Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна. Кремль неисправим в добросердечии...

20:24 06.09.2023

МИД России сообщил о достижении принципиальной договоренности с властями Турции по поставке 1 млн т зерна в рамках альтернативы зерновой сделке. В ближайшее время начнется проработка технических деталей.



"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок",- сказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко (цитата по "РИА Новости").



По его словам, теперь Россия и Турции будут обсуждать детали поставки, в том числе логистику, маршруты, страны назначения и их число, а также финансовые вопросы.