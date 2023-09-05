Силовики Таджикистана ликвидировали проникших из Афганистана в ГБАО террористов

10:52 06.09.2023

Подразделение Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана ликвидировало троих членов международной террористической организации "Джамаат Ансаруллах"*, которые проникли на территорию республики, нарушив таджикско-афганскую границу. Заявление силового ведомства об этом публикует новостное агентство "Ховар".



По данным ГКНБ, в ночь с 29 на 30 августа трое членов террористической организации незаконно проникли из Афганистана в окрестности селения Кеврон Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Ведомство утверждает, что они планировали совершить несколько террористических актов накануне Дня независимости республики.



В заявлении ГКНБ говорится, что утром 5 сентября отряд антитеррористической безопасности установил периметр вокруг места пребывания террористов и потребовал от них сдаться. Террористы не подчинились приказам силовиков и открыли огонь. В результате боевых действий все трое членов вооруженной группы были убиты.



ГКНБ отмечает, что боевики заранее переправили из Афганистана и разместили в схронах крупную партию вооружения, амуниции и взрывчатых веществ, денежные средства и средства связи.



На месте происшествия и в схроне были обнаружены и изъяты: пять автоматов Калашникова, две снайперские винтовки М-16, карабин М-4, четыре пистолета, 13 ручных гранат, множество магазинов к оружию и патронов, различные устройства, в том числе, бинокль ночного видения, 30 упаковок пластида (взрывчатое вещество), 162 капсул-детонаторов, пульты дистанционного управления взрывчатыми веществами, $10 тысяч, медикаменты и религиозная литература.



В результате оперативно-следственных мероприятий и опознания тел выяснилось, что все террористы являлись членами "Джамаата Ансаруллах":



- Зариф Бободжонов (кличка "Усмон"), уроженец города Исфара, один из главарей террористической организации "Джамаат Ансаруллах";



- Фарход Баходуров (кличка "Абу Мусъаб"), родился в Нурабадском районе;



- Ахтам Косимов (кличка "Убайд"), родился в Кулябе.



В ГКНБ отметили, что 26 апреля текущего года два члена "Джамаата Ансаруллах" также с целью совершения террористического акта незаконно пересекли линию государственной границы Таджикистана и Афганистана на участке Дашти Язгулям Ванджского района. В результате антитеррористической операции террористы были нейтрализованы.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).