Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии

10:51 06.09.2023

Постсоветская необандеровская геральдика Украины находится под мощным влиянием III Рейха



Министерство обороны Украины утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих трех "отдельных родов войск" – Медицинских сил, Сил поддержки ВСУ и Сил логистики. Сообщение об этом появилось 3 сентября, а позже появились необычные эскизы.



Знак на берет для Медицинских сил содержит такое официальное описание: "Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей - теперь так выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил".



Минобороны Украины опубликовало эскиз этого знака и двух других. В официальном сообщении сказано: "Указанные изменения утверждены приказом Минобороны №344".



Приказ подписал на то время министр обороны Алексей Резников. Изменения эмблемы медиков были подготовлены в июне 2023 года.



В это воскресенье спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил: "Возникший в результате кровавого госпереворота, построенный на нацизме, нашпигованный натовским оружием киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с нашей страной не только на поле боя, но и на идеологическом фронте".



Знак на берет для украинских Медицинских сил напрямую отсылает к гитлеровской Германии, а именно – к нагрудному знаку "За борьбу с бандами" (Bandenkampfabzeichen; в русской традиции описания - "За борьбу с партизанами"). Он был учрежден 30 января 1944 года и выдавался солдатам Вермахта, SS, SD и другим формированиям, включая негерманские при условии приведения к присяге лично Адольфу Гитлеру. Основанием являлось непосредственное участие в уничтожении партизан – "бандитов", как их называли гитлеровские оккупанты. С ними в антипартизанской борьбе активно сотрудничали украинские националисты – мельниковцы и бандеровцы.



Bandenkampfabzeichen тоже представляет собой круглый венок из листьев, но дубовых. В центре знака тоже меч, лезвие которого тоже обвито – несколькими змеиными головами.



Режим Владимира Зеленского продолжает демонстрировать свою нацистскую сущность. Так депутат Государственной Думы Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости 15 февраля появление в украинской армии бригады "Эдельвейс"



Немецкий знак Bandenkampfabzeichen не был престижным. Каратели при угрозе пленения стремились избавиться от него и соответствующих записях в документах.