США спросят с глав стран Центральной Азии за поддержку России. В Нью-Йорке пройдет заседание в формате "С5+1"

08:49 06.09.2023 05.09.2023



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Нью-Йорке на полях Генеральной сессии ООН 19–20 сентября состоится первый саммит в формате "Центральная Азия – США" ("5+1") на уровне глав государств. Это указывает на важность предстоящей встречи, поскольку все предыдущие заседания, начиная с 2015 года, проходили на уровне министров иностранных дел стран региона при участии госсекретаря США. По мнению экспертов, на встрече будет обсуждаться антисанкционная повестка для стран региона и афганский кейс. А также вопросы перехода на зеленую энергетику и строительство атомных станций.

В конце октября – начале ноября 2015 года госсекретарь США Джон Керри совершил первое большое турне по странам Центральной Азии (ЦА), в рамках которого в Самарканде состоялось первое заседание нового формата сотрудничества "5+1" на уровне министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Тогда главы МИД подписали "Самаркандскую декларацию", в которой была зафиксирована готовность всех стран-участниц к взаимодействию и кооперации. США продемонстрировали, что не только Россия и Китай могут быть союзниками центральноазиатских правительств.



Со стороны США не было конкретных инициатив и программ в сфере развития региона. Вашингтон не готов был финансировать крупные проекты, заниматься развитием региона и его безопасностью, отдав эти сферы на откуп России и Китаю. Но после начала СВО (специальной военной операции) и ввода санкций против РФ США потребовали их соблюдения и от стран ЦА. И даже предложили помощь в 25 млн долл. в их стремлении диверсифицировать торговые отношения и сократить связи с Россией.



"США будут компенсировать странам – партнерам России убытки из-за санкций. Поскольку все страны региона так или иначе зависят от торговых отношений с Россией, наложенные на РФ санкции бьют и по их экономике", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания формата "5+1" в Астане 28 февраля 2023 года. На предстоящей встрече на уровне глав государств ЦА и США президент Джозеф Байден поинтересуется, как страны региона соблюдали антироссийские санкции.



"Ключевым на встрече станет вопрос: с кем вы, господа президенты? Предстоит жесткий разговор по поводу того, будут страны ЦА или не будут участвовать в санкционной войне против России", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев. Поскольку, отметил эксперт, позиции у стран ЦА разные, то, например, Киргизия не откажется от реэкспорта товаров даже под угрозой санкции. Обвинения США в том, что республика помогает России их обходить, президент Садыр Жапаров назвал давлением на Бишкек (см. "НГ" от 10.08.23).



Есть позиция Казахстана, который четко заявил, что будет стараться соблюдать все санкционные ограничения, касающиеся России. Однако де-факто все обстоит иначе. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан избрали более спокойную линию поведения, находящуюся где-то посередине между Казахстаном и Киргизией. "США хотят додавить страны ЦА, и эти попытки они не прекратят. В очередной раз политическая целесообразность будет поставлена против экономического прагматизма. Что победит, сказать трудно. Страны ЦА могут согласиться с США, но при этом товарооборот с Россией будет расти", – полагает Эргашев.



По мнению киргизского политолога Дениса Бердакова, повестка антироссийских санкций хоть и наиболее медийная, но вторичная. "Довольно того, что страны ЦА поддерживают санкции США и ЕС на реэкспорт вооружения и его комплектующих. При этом они довольно последовательно отстаивают свои интересы на экспорт собственной продукции в Россию. К тому же наблюдается глубокая интегрированность региона с РФ с точки зрения финансовых платежей, трудовых мигрантов, рынка продовольствия и товаров народного потребления. По этим вопросам страны ЦА довольно четко обозначают свой интерес на подобных встречах. И США идут на существенные уступки, обозначая, что на эти сферы сотрудничества региона с РФ нет смысла накладывать санкции", – написал Бердаков в своем Telegram-канале.



Политолог отметил, что в последние полтора года Центральная Азия значительно подняла свой уровень в глобальной экономике. Например, в 2023 году объем торговли с Турцией достиг 16 млрд долл. С Южной Кореей наблюдается рост до 5 млрд долл. за последние два года (то есть более чем на 100%). Релоцируются 7,5 тыс. средних и крупных предприятий из России, приходят инвестиции Евросоюза (более чем 10 млрд долл. – в промышленность Казахстана и Узбекистана). Регион превратился в логистический и технологический хаб. В ЦА переезжает большое количество производств, причем европейских, в надежде на более дешевые энергоносители, которые будут поступать в том числе и из России (это транспортировка газа в Казахстан и особенно в Узбекистан). "Поэтому сегодня Центральная Азия – важнейший элемент нового Шелкового пути, который идет из Китая в Европу и обратно, из Китая в ЕАЭС, из России в Иран, из Китая на Ближний Восток", – подчеркнул Бердаков.



Второй ключевой вопрос на встрече президентов в Нью-Йорке, по мнению Бахтиера Эргашева, Афганистан. "Через два года после прихода к власти запрещенного в РФ движения "Талибан", когда талибов вынужденно приняли как де-факто действующую власть в Афганистане, ситуация стала меняться. Внешние игроки и соседи Афганистана ищут альтернативную "Талибану" силу, с которой можно было бы работать или по крайней мере оказывать через нее давление на талибов. Такой силой становится Фронт свободы Афганистана (ФСА) отставного генерала Зия Ясина. Потенциал у ФСА гораздо больше, чем у Фронта национального спасения Афганистана (ФНСА) Ахмада Масуда-младшего. Это, безусловно, нервирует талибов. Поскольку в отличие от ФНСА движение генерала Ясина действует на всей афганской территории, а не только в Панджшерском регионе. Кроме того, в ФСА воюют не только таджики, но также пуштуны и узбеки. Большинство из них в прошлом офицеры афганской армии и сотрудники полиции", – отметил эксперт.



Генерал Зия Ясин находился в Ташкенте в те же дни, когда в Узбекистан прибыл шеф Главного управления разведки (ГУР) "Талибана" мулла Абдул Хак Васик для встреч с эмиссарами американской разведки (см. "НГ" от 31.08.23). Представители США использовали это сразу для нескольких важных встреч как с представителем спецслужб "Талибана", так и с лидером антиталибского ФСА. Американцы проявляют растущий интерес к генералу Зие Ясину, поскольку считают его Фронт свободы наиболее сильной группой вооруженной афганской оппозиции.



Эргашев считает, что США также обсудят расширение участия американских институтов или фондов в гуманитарных проектах в странах региона. Не исключено, что будут предложены проекты экономического характера, касающиеся перехода на зеленую энергетику. В частности, в последние полтора года идет обсуждение нескольких таких крупных проектов и участия в них США. Обсуждается модернизация ряда ТЭЦ в Узбекистане. Не исключено, что американцы попытаются перехватить у французов "атомную повестку". Возможно, они предложат свои варианты строительства в Казахстане и в Узбекистане атомных станций.



Денис Бердаков не исключает, что у Центральной Азии есть возможности получить низкопроцентное кредитование на десятки миллиардов долларов на защиту Аральского моря, строительство солнечных и ветровых станций в регионе. "Я думаю, это будет ключевым интересом всех участников "С5+1". По итогам встречи не ожидается каких-то судьбоносных решений", – заключил эксперт. Источник - НГ

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