В Киеве не услышали аргументы Эрдогана, - НГ

08:45 06.09.2023 05.09.2023



Украина не намерена смягчать позицию по зерновой сделке

Наталья Приходко



Украина не пойдет на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости смягчения украинской позиции. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. И также назвал шантажом требования России о выполнении касающихся ее договоренностей. В то же время сам Эрдоган выразил надежду на продвижение в данном вопросе по результатам своих последующих встреч в рамках Генассамблеи ООН. Хотя, судя по риторике представителей западных стран, там не готовы выполнить ранее взятые обязательства перед РФ, а намерены заставить Москву возобновить невыгодную для нее в нынешних условиях упомянутую сделку, указали эксперты.



Украина не пойдет на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о возможности которого говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал во вторник озвученный накануне турецким лидером призыв к смягчению позиции украинской стороны. "Наша позиция справедлива – мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", – процитировали ответ Кулебы киевские журналисты. Также он подчеркнул, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед состоявшейся накануне в Сочи встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и "четко все разъяснили". В дальнейшем в Киеве рассчитывают узнать от турецких коллег все детали переговоров, чтобы потом принять свое решение, оговорил глава МИД.



Одновременно украинские СМИ сообщили: несмотря на то что именно Россия вышла из зернового соглашения и начала обстреливать зерновую инфраструктуру Украины, президент Турции призвал для восстановления данного соглашения "смягчить подходы" Киева по взаимодействию с Россией. Как он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, альтернативные зерновому соглашению схемы экспорта зерна из Украины не позволили обеспечить "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами". Также Эрдоган отметил, что Турция совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по возобновлению зернового соглашения. И подчеркнул, что "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы по совместным шагам с Россией".



Напомним, пакетные соглашения по Черноморской зерновой инициативе, чаще именуемой зерновой сделкой, были заключены в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции. При этом одна часть обязательств, предусматривавших экспорт украинского зерна и сельхозпродукции, выполнялась, а другая, касавшаяся вывоза российской агропродукции и удобрений, нет. В результате после многократных предупреждений о необходимости реализации всего пакета договоренностей Москва с 18 июля приостановила действие соглашения. Одновременно в Минобороны РФ предупредили, что в отсутствие новых договоренностей все суда, идущие в украинские порты в Черном море, будут восприниматься в качестве потенциальных перевозчиков вооружения и непосредственных участников военного конфликта. На таком фоне президент Турции встретился в Сочи с российским коллегой. Причем в преддверии встречи турецкие СМИ подчеркивали решимость Анкары добиться возобновления названной сделки. И в ходе переговоров турецкий лидер уделил этому вопросу значительное внимание, подтвердил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин. А также напомнил, что Россию просто вынудили принять решение о приостановке Черноморской зерновой инициативы. "Западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок", – пояснил президент РФ. Он добавил, что российская сторона будет готова реанимировать зерновую сделку при выполнении всех договоренностей.



Между тем западные аналитики предположили, что озвученные в Сочи публичные заявления российского и турецкого лидеров стали лишь видимой частью айсберга. О том, что большое значение имела некая невидимая его часть, в частности, написало издание The New York Times, где также уточнили, что дружеская встреча президентов России и Турции заставила Запад задуматься.



Однако не имелась ли все же в данном случае некая увиденная западными наблюдателями невидимая часть айсберга и в какой мере она относилась к также обсуждавшейся в Сочи зерновой сделке? Комментируя этот вопрос "НГ", замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Евгений Семибратов заметил, что дать однозначный ответ на него затруднительно. Поскольку очевидно, что в ходе закрытой части переговоров российские и турецкие лидеры, впервые встретившись после почти годичного перерыва, обсудили весьма широкий спектр проблем, затрагивавших как перспективы двустороннего сотрудничества, так и вопросы, связанные с украинским военным конфликтом и той же зерновой сделкой. "При этом ряд аналитиков предположили, что также был рассмотрен и некий мирный план, который президент Турции далее мог бы обсудить на саммите G20 в Нью-Дели 9–10 сентября. Хотя такой вариант представляется сомнительным. Все-таки Турция является страной НАТО и в недавнем прошлом с ней случались известные проблемы, для того чтобы в Москве воспринимали ее как безусловно достойного и надежного посредника", – констатировал Семибратов. А что до зерновой сделки, изначально обеспечивавшей возможность заработать на зерновом экспорте страны, с которой Россия находится в военном конфликте, то пока в вопросе выполнения предусмотренных ею обязательств в отношении РФ не наблюдается никаких подвижек, подчеркнул эксперт. Источник - НГ

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