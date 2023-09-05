Суд отобрал у Анипы Назарбаевой (сестренка) колледж в Алматинской области

09:24 06.09.2023

Петр Карандашов



У сестры первого президента Казахстана Анипы Назарбаевой забрали Ушконырский колледж водного хозяйства. Такое решение вынес СМЭС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ. Истцом по делу выступило управление финансов Алматинской области. Суд, рассмотрев дело, принял сторону управления. "Расторгнуть договор доверительного управления с правом последующего выкупа объектов коммунальной собственности государственного коммунального казенного предприятия "Ушконырский колледж водного хозяйства" №3 от 7 июля 2016 года, заключенный между республиканским государственным учреждением "Управление финансов Алматинской области" и индивидуальным предпринимателем "Анипа" в лице Назарбаевой Анипы Абишевны", - говорится в решении Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, опубликованном на сайте Верховного суда.



Также суд обязал ИП "Анипа" в лице Анипы Назарбаевой освободить и возвратить объекты, переданные по договору доверительного управления с правом последующего выкупа. Кроме того, ответчик должна выплатить в доход государства госпошлину в сумме 3450 тенге.