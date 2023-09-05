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Еще с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части, - Иван Охлобыстин
09:31 06.09.2023

Еще с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части
суровая красота севера спасет мир
Иван Охлобыстин

Мое любопытное сердце постоянно алчет окончательных истин, но мудрый, истерзанный печальными опытами, рассудок старается настроить сердце на позитивный лад неоспоримой истиной о бесконечности, и как то - невозможности ничего окончательного.

Но понимать хотя бы направление движения хочется. Пока приходится жить в экзистенциальном ключе - поел, попил, размножился. Дело конечно озорное, приятное. Но есть ли гарантии что так будет вечно? Мягко говоря, даже напротив.

Какого только зла, какой отвратительной нечисти не водится в нашем темном лесу. Приходится отвлекаться от растительной органики и заниматься всякой ерундой, типа обретения новой государственности.

Последние полтора года многие вещи поменялись местами. Что было хорошо, стало плохо и наоборот. Взять хотя бы СВО. С одной стороны гибнут люди. С другой - не было иного способа разбудить нацию. Еще с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части. Даже для городских зоопарков бы несколько особей не оставили.

Мы до последнего не верили. Приковывали себя наручниками к дверям Макдональдса, дули все части тела силиконом и фигели от высоты умственного полета братьев Коэн. Особенно мужикам зашла лента "Большой Лебовски". Чисто бытийный концепт. Балтика N9.

Ан нет. Поняли: как не крутись - убьют, в лучшем случае.

Натовскими базами окружили, коронавирусом заразили, с гендером напутали.

И продолжают окаянные плести масонские заговоры. Чего только не придумали ироды. Еще чуть чуть и русских будут жрать. Все остальные процедуры уже мы прошли на твердую пятерку. Бежим навстречу палачам с искаженными от счастья лицами и гортанными выкриками про любовь и справедливость.

Но суровая красота севера спасет мир однозначно. Обовьет морозным хрусталем все вредное и превратит любую какашку в сияющую диадему.

А нас злосчастных обязует пожать лавры славы. Хотя мы честно делаем все, чтобы этого не случилось.

Но Господь, к нашему счастью, несправедлив, иначе мы бы давно все горели в аду.

5/09/23

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693981860


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