местные садоводы вывели как ранние сорта, созревающие к 10-12 июня, так и поздние, зреющие до начала октября. Таким образом, один сорт винограда на рынке сменялся другим в течение нескольких месяцев. Помимо этого, существовал способ сохранения созревших гроздей винограда на весь зимний период.



Местные жители отдавали предпочтение винограду с повышенной сахаристостью и пригодностью к перевозке и продолжительному хранению в жарком климате. Сорта с такими характеристиками были разнообразны и имелись в широком ассортименте. Правда, в виде какого-то странного исключения из правил здесь готовили особый виноградный напиток мусаллас, обладающий хмельными свойствами. На вопросы о причине употребления этого напитка местные жители отвечали, что он дозволялся только в виде лекарственного средства. А может, это был слабый отголосок тех времен, когда виноделие было здесь обычным явлением. Кстати, в сохранившихся описаниях пиршеств во времена правления Амира Тимура есть упоминание, что гостям Самарканда также преподносилось вино.



В таком состоянии виноградарство Средней Азии оставалось на протяжении 11 веков, вплоть до присоединения Туркестанского края к России. За прошедшее время применительно к особенностям условий региона здесь были выработаны оригинальные методы разведения виноградной лозы, и в разных районах были свои отличия посадки и ухода за ней. Надо отдать должное наблюдательности и таланту местных садоводов, достигших в этой области замечательных результатов, так как их опыт и знания существенно пригодились в дальнейшем - для возрождения и развития винодельческой промышленности.



Винный Ренессанс



Возобновление культуры виноделия в Средней Азии стало возможным во второй половине XVIII века, вскоре после присоединения края к России и притока новых жителей. В первое время людям приходилось пользоваться вином, привозимым из России, но в силу дальности доставки оно становилось довольно дорогим напитком и не всем было доступно.



Местные купцы, решившие заняться здесь виноделием, в первую очередь рассчитывали на сбыт своей продукции разрастающейся части русского населения, чтобы удовлетворить ее спрос. На первом этапе купцы ставили задачу по созданию простых, недорогих и доступных по цене марок вина. Чтобы не нарушать традиций местных жителей, по закону в Туркестанском крае винные лавки для торговли разрешалось ставить только строго в русских частях города.



Главными и существенными плюсами, благоприятно влияющими на развитие виноделия, были жаркое и долгое лето без дождей, а также дешевизна исходного сырья - самого винограда.



К примеру, в 1871 году один пуд свежего винограда в Самарканде стоил 22 копейки. Благодаря климатическим и почвенным особенностям, а также местной расстилочно-поливной культуре винограда создавались условия, подходящие для изготовления вин разных типов - начиная от самых легких и заканчивая крепкими десертными и ликерными сортами.



Еще одна существенная особенность местного винограда, отличающая его от ягод из других стран, - высокий выход объема готового вина. Особенно предрасположенным и благоприятным местом в этом отношении считалась Самаркандская область. К тому же положительным фактором являлось более раннее созревание винограда по сравнению с другими областями Российской империи. По этой причине готовое туркестанское вино поступало на рынок на несколько недель раньше "конкурентов".



Но при этом был и целый ряд факторов, усложнявших развитие виноградарства и виноделия. Для того чтобы заняться производством вина, предпринимателям Туркестана, не имевшим опыта, приходилось осваивать все с самого начала. Помимо этого, культура виноградной лозы относилась к категории дорогостоящих и требующих на первых порах определенных вложений и терпения, так как прибыль она начинала давать только через несколько лет.



К тому же культура винограда в Туркестане по сравнению с югом России являлась более сложной и хлопотной и нуждалась в обязательном поливе. В те годы, пока не была построена железная дорога, необходимо было преодолеть целый ряд трудностей, чтобы доставить из России специальное оборудование для выделки вина. Отсутствие в среднеазиатском крае дубового леса и мастерских для изготовления бочек вынуждало виноделов заказывать и привозить бочки из Казани, что обходилось недешево. При отсутствии в крае стекольных заводов, выпускающих бутылки для вина, последних также приходилось выписывать из России и доставлять караванными путями.



Первые капли



Первые винодельческие хозяйства возникали главным образом в Ташкенте и Самарканде - самых крупных центрах с русским населением, - и еще в Ферганской и Закаспийской областях, а позже в Бухарском ханстве. Начальные опыты по выделке туркестанского вина были предприняты вскоре после приезда в Ташкент купца Георгия Федорова, но они не увенчались успехом. Попытки же Ивана Первушина и Николая Гринберга оказались более удачными и дали хорошие результаты, после чего первый из них вошел в историю как основатель Туркестанского виноделия.



Крупный промышленник Иван Иванович Первушин приобрел в Ташкенте обширные сады и виноградники, чтобы иметь возможность заняться виноделием в больших масштабах. Вина Первушина, полученные им из местных сортов винограда, хотя и не отличались высоким качеством, но во всяком случае заслуживали внимания и поощрения.



Благодаря энергии и неутомимой деятельности трех основных пионеров виноделия в Туркестанском крае - Ивана Первушина, Николая Иванова и Дмитрия Филатова, - культура виноделия в скором времени становится на твердую почву и получает развитие. Первушин положил основание туркестанскому виноделию, Филатов отличался тем, что начал выделывать вино в основном из самаркандских сортов винограда, а Иванов сосредоточился на разведении в крае европейских и крымских сортов лозы.



В 1868 году в Туркестане оказывается еще одна довольно оригинальная личность - человек, чья деятельность повлияла на развитие виноделия на его самом начальном этапе. Это был подполковник Николай Раевский, имевший в Крыму виноградные плантации и успевший получить награды за свои вина. Он приобретает участки под виноградники в Ташкенте и Самарканде, решив опробовать посадку европейских сортов на туркестанской земле. Но первая партия выписанных из Крыма черенков винограда не вынесла расстояния и погибла в пути.



Три-четыре года спустя Раевский вновь выписал три тысячи черенков, которые везли в Туркестан с черноморского полуострова в сопровождении виноградаря Чуенко с большой предосторожностью. Перед отправкой черенки обернули мхом, а тюки обшили кошмою и завернули в рогожи. Черенки находились в пути четыре месяца, с декабря 1873-го по апрель 1874 года, и благополучно перенесли как холода, так и зной (во время повышения температуры тюки обливали водой).



Раевский одним из первых начал проводить эксперименты по правильной посадке виноградных лоз и уходу за ними. Опыты, проведенные Раевским в конце 1860-х, показали, что из местных сортов может приготовить вино хорошего качества. Результат выделки красного вина из сладких сортов белого "Чараса" и красного "Буаки" в 1870 году оказался удачным и был встречен общим одобрением. Деятельный и предприимчивый россиянин распорядился на купленной им под Ташкентом даче высадить 12 тысяч лоз винограда местных сортов.



Николай Раевский пробыл в Туркестане недолго, но успел оставить след в деле развития сельскохозяйственных культур, выписывая европейские сорта виноградных лоз. К 1871 году он успел выпустить в продажу шесть марок хорошего и недорогого вина, сделанного из местных сортов винограда, о чем было написано в "Туркестанских ведомостях" за тот год.



На промышленные рельсы



По приблизительным расчетам, в 1870 году по всей территории Туркестана было сделано около 10 тысяч ведер вина. Первоначально виноделы использовали сырье и опыт местных садоводов, занимавшихся выращиванием винограда, и учились у них тонкостям дела. Желая улучшить свое производство, купцы решили выписать специалиста-винодела из Никитского ботанического сада в Крыму.



В Никитском саду проходили обучение будущие специалисты-виноделы, но спрос на них значительно превышал предложение. Непосредственно на территории сада имелись образцовые сорта винограда для виноделия и небольшая плантация садового винограда. Здесь велись постоянные наблюдения и опыты по их акклиматизации, что позволяло делать выводы о целесообразности размножения наиболее перспективных сортов.



Три российских региона - Крым, Кавказ и Туркестан - становятся местами для деятельности садоводов и виноделов. Последний из них, как самый молодой, в большей степени нуждался в специалистах.



Со временем купцы стали привлекать в край российских специалистов, таких как Петр Пороховский, Дмитрий Толочинов и Платон Шевченко, - в качестве технических руководителей своих предприятий. Но те вскоре становились самостоятельными хозяевами, открывали собственное производство, выпуская вина достойного качества и становясь для других примером правильного подхода к виноградарству и виноделию.



Петр Пороховский в 1877 году выписал для Первушина из крымского местечка Магарач значительный ассортимент виноградных лоз, из которых на туркестанской земле с наибольшим успехом прижились следующие сорта: рислинг, опорто, семильон и мускат. Его примеру в 1883 и 1884 годах последовал купец Иванов.



Крым являлся главным местом культивирования лоз и основным поставщиком виноградной лозы в Туркестан и к концу 1880-х в Ташкенте уже имелось 19 разновидностей вин, изготовлявшихся из иностранных сортов винограда. Опытным путем вскоре выяснилось, что европейские сорта неплохо приживаются в местном климате, и только к некоторым из них нужен был особый подход. Освоив применение иностранных лоз, виноделы делились ими бесплатно со всеми желающими. Таким образом, первые виноделы стали еще и первыми распространителями европейских сортов лозы в Туркестанском крае.



Прежде развитое здесь виноградарство и сушка винограда на кишмиш были ориентированы в основном на местный рынок. Вместе с повышением спроса и вывозом за пределы края стал происходить постепенный рост площадей, используемых под эту культуру.



Виноградарство и добавившееся к нему виноделие из года в год набирали обороты и за довольно короткий срок стали важной отраслью сельского хозяйства в Туркестане, уступая по объемам прибыли лишь производству хлопка и шелка.



На Мануфактурной выставке 1870 года, проходившей в Санкт-Петербурге, Николай Гринберг впервые представил молодое вино из Туркестана урожая 1869 года. Это была первая заявка и первое упоминание в литературном источнике о туркестанском вине.



К 1872 году в Самаркандской области насчитывалось около 2000 десятин земли под виноградниками, а в 1888-1989 годах их общая площадь увеличилась до 6650 десятин.



У Ивана Первушина виноградники появились в 1873 году, а в 1876-м у него стал работать ученый виноградарь и винодел Петр Пороховский, который и положил начало виноградному и винодельческому хозяйству этой фирмы. У другого крупного предпринимателя Николая Иванова все производство велось поначалу примитивным образом, но со временем благодаря специалистам - А.Пулло, И.Стекольникову и самому Иванову, получившему профильное образование в Монпелье, дело значительно продвинулось.



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Можно сказать, что до 1875 года виноделие в Туркестане было еще довольно слабым и неразвитым. Отсутствие людей со специальными познаниями в данной области ощутимо сказывалось на качестве напитка. Но, несмотря на это, местная винная продукция постепенно стала расходиться по всему краю. Вместе с постройкой железной дороги открылись новые возможности для развития виноделия и более интенсивного его распространения.



Учитывая особенности культуры и быта среднеазиатского региона, власти выработали в 1873, 1888 и 1889 годах специальные правила, регулирующие производство и торговлю спиртных напитков в Бухарском ханстве. В постановлениях содержался запрет на создание винокуренных, виноградо- и фруктово-водочных заводов, а также пиво- и медоваренных предприятий. Производство и торговля спиртными напитками разрешались лишь по особому соглашению между русским и бухарским правительством. При этом продажей могли заниматься только подданные Российской империи в местах компактного проживания русского населения: при железной дороге, в буфетах на станциях и в вагонах, а также в воинских частях. Реализация спиртных напитков местным жителям строго воспрещалась.



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От лозы до пиалы. Часть вторая

История предпринимателя Филатова, организовавшего в Самарканде производство коньяка



АЛЕКСАНДР ГАЛАК



Одним из самых ярких и успешных предпринимателей-виноделов стал самаркандский купец Дмитрий Львович Филатов, чье производство считалось лучшим в Туркестане.



От лавки в цитадели до образцовых виноградников



Молодой купец Дмитрий Филатов был одним из первых, кто оценил возможности самаркандской земли и начал заниматься здесь виноделием. Он приехал в Самарканд в 1868 году вместе с русскими войсками и первые три года жил в стенах старинной городской цитадели. Общая численность обитателей цитадели, где находились, в основном, мужчины военного сословия, составляла четыре тысячи человек. В ее центре Филатов открыл торговую лавку и практически одновременно с этим приступил к устройству своего винодельческого хозяйства.



Изучив и оценив климатические особенности местной земли, предприниматель в том же году решил приступить к выделке вина. На тот момент в его распоряжении не было ни земельного участка, ни виноградника. Филатов начал свою деятельность с того, что в ближайший сезон организовал производство напитка из винограда, приобретенного у коренного населения. Первая партия вина Филатова, сделанная им в 1868 году самым примитивным способом, имела хороший спрос.



Убедившись, что у предприятия есть многообещающие перспективы, россиянин решил развивать это направление. Вскоре он приобрел у местных жителей участок земли с виноградниками и обнес его забором. В 1869 году Филатов построил в цитадели три лавки для торговли.



К апрелю следующего года русский городок в самаркандской цитадели представлял из себя такую картину: 158 жилых домов, девять купеческих лавок, семь рейнских погребов, 22 питейных дома, 18 бань, две гостиницы, церковь и клуб. Помимо военных здесь проживали 11 купцов и 124 женщины. В числе первых промышленных предприятий действовали два винодельческих заводика, один из которых принадлежал Филатову.



Предприимчивый и деятельный россиянин при развитии своего производства столкнулся с проблемой - дефицитом опытных специалистов. В поисках хорошего винодела весной 1870 года он отправился в Крым. Первым специалистом, который наладил филатовское хозяйство, был Дмитрий Толочинов - молодой ученик широко известного на полуострове Анастасия Сербуленко. По рекомендации привлеченного Филатовым винодела предприниматель одним из первых в Туркестане выписал из Крыма европейские сорта виноградных лоз и провел эксперимент по их акклиматизации на самаркандской земле. Таким образом, в том же 1870 году на небольшом городском участке был заложен опытный виноградник.



За короткое время Филатов становится состоятельным человеком и оказывается в тройке крупнейших виноделов Туркестана.



В 1881 году наряду с другими купцами он вошел в состав Комитета по строительству Свято-Георгиевского храма в Самарканде.



Прошло около пятнадцати лет, и виноградники Филатова стали нуждаться в обновлении. Приобретенная им в 1868 году у местных жителей плантация к 1885-му стала малоплодной, назрела необходимость покупки новых лоз.



Посадку молодых виноградников полностью завершили к 1887 году. Они были засажены отдельными правильными участками по сортам, в расстилку, без всяких подпор, как было принято в Самарканде. По решению Филатова участок площадью шесть десятин заняли местные сорта винограда: черного - "чарас" и "кишмиш", а также белого - "буаки", "султани" и "кишмиш". На оставшихся 24 десятинах земли предприниматель посадил кусты лоз иностранных сортов: "мускат бланк, "рислинг", "пти вердо", "каберне-совиньон", "саперави", "семильон бланк" и "опорто бланк".



Россиянин культивировал лучшие разновидности европейских, крымских, кавказских, французских, американских и других лоз, чтобы производить из них дорогие вина. При этом обработка почвы производилась исключительно ручным способом - землю вскапывали кетменем. Уход за виноградником в хозяйстве Филатова производился тщательным образом, что делало его предприятие образцовым в Туркестанском крае.



Кстати, в разное время к этому приложили руку приглашенные в Самарканд опытные виноделы, такие как Дмитрий Толочинов, Петр Пороховский, Антон Дылевский, а также другие специалисты - Комков и Ратенек. Они прилично потрудились над культурой выращивания винограда в местных условиях.



Напитки покрепче



Со временем купец приобрел в свою собственность дома в русской части Самарканда: с большим участком по улице Черняевской, на Эспланадной улице возле цитадели и в старом городе. Филатову принадлежали полдесятины фруктового сада, две десятины строевого леса, четыре десятины клеверного поля и виноградники на площади в 30 десятин.



Виноградники находились в самом Самарканде и на купленном в 1882 году участке в деревне Балхион Ангарской волости, расположенном в восьми верстах от города на открытой местности с небольшим скатом к югу. Почва здесь представляла собой глубокий лесс с большим содержанием красного и черного песка. В том же году на этой земле предприниматель высадил как местные сорта винограда, так и привозные - "каберне", "пино-фран", "саперави", "мускат", "рислинг", "семильон", а также "опорто" и "мадеру".



На участке при доме, расположенном в городе, россиянин организовал винодельческое хозяйство со всем необходимым оборудованием. Предприятие Филатова являлось лучшим и самым большим в Самаркандской области - здесь ежегодно производили от 10 тысяч до 15 тысяч ведер вина (ведро, как единица измерения объема жидкостей, составляет около 12,3 литра. - Прим. "Ферганы"). Напитки изготавливали как из выращенных на своих полях ягод, так и из винограда, купленного у местных жителей. В начале 1888 года в подвале дома Филатова имелось четыре тысячи ведер красного вина и 12 тысяч ведер белого. На его предприятии трудились один винодел, один виноградарь и от 12 до 20 постоянных рабочих.



Для развития своего производства Филатов не жалел ни средств, ни сил. Он выписал из Вены все необходимое специальное оборудование для виноделия: прессы, мялку-вентилятор Бабо и аппарат для нагревания вина с паровиком. Выпускаемые им напитки выходили на рынок под названиями тех же сортов винограда, из которых они изготовлялись. Отходы пускали на приготовление уксуса или на жмых, используемый в качестве удобрения для виноградников.



В продажу вино Филатова поступало с выдержкой не менее двух лет и распространялось по всему Туркестану по цене от 30 до 70 копеек за бутылку. Напитки выдерживались в дубовых бочках емкостью от 40 до 200 ведер. Для хранения вина были устроены подвалы глубиной в 10 аршин, двухэтажные, способные вместить 25 тысяч ведер. По информации "Туркестанских ведомостей", первый такой подвал в Самарканде появился именно у купца Филатова.



Винодельня российского предпринимателя в 1894 году состояла из нескольких больших каменных корпусов, вмещавших в себя бондарню со множеством других хозяйственных помещений. Подвалы огромных размеров располагались двумя сводистыми ярусами друг над другом, здесь размещались бочки, изготовленные на заказ в Казани. Исполинские дубовые бочки в 300-400 ведер каждая покоились правильными рядами на своих подставках. Температура в подвалах всегда была +14 градусов. В особом помещении находились различные механические машины для выборки веточек из мезги и отделения сока от виноградной кожицы. Стены конторы главного винодела украшали дипломы за золотые и серебряные медали, выданные Филатову на различных выставках.



Вместе с развитием виноделия возрастал спрос на виноградный спирт со стороны специалистов, которые использовали его для сдабривания вина. К примеру, в 1903 году виноделы Туркестана использовали 13 272 ведра виноградного спирта. Чтобы не зависеть от поставщиков, Филатов решает обзавестись своим оборудованием по выделке этого компонента напитка.



В 1890 году винодел заказывает из Франции коньячный аппарат Дюруа и через год выпускает пробную партию коньячного спирта, получив из него более крепкий напиток в значительном объеме. Позже предприниматель ставит у себя оборудование для производства коньяка Барбене.



После чего предприятие россиянина было способно разливать и выпускать до 1000 бутылок готового коньяка в сутки. С октября 1896-го на заводе Филатова начали непрерывную перегонку этого напитка.



Помимо основного винного производства на предприятии Филатова находился единственный в крае небольшой уксусный завод, способный выпускать 400-500 ведер уксуса в месяц. Природная смекалка этого незаурядного человека и умение руководить позволили ему добиться немалых успехов в виноделии и стать одним из самых богатых жителей Самарканда.



В 1888 году винодел Петр Пороховский пишет письмо в Крым. Приводим его полный текст:

"Господину Директору Императорского Никитского сада от П.С.Пороховского.

Уведомляю сим, что я служу в г. Самарканде у купца Дмитрия Львовича Филатова и занимаюсь исключительно разведением виноградников, фруктовых и лесных деревьев, виноделием и выделкой уксуса.

В три года моей службы у г. Филатова я развел 18 десятин виноградника местных и иностранных сортов винограда, и с разведенным до меня всего имеется 20 десятин виноградника.

Вина выделываются ежегодно из своего и покупного (от туземцев) винограда от 7 до 9 тысяч ведер, уксуса (из винограда) от 600 до 1000 ведер. Фруктового сада имеется 2 десятины, строевого леса 4 десятины. Жалованья в год получаю 3 тысячи рублей при готовой квартире, отоплении и освещении.

Известно мне местожительство следующих лиц:

- Толочинов Дмитрий Филиппович служит в Самарканде у купца Павлыго;

- Шевченко Платон Прокофьевич в Ташкенте у Первушина;

- С.А.Борисенко и П.А.Чуенко у Н.И.Иванова в Ташкенте занимаются виноделием и разведением винограда и фруктовых деревьев.

Служащий Филатова П.Пороховский".



Заслуженные награды



Дмитрий Филатов постоянно принимал участие в различных выставках, представляя образцы своей продукции.



К 1898 году предприниматель имел 24 награды - за вино, водку и коньяк.



На конкурсе 1872 года, проходившем в Париже и Антверпене, "Самаркандскому виноградному вину садов Филатова" были присуждены золотая и серебряная медали. Через десять лет на Всероссийской Художественно-Промышленной выставке в Москве продукция туркестанского завода была удостоена почетного отзыва, на ташкентских выставках Российского общества садоводства в 1885 и 1886 годах - золотых медалей, на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 году - серебряной награды.



Для участия в конкурсе Всероссийской выставки в городе Харькове Филатов прислал следующие вина: красные "Чарас" и "Хусайне" урожая 1885 года, белые "Султани" и "Васарга" 1884 года, а также "Ханское полусладкое", "Сиаб-чашма" и "Десертное" 1886 года. Распорядительный комитет, руководствуясь мнением экспертной комиссии, удостоил самаркандского производителя малой серебряной медали и диплома "За весьма хорошие образцы красного и белого Туркестанского вина".



На Всемирной выставке в Париже в 1900 году наградами были отмечены сразу три самаркандских винодела. Продукция Гладышева получила "серебро", а вина Пороховского и Филатова - бронзовые медали.



В 1903 году Филатов получил из Петербурга телеграмму от Министерства императорского двора, в которой предпринимателю была выражена похвала за отличное качество его вин, поднесенных его величеству бывшим генерал-губернатором Туркестана Николаем Розенбахом. Кроме того, заслуги винодела отметили высочайшей именной серебряной медалью императора Александра III - "За усердие и искусство Филатову в Самарканде". В апреле 1896 года предприниматель выезжает в составе делегации из Туркестана в Петербург на коронационные торжества императорской четы.



20 сентября 1897 года в Самарканд прибыл статский советник Михаил Константинович Баллас, командированный сюда Министерством земледелия и государственных имуществ для исследования местного виноделия и виноградарства. К слову, позже Баллас создаст капитальный труд - историко-статистический сборник "История виноделия в России", в котором посвятит Туркестану отдельный раздел.



В 1914 году Филатов становится коммерции советником и членом учетно-ссудного комитета Самаркандского отделения государственного банка. В это время успешный предприниматель является владельцем винодельного завода на улице Черняевской №23, коньячно-винокуренного завода у Филатовских ключей, спиртоочистительного завода в местной части города, заведения искусственных, минеральных и ягодных вод на улице Петровской. Кроме того, россиянин имел сеть магазинов, находившихся, помимо Самарканда, еще в девяти крупных городах Туркестана. В этих торговых точках покупатели могли приобрести напитки предприятия Филатова и импортные вина, а также гастрономические, бакалейные и другие товары.



Последние годы жизни Филатова пришлись на сложное время, и подробности его кончины доподлинно неизвестны. На самаркандском городском кладбище не обнаружено могил ни самого винодела, ни его родственников. По одним сведениям предприниматель умер в Самарканде, а по другим - эмигрировал во Францию.



Почти накануне столетия его фирмы - в 1967 году - в доме предпринимателя нашли подвалы, в которых хранились старые вина: около 3700 бутылок и амбарная книга с информацией о погребе. По всей видимости это был запас, как говорится, "до лучших времен".



Судя по официальным торговым бумагам 1918 года, тогда винодельческое предприятие Дмитрия Филатова возглавлял его брат Андрей Львович, но этот период в истории компании продлился недолго.



Продолжение следует. Источник - fergana

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