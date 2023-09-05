Общие интересы России и Турции глубже их разногласий, - Дм.Минин

08:57 06.09.2023 05.09.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



Киев пытается перехватить турецкую повестку, но, не имея козырей, играет краплеными картами



Прошедшие в Сочи переговоры между президентами России и Турции в мире рассматривают под углом зрения перспективы возобновления пресловутой "зерновой сделки". Между тем их значение гораздо шире, поскольку они подводят черту под периодом очередного охлаждения отношений двух стран и знаменуют этап нового подъема сотрудничества.



Синусоидальное движение российско-турецких связей – черта, по-видимому, заложенная в самой их природе, и обусловлена она достаточно сложным историческим наследием. Но обе стороны понимают, что, несмотря на разделяющие их некоторые объективные противоречия, обоюдная польза от сохранения и развития двусторонних отношений значительно превосходит сиюминутные политические выгоды от возможных взаимных претензий.



Как только на Западе стали строить иллюзорные расчеты по поводу того, что наконец-то "Эрдоган образумился" и, похоже, отворачивается от России в пользу Запада, как последний энергично возжелал встречи со "своим дорогим другом Путиным". И хотя особого прогресса по той самой черноморской зерновой инициативе между ними достигнуто как раз не было, во всем остальном собеседники, судя по всему, остались довольны, так как решили друг с другом более сущностные для них вопросы.



По сообщениям турецкой печати, Москва повторила – среди условий, выдвинутых для возвращения к соглашению, повторное подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмену эмбарго в отношении России касательно сельхозтехники и запасных частей, снятие ограничений на страхование российских судов и блокады их доступа в порты, возобновление работы аммиакопровода из Тольятти в Одессу. В то время как Эрдоган собирался в Сочи, Антониу Гутерриш направил России письмо, содержащее новые предложения по повторному открытию зернового коридора. Генеральный секретарь ООН сообщил, что возражения и требования Москвы были учтены, при этом будут приняты меры, которые обеспечат поставку российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по доступной цене. Он наконец-то предложил направить комиссию ООН для расследования подрыва Киевом аммиакопровода Тольятти-Одесса. Не поздновато ли?



А. Гутерриш



Турецкая сторона попыталась было сослаться на обещания Гутерриша, но в ответ услышала то, что в указанном письме содержатся лишь обещания, а также заверения: "Если будут даны реальные гарантии, зерновая сделка может возобновиться хоть завтра". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила: "Мы слышали все это раньше, но не заработало".



На этот раз турки выразили понимание по поводу истощения российского терпения и весьма благосклонно отнеслись к идее поставки через Турцию на преференциальной основе при финансовой поддержке Катара одного миллиона тонн российского зерна в беднейшие страны Африки. Особенно с учетом того, что перерабатывать его в муку планируется на турецких предприятиях. Тем самым из пропагандистского ряда Запада выбивается самый громогласный аргумент, что, препятствуя украинскому экспорту, Москва якобы лишает хлеба наиболее обездоленных.



Что достается украинскому "селюку" от зерновой сделки



На Украине по итогам встречи преобладает горький пессимизм. Во-первых, по зерновой сделке не договорились. Во-вторых, на турецко-российских "качелях" вновь наметилась фаза подъема. Национальные органы печати пишут, что по результатам встречи Эрдогана и Путина вопрос возврата к зерновому соглашению так и остался открытым. Москва продолжает стоять на своем. Украинский эксперт Владимир Воля склонен объяснять происходящее позицией турецкого лидера: "Эрдоган зависим от Путина в том, что Россия строит атомную станцию в Турции. Также он заинтересован в увеличении транзита газа через его страну".



Вместе с тем сами украинцы признают, что "Анкара могла допустить стратегический просчет в отношениях с Кремлем", когда в начале июля отпустила на Украину находившихся в Турции украинских боевиков, которые по условиям договоренностей должны были оставаться в стране до момента окончания конфликта. "Когда Эрдоган отдал их – возможно, он нарушил какие-то свои обещания Кремлю", - пишут они.



Киев пытается перехватить чрезвычайно важную для него турецкую повестку, но, не имея весомых козырей, по своему обыкновению играет краплеными картами. На Украине явно в надежде на благосклонность Анкары назначили новым министром обороны крымско-татарского деятеля Рустема Умерова, советника "лидера меджлиса" Мустафы Джемилева и сопредседателя дипломатической инициативы "Крымская платформа". При этом помощники Зеленского как-то просмотрели тот факт, что Умеров тесно связан с оппозиционным Эрдогану и имеющим штаб-квартиру в США Движением Гюлена. Нетерпимость к нему турецкого президента широко известна и вряд ли он обрадуется такому внезапному "подарку".



Рустем Умеров



Министр иностранных дел Дмитро Кулеба решил состроить хорошую мину при плохой игре и как-то странно пошутил по поводу состоявшейся в Сочи встречи Путина и Эрдогана. "Если кто-то встречается без Украины, это не значит, что Украины там нет. Она везде незримо присутствует, как тень отца Гамлета", – ошарашил глава МИД страны журналистов отсылкой к Шекспиру. Впрочем, знакомство Кулебы с Шекспиром так же призрачно, как тот туманный призрак, которого может сдуть любой сквозняк. Иначе он мог бы вспомнить его слова "Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре", а заодно прислушаться к турецкой прессе.



Д. Кулеба и витающая над ним тень отца Гамлета



А она констатирует, что наметившееся в последнее время похолодание в отношениях Анкары и Москвы произошло исключительно из-за действий турецкой стороны. "Тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года вернулся из Стамбула вместе с командирами батальона "Азов", объявленного Россией террористической организацией, чрезвычайно возмутил Москву".



Однако по преобладающему мнению турецких обозревателей, говорить о каком-либо серьезном кризисе трудно. "Дело в том, что две страны, долгое время зависящие друг от друга во многих сферах, начиная от энергетики и заканчивая туризмом, понимают, что интересы требуют сотрудничества, и не хотят, а также не могут пойти на разрыв на данном этапе".



Поставленная на саммите цель доведения товарооборота между двумя странами в ближайшие годы до $100 млрд в год уверенно делает Россию первым торговым партнером Турции, а ее, в свою очередь, вторым для Москвы после Китая.



Эрдоган поддерживает стремление Москвы перевести часть этой торговли в турецкие лиры и рубли. "Я считаю, что переход на местные валюты чрезвычайно важен в двусторонних отношениях", - сказал он.



Подтверждена также готовность сторон приступить в ближайшее время при содействии России к созданию в Турции газового хаба мирового значения, продолжить строительство АЭС "Аккую" с завозом на нее ядерного топлива уже в следующем году, что вводит Турцию в эксклюзивный круг атомных держав. С точки зрения жизненно важных интересов турецкого народа нынешнего дня эти осевые проекты, безусловно, перевешивают любые исторические обиды или интриги со стороны тех, кто много от него хочет, мало что предлагая взамен. Источник - fondsk.ru

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