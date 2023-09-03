За пять минут до катастрофы. Как умирают западные "демократии", - Чарльз Мангер

09:28 06.09.2023 За пять минут до катастрофы. Как умирают западные "демократии"

Редакция Завтра



3.09.23

Мир глобальных финансов тесен. Основные потоки капитала сконцентрированы в США. Есть несколько крупнейших банков и инвестиционных фондов, буквально 40–50 человек, которые принимают итоговые решения. Редакция "Завтра" представляет вниманию читателей фрагменты интервью с одним из глобальных финансистов, миллиардером Чарльзом Мангером. Он многолетний партнер еще одного инвестиционного толстосума Уоррена Баффета, является вице-председателем совета директоров компании Berkshire Hathaway. Мангер почти ровесник Генри Киссинджера - в январе 2024 года ему исполнится 100 лет. В беседе, размещенной на ютюб-канале Freeinvesting, Мангер откровенно предупреждает о надвигающемся экономическом кризисе, о высоком уровне государственного долга США, дисбалансах на фондовом рынке и дальнейшем росте неравенства.



- Чарльз, вы говорите, что мы находимся в большом финансовом пузыре. Можете рассказать об этом подробнее? Чем все завершится?



- Когда деньги появляются в тех количествах, в которых их печатают современные страны, такие как Япония, США, а также Европа и другие, мы начинаем выходить на новую территорию с точки зрения масштаба риска. То, что мы делаем сейчас, ранее никогда не происходило в истории человечества. Из истории других стран мы знаем: если напечатать слишком много денег, это в конечном итоге приведет к ужасным проблемам. И мы (США. - Ред.) сейчас намного ближе к катастрофе, чем были в прошлом.



Когда Пол Волкер (Глава ФРС в 1979–1987 гг. - Ред.) после 1970-х поднял базовую ставку до 20%, правительство платило по государственным облигациям 15% годовых. Это привело к мучительной рецессии в США. Она продолжалась долго, агония после нее длилась не меньше. Я очень хочу верить, что мы больше в такую ситуацию не попадем. Те условия, которые позволили Волкеру ужесточить кредитно-денежную политику без вмешательства чиновников, были нестандартными. И в 2020 году стало ясно, что его действия тогда были необходимы.



Иногда кажется, что мы сейчас можем только пожелать рецессию в стиле Волкера, вместо того, что реально получим в ходе надвигающегося кризиса. Потому что новые проблемы могут быть намного хуже, чем те, с которыми имел дело Волкер. Их будет гораздо труднее решить.



Например, давайте подумаем обо всех латиноамериканских странах, которые печатают слишком много денег. У них появляется сильный лидер. Именно это, по словам древнегреческого философа Платона, и происходило в ранних греческих демократиях городов-государств. Один человек, один голос - и вы получаете демагогов, демагоги влияют на население, и вскоре ваша демократия исчезает. Не думаю, что Платон преувеличивал, это - точное описание того, что происходило в Греции давным-давно, и это случается сейчас снова и снова.



Мы (США. - Ред.) не хотим подобного развития событий. По крайней мере, я. США совершили нечто экстремальное с точки зрения печатания денег, и мы не знаем, насколько серьезными будут проблемы, будем ли мы страдать, как Япония, или все будет намного хуже. Это делает жизнь интересней - незнание, как все сложится. Однако известно точно, что игры с огнем опасны, и наши проблемы значительны. Мы также знаем, что некоторые из наших прежних страхов были преувеличены. Например, Япония все еще существует как цивилизованная нация, несмотря на невероятные по всем прежним меркам излишества в плане печатания денег.



Подумайте, как это соблазнительно: у вас куча процентных долгов и вы платите по ним с расчетного счета, с которого уже не надо платить проценты. Какое это искушение для кучки законодателей и политиков - вы избавляетесь от процентных платежей, и денежная масса увеличивается. Это похоже на рай. И конечно же, когда вещи становятся такими соблазнительными, скорее всего ими будут злоупотреблять. Все это заставляет серьезно задуматься…



- Какое влияние оказывает пассивное инвестирование на стоимость акций? (Пассивное инвестирование - инвестирование через индексные и биржевые фонды. Считается, что широкое распространение фондов резко увеличивает риски на финансовых рынках, в том числе риски возникновения финансовых пузырей. - Ред.)



- Огромное! Это еще одна проблема, которая грядет. У нас есть новый тип императоров: это люди, которые голосуют на собраниях акционеров в интересах индексных фондов. Может быть, мы сможем сделать императорами Ларри Финка (генеральный директор BlackRock) или людей из "Вангард" (The Vanguard Group). Внезапно у нас по всей экономике произошла масштабная передача права голоса на собраниях акционеров этим индексным фондам. Это изменит мир. Трудно представить, какие именно будут последствия, но считаю, что из этого ничего хорошего не выйдет. Это все часть технологического процесса.



У нас (США. - Ред.) очень сильная экономика и очень сильная техническая цивилизация, и это никуда не денется. Вы не представляете, как выглядит современная фабрика, когда вы наполняете ее роботами, и их становится все больше и больше. Это также происходит и в Китае. Так что технологические изменения неизбежны, что создает проблемы с рабочими местами. Если у вас есть хорошая работа и профсоюзы, и они заменяют вас роботом - возникает проблема. Если у вас есть такая компания, как "Кодак", и затем изобретают нечто новое, что делает ваш продукт устаревшим, у вас тоже есть проблема, и вы решаете ее гибелью компании. Многим такое решение не нравится.



Уже сейчас технологические проблемы реальны. И становится еще более заманчиво избавиться от своего долга, просто предоставив беспроцентный расчетный счет, по которому вы должны будете ежемесячно платить проценты. Серьезная проблема США в том, что есть самое простое решение для политиков и для ФРС - это просто напечатать больше денег и таким образом решить временные трудности. Все это, конечно, приведет к серьезным долгосрочным рискам. И мы знаем, что произошло в Германии, когда Веймарская республика просто продолжала печатать деньги. Все это взорвалось, что и способствовало приходу к власти Гитлера.



Конечно, мы не хотим, чтобы кучка политиков делала только то, что просто и легко в теории. Если это вроде бы "прокатило" в прошлый раз, разве можно не задумываясь повторить попытку и сделать это еще раз, а затем снова повторить, снова и снова?! Мы знаем, что происходит вместе с постоянным удвоением, удвоением, удвоением. Если вы будете продолжать делать это, то у вас будет совсем другое правительство. Это игра с огнем, если нет чувства меры или дисциплины.



- Какие основные риски вы видите? Каков ваш прогноз по валюте США?



- Все мы обеспокоены инфляцией, будущим США. Инфляция - очень серьезная тема. Можно себе представить, что именно так умирают демократии. Это огромная опасность, когда у вас есть население, которое узнает, что оно может наголосовать себе деньги. Если вы перегнете в этом палку, уничтожите многое в цивилизации. Вспомните, например, Римскую республику: даже после того, как она превратилась в Империю с абсолютным правителем, в течение сотен лет инфляция их валюты неуклонно росла, и в конце концов Римская империя рухнула. Это самая большая опасность в долгосрочной перспективе, наравне с ядерной войной.



Я также считаю, что важной предпосылкой для формирования инвестиционной стратегии является гипотеза о том, что в течение следующих 100 лет наша валюта (Валюта США. - Ред.) сойдет на ноль. Это моя рабочая гипотеза. Очень опасная среда. Был пример Веймарской инфляции, когда в Германии полностью уничтожили сбережения среднего класса, была Великая депрессия. Произошел двойной удар по мировым финансам, который привел к власти Гитлера. И пришел сумасшедший демагог Гитлер с 40% голосов и вскоре превратился в диктатора, одержимого мировой войной. История не из приятных, особенно если ее анализировать в том контексте, что Германия, в которой власть перешла к Гитлеру, была очень развитой и цивилизованной страной. Маленький еврейский мальчик Альберт Эйнштейн получил все свое начальное образование по настоянию католической церкви в Германии. Это была очень цивилизованная нация. Так что, если вы позволите своей нации сильно деградировать, в итоге вы получите такого правителя, как Гитлер. Это доказано историей.



Конечно, в современной демократии, в эпоху кейнсианства, вероятна гораздо более стремительная реакция правительства. В этот раз (Во время кризиса средних банков. - Ред.), например, реакция была гораздо сильнее, чем когда-либо прежде во всей истории Соединенных Штатов. Американские власти просто залили проблему деньгами. Они взяли и напечатали кучу денег, им надо было загасить страх банковских вкладчиков. И они, вероятно, были правы, опасаясь того, что должно было случиться. Несмотря на все свои либеральные взгляды, бросая деньги на преодоление кризиса, возможно, они переусердствовали: выбросили так много денег и так быстро, что ресторанам трудно было заставить людей выполнять свою работу. Но я не критикую это, трудно принимать такие решения под давлением.



Мне сейчас 99 лет, и я понимаю, что миром движет не жадность, им движет зависть. Люди все время думают об этом: у кого-то другого сейчас больше, это несправедливо, что другим все легко дается, а кому-то нет. Вот почему Бог сошел и сказал Моисею, что нельзя завидовать жене ближнего или даже его ослу. Я имею в виду, что у евреев в древности были проблемы из-за зависти. Это встроено в природу вещей. Это странно для человека моего возраста, потому что я жил в разгар Великой депрессии, трудности были невероятными. Мне было безопаснее гулять в те времена по Омахе вечером, чем по моему собственному району в Лос-Анджелесе сейчас. Так что я ничего не могу с этим поделать, я не могу изменить тот факт, что многие люди очень недовольны и чувствуют себя очень оскорбленными, потому что есть еще кто-то, у кого чего-то больше. Подумайте о претенциозных расходах богатых: кому нужны настоящие часы Rolex, чтобы вас могли ограбить из-за них? Вы знаете, я имею в виду, что все хотят делать подобные претенциозные расходы. И это помогает стимулировать спрос в нашем современном капиталистическом обществе. Мой совет молодежи: не ходите туда, к черту эти претенциозные траты. Я не думаю, что в этом много счастья, но оно движет той цивилизацией, которая у нас есть сейчас. Это вызывает неудовлетворенность.



На фото: "Золотой телец" на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Автор трехтонной скульптуры - Артуро Ди Модика. Данная скульптура, носящая официальное название "Атакующий бык", является символом США наравне со статуей Свободы. Несмотря на замысел скульптора придать образу быка агрессивно-победительный вид, с некоторых ракурсов он смотрится как упирающееся из последних сил животное, которое невидимая рука рынка властно тащит на бойню. Неслучайно произведение создано сразу же после "черного понедельника", случившегося 19 октября 1987 года и отмеченного чудовищным обвалом промышленного индекса Доу Джонса: в течение торговой сессии индекс обрушился на 508,32 пункта, то есть на 22,6%. По своим параметрам этот обвал превзошел крах биржи 1929 года. Источник - завтра

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