Газовый антракт: в РФ заявили о неспособности ЕС отказаться от российского СПГ

10:49 06.09.2023 Почему Евросоюз продолжает его покупать и каковы перспективы взаимодействия Москвы и Брюсселя в энергетической сфере



Семен Бойков

Евгения Чукалина



Евросоюз не введет запрет на российский СПГ, поскольку это обернется ростом газовых цен на его рынке, заявили "Известиям" в постпредстве РФ при ЕС. Тем не менее курс на уход от наших энергоносителей "в возможно сжатые сроки" остается для союза приоритетом. В структуре подчеркнули, что импорт минеральных продуктов объединением из России за год снизился почти на 80%, азотных удобрений - на 50%, калийных - на 69%. Несмотря на стремление Брюсселя сократить зависимость от российских энергоресурсов, полностью отказаться от газа, в том числе СПГ, Евросоюзу не удастся, уверены и эксперты. Более того, по их оценке, в будущем году эти страны станут закупать СПГ из РФ в еще большем объеме.



СПГ стало больше



На днях мир сотрясла новость о том, что по итогам первого полугодия 2023-го импорт российского СПГ в страны Евросоюза вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - то есть до начала СВО и введения 11 пакетов санкций против РФ. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неправительственную организацию Global Witness. По ее данным, больше всех за январь-июль 2023 года СПГ импортировали Испания (7,47 млн куб. м) и Бельгия (7,08 млн куб. м)



Позже газета The Guardian уточнила, что Бельгия закупает российский СПГ не для себя, а для своих соседей. Порты Зебрюгге и Антверпен - ворота для 18 рынков, включая Германию и Францию. По данным правительства, только 2,8% потребляемого внутри Бельгии газа приходится на российский. Остальное уходит в другие страны.



Комментируя ситуацию, представитель Еврокомиссии Тим Макфи призвал как можно скорее избавиться от российского СПГ. По его словам, ЕС уже прилагает для этого значительные усилия. Доля нашего сжиженного природного газа в общем импорте СПГ Евросоюза относительно невелика и составляет около 16%. Тем не менее полностью отказаться от закупок Евросоюз не может. Об этом "Известиям" сообщили в постпредстве РФ при ЕС.



- Несмотря на усилия Брюсселя по поиску дополнительных объемов сжиженного газа, его предложение на мировом рынке ограничено. Отказ от российского СПГ мог бы привести к росту газовых цен на европейском рынке. Кроме того, значительная часть российских поставок СПГ в ЕС осуществляется на основе долгосрочных контрактов, неисполнение которых может повлечь для европейцев серьезные финансовые последствия, - заявили в постпредстве.



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Дипломаты констатируют, что идея введения запрета на импорт российского СПГ не находит широкой поддержки внутри ЕС. Вместо этого обсуждается возможность предоставления отдельным странам-членам права вводить такие ограничения на национальном уровне, отметили в постпредстве.



При этом не стоит питать иллюзий насчет скорого снятия санкций с России, поскольку политика сокращения импорта российского энергосырья тесно связана с курсом Брюсселя на "зеленую" трансформацию экономики.Графика



- Пока что Еврокомиссии удается "держать строй" стран-членов по этому вопросу. На данном этапе у нас нет оснований предполагать, что действия отдельных евростолиц в конечном счете могут побудить Евросоюз снять санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из России, - рассказали в постпредстве.



Дипломаты при этом подчеркнули, что Евросоюзу удалось снизить поставки российских энергоресурсов и удобрений. По сравнению с первым полугодием 2022-го импорт товарной группы "Минеральные продукты", включающей нефть и газ, снизился почти на 80%, азотных удобрений - на порядка 50%, калийных - на 69%.



Тем не менее, например, Германия, по информации Ассоциации сельскохозяйственной промышленности, увеличила импорт азотных удобрений из РФ. Депутат бундестага, член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил "Известиям", что рост закупок российских удобрений в нынешних условиях - результат санкционной политики правительства ФРГ.



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- Самоубийственная политика санкций Германии печально известна. Тот факт, что мы больше не можем производить собственные удобрения, вызывает сожаление. Произвольное повышение цен на газ привело к тому, что федеральное правительство сделало производство удобрений в ФРГ нерентабельным, и оно в значительной степени остановлено. Поэтому вполне естественно, что импорт из России также увеличивается, - отметил политик. - Правительство не волнует, какие производственные потери понесут фермеры и насколько вырастут цены на продукты питания. В нынешней ситуации можно только приветствовать импорт недорогих удобрений из России.



Что касается импорта в ЕС российских удобрений, кроме калийных, то они не находятся под санкциями, напомнили в постпредстве РФ при ЕС.



- С учетом прекращения газовых поставок по "Северным потокам" производить в ЕС азотные удобрения стало дороже, и ряд еэсовских предприятий, в том числе германских, предпочитает не производить, а закупать их и соответствующие сырьевые компоненты в России. В этом контексте следует рассматривать и решение Совета ЕС в декабре 2022 года о временной приостановке действия пошлин на ввоз мочевины и аммиака - основного сырья для производства азотных удобрений, - добавили там.



Экспорт увеличится



В 2022 году Евросоюз представил новую энергетическую стратегию. В соответствии с ней ЕС планирует полностью избавиться от зависимости от России в области ископаемого топлива к 2027-му. Однако увеличение импорта СПГ из России в ЕС выявило непоследовательность политики Брюсселя. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил "Известиям", что ЕС пока не в состоянии преодолеть газовую зависимость от РФ.



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- Из-за различных проблем, связанных с инфраструктурой, поставки российского газа по трубопроводам сократились примерно на 100 млрд куб. м в год, - сказал он. - При этом Европейскому союзу газ взять больше неоткуда.



По его словам, США, чья доля в импорте СПГ в ЕС составляет порядка 44%, не способны полностью заместить долю России на европейском рынке. Среди поставщиков газа из Штатов американских компаний практически нет. Большую часть их газа продают посредники между заводами и покупателями, такие как Total, BP и Shell.



- Им все равно, куда вести газ - лишь бы там хорошо платили. Европа в этом плане какими-то преимуществами не обладает. Как только Азия поманит пальцем, газ повезут туда. Как это было до второй половины декабря 2021 года, - уточнил специалист



Полный отказ ЕС от импорта российского СПГ будет означать потерю в размере порядка 20 млрд куб. м газа в год. Для этого европейцам придется резко снизить свое потребление, добавил Фролов.



- Это вроде бы не так уж много даже на фоне резко сократившегося спроса, который в прошлом году в ЕС составил порядка 355 млрд. куб. м. Но, с другой стороны, эти 20 млрд куб. м надо будет за счет чего-то компенсировать. Других источников, способных предоставить такой объем, просто физически нет. Поэтому единственный способ избавиться от этих объемов - сократить на данном этапе свое потребление, - пояснил Фролов.



Таким образом, рост поставок российского СПГ в ЕС во многом будет зависеть от уровня спроса как в европейских странах, так и в Азии. Примерно половина газа, который производится на заводе "Ямал СПГ", отправляется на Восток. Вторая половина - в Европу. И если азиатские потребители запросят больше, газ повезут туда, считает эксперт.



Схожей точки зрения придерживается эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако при одинаковых ценах на СПГ в Европе и Азии новые объемы газа пойдут, скорее всего, в Евросоюз - поставки туда дешевле из-за более короткого транспортного плеча, заметил он.



Поскольку в конце 2023 – начале 2024 года "Новатэк" планирует запустить проект "Арктик СПГ – 2", предусматривающий строительство трех технологических линий по производству сжиженного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, в будущем Россия может нарастить экспорт СПГ в ЕС, добавил Юшков.



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Что касается поставок газа в ЕС через трубопроводы, они не претерпят серьезных изменений. Примерно те объемы, которые сейчас поставляет Россия - 20–25 млрд куб. м газа в год, - сохранятся в 2024-м, если не случится никаких чрезвычайных ситуаций, резюмировал он. Источник - Известия

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