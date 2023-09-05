США вложили в Украину $77 млрд. Где отдача? - Джед Беббин

10:53 06.09.2023 The Washington Times

США



Помощь США Украине: когда уже будет достаточно?



Все больше американских политиков настаивают на ограничении помощи Украине, пишет WT. По мнению автора, нужно выяснить, какая часть средств рассеялась из-за коррупции, и не одобрять выделение дополнительных, пока не будет назначен инспектор по контролю над использованием помощи.



Джед Бэббин (Jed Babbin)



К настоящему моменту Соединенные Штаты уже предоставили Украине помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. Эта помощь делится на несколько категорий: гуманитарная помощь (четыре миллиарда долларов), финансовая (26 миллиардов долларов), а также поставки вооружений, предоставление обучения и материально-техническое обеспечение (47 миллиардов долларов). Президент Байден попросил Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов на поддержку Украины, когда законодательный орган вернется к работе в сентябре.



Между тем республиканцы все активнее настаивают на том, что помощь Украине необходимо ограничить или вовсе прекратить. В июле 70 республиканцев Палаты представителей проголосовали за прекращение любой помощи Украине. Тогда это предложение отклонили, однако заметный настрой на то, чтобы поставить точку в оказании поддержки Украине, – как в рядах Конгресса, так и обществе в целом, – сохраняется.



Если говорить об основных претендентах на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, то губернатор Флориды Рон Десантис решительно выступает против оказания дальнейшей помощи Украине. Высказывания бывшего президента Дональда Трампа менее однозначны: он неоднократно говорил, что готов отправить Украине все, что ей нужно, однако он также обещал поставить поддержку Киева на паузу. Кандидат Вивек Рамасвами категорически против дальнейшей помощи Украине.



Байден обещает поддерживать эту страну столько, сколько потребуется. Его вполне устраивает та тупиковая ситуация, которая наблюдается на Украине уже почти год. Теперь, когда украинское контрнаступление идет слишком медленными темпами, Байдену хочется избежать обвинений в его возможном провале.



Чтобы как-то прикрыть тылы и отреагировать на сопротивление республиканцев, администрация Байдена выражает свое недовольство в связи с безуспешностью контрнаступления Украины, которое продолжается уже несколько месяцев. Данные утечек противоречат стратегии украинцев: администрация США считает, что украинцам не следует распыляться и пытаться прорвать российскую оборону сразу в нескольких местах, а следует сосредоточить все свои силы на прорыве в одной точке. Но, вероятнее всего, Белый дом был проинформирован о стратегии украинцев – и согласился с ней – еще до начала контрнаступления ВСУ.



Консервативный исследовательский институт Heritage Foundation (Фонд "Наследие") опубликовал видео, в котором говорится, что Соединенные Штаты должны приостановить оказание помощи Украине до тех пор, пока администрация Байдена не представит план по прекращению конфликта в этой стране. Но, если публично озвучить стратегию завершения конфликта, это лишь даст России возможность активно противиться ее реализации.



Так что же нам делать?



Важно выяснить, какая часть нашей помощи Украине рассеялась из-за коррупции. Для этого, как неоднократно предлагалось в этой колонке, должен быть назначен специальный генеральный инспектор, которого необходимо наделить такими же полномочиями, которые имел специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR).



Этот генеральный инспектор мог бы провести гражданские и уголовные расследования, чтобы выяснить, какая доля американской помощи расходуется подобающим образом, какая часть исчезает из-за коррупции, и кто именно этим занимается. Затем он мог бы рекомендовать привлечь виновных к ответственности.



Конгресс не должен одобрять выделение дополнительной помощи Украине до тех пор, пока не будет назначен такой генеральный инспектор. И для достижения этой цели можно даже пригрозить приостановкой работы правительства.



Конгресс учредил должность специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана в Законе об оборонном бюджете на 2008 год. Он может и должен учредить аналогичную должность генерального инспектора по контролю над использованием помощи, выделяемой Украине, и добиться назначения инспектора в кратчайшие сроки.



Закон об оборонном бюджете на 2024 год уже принят, однако законопроект об ассигнованиях на оборону будет включен в продлеваемую резолюцию в октябре. Республиканцы Палаты представителей должны использовать эту резолюцию в качестве средства, которое поможет им добиться учреждения новой должности генерального инспектора по Украине.



Демократы Сената, безусловно, будут сопротивляться и сделают все возможное, чтобы свести на нет любые подобные усилия. Они опасаются того, что именно новый генеральный инспектор может обнаружить в ходе своего расследования касательно коррупции на Украине как в прошлом, так и в настоящем.



Бывший украинский генеральный прокурор Виктор Шокин обвинил Байдена и его сына Хантера в получении взяток, из-за чего Шокина и уволили в 2016 году, когда он расследовал деятельность Burisma Holdings. В январе 2018 года Байден похвастался – и его рассказ попал на видео, – что, будучи вице-президентом, он пригрозил президенту Украины Петру Порошенко, что Украина не получит обещанный миллиард долларов помощи, если Шокина не снимут с должности. И Байден подчеркнул, что его угроза сработала.



Со временем появляется все больше доказательств того, что Джо и Хантер Байдены брали взятки. В результате утечки документа ФБР, известного как FD-1023, выяснилось, что в 2016 году владелец Burisma Holdings Николай Злочевский сообщил надежному осведомителю ФБР, что они "заплатили пять миллионов долларов одному Байдену и пять миллионов долларов – другому".



У Злочевского якобы сохранились 17 записей телефонных разговоров с Байденами, и Джо Байден участвовал по меньшей мере в двух из них.



Новый генеральный инспектор может получить все эти записи и любые другие доказательства коррупции – в прошлом и настоящем, – которую Соединенные Штаты профинансировали, предоставив Украине помощь на общую сумму в 77 миллиардов долларов. Вполне возможно, генеральный инспектор выяснит, что часть этих средств была потрачена на выплату "откатов" президенту, его сыну Хантеру или сети подставных компаний, с помощью которых Хантер ведет свои дела.



Украина, которая еще не получила обещанные Байденом танки М-1 и истребители F-16, продолжает упорно бороться. Ее контрнаступление, хотя оно идет болезненно медленными темпам, пока еще не провалилось.Соединенные Штаты не должны отказывать Украине в помощи, но нам необходимо создать адекватные механизмы защиты от коррупции, и одним из них могло бы стать учреждение должности специального генерального инспектора, аналогичной SIGAR.



Кроме заинтересованности демократов в том, чтобы защитить Байденов, нет никаких других причин отказываться от учреждения должности генерального инспектора, который мог бы распутать коррупционные схемы на Украине. Республиканцам в Палате представителей и Сенате необходимо поднять свои зады и настоять на том, чтобы для выполнения этой задачи был назначен новый генеральный инспектор.



Джед Бэббин – обозреватель Washington Times, специализирующийся на вопросах национальной безопасности и международных отношениях, и пишущий редактор American Spectator. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693986780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Маулен Ашимбаев: Поддержка особенных спортсменов – наша общая задача

- Мажилис рассмотрит Соглашение с Узбекистаном о перемещении энергоресурсов через таможенную границу двух стран

- Кадры должны решать все

- Серик Жумангарин встретился с секретарем парткома провинции Шэньси

- Расследование в отношении "ПК Asar Baspana" по подозрению в создании финпирамиды проводится в Шымкенте

- О проведенной спецоперации

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

