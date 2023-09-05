В Узбекистане будут наказывать за многоженство и ношение одежды, закрывающей лицо

09:02 06.09.2023

В Узбекистане приняли законопроект, согласно которому к административной ответственности будут привлекать за многоженство и ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, говорится в сообщении законодательной палаты.



"Предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин", – говорится в документе.



Какую именно административную ответственность вводят перечисленные поправки - не уточняется.



Депутаты отметили, что несмотря на принимаемые меры, в Узбекистане увеличивается количество браков, совершаемых по религиозным обрядам, из-за этого увеличивается число случаев многоженства. В стране набирает обороты пропаганда многоженства и его "преимуществ". В результате увеличилось и количество детей, рожденных вне брака.



Многоженство в Таджикистане как способ выживания женщин

Что касается ответственности за ношение в общественных местах "одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан", там депутаты отметили исключения.



"Условием, исключающем ответственность являются случаи, когда лицо прикрыто, но идентифицируемо, на основании медицинских указаний или связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также специальные головные уборы для обеспечения безопасности дорожного движения, или их участниками во время спортивных и культурно-массовых мероприятий и в других случаях, разрешенных законом", – говорится в сообщении.



Депутаты отметили, что принятие этого законопроекта послужит дальнейшему укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности и защите прав женщин и детей, а также повышению эффективности усилий по поддержанию общественного порядка.



"После бурных обсуждений и долгой полемики законопроект был принят депутатами", – отметили в законодательной палате.