Армению тащат в НАТО, Пашинян не сопротивляется, - СП

00:06 07.09.2023 Потеря союзника в Закавказье вызвана политическим бездействием Москвы

Сергей Аксенов

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Геворг Мирзаян Николай Силаев Яна Амелина



Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на территории республики с 11 по 20 сентября. Информация об этом вызывает настороженность, Москва будет глубоко анализировать ситуацию, отреагировал Дмитрий Песков.



На учениях планируется отработать "операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач". Другой целью заявлено повышение готовности армянских войск к оценкам по программе НАТО "Партнерство во имя мира".



Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом в различных форматах и готова продолжать этот процесс. Это был ответ на призыв председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера к вступлению.



Подготовка к военным учениям проходит на соответствующем политическом фоне. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян 6 сентября отправилась в Киев, где примет участие в саммите первых леди и супругов. А в столице незалежной сейчас гостит госсекретарь США Энтони Блинкен.



Ранее Пашинян заявил, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. "Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь", - проговорился премьер в интервью итальянцам. Он подчеркнул, что связывающий Армению с Арцахом Лачинский коридор должен контролироваться РФ. "Но он не под контролем миротворцев России. Почему? Могут быть две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет", - подытожил Пашинян.



В январе, напомним, Ереван отказался принять на своей территории запланированные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Кроме того, Армения отозвала из ОДКБ своего представителя.



Прозападный дрейф Еревана вызывает закономерную реакцию РФ. Москва запросила разъяснения по ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест Владимира Путина, и пообещала строить отношения исходя из ответа.



Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян винит в происходящем в первую очередь Пашиняна.



- Официальная реакция России на учения с американцами не имеет смысла, так как Армения - суверенная страна, и мы не можем ограничивать ее учения с другими государствами. Даже если это делается с врагом РФ в момент, когда Россия ведет боевые действия. К тому же Армения может напомнить о поставках Россией оружия Азербайджану в то время, как обе наши страны состоят в ОДКБ. И здесь Москве сказать вроде бы нечего.



Хотя ответ есть. Отношения между Арменией и Россией равноправны, но не равнозначны. Россия в силу того, что она гораздо сильнее и у нее гораздо больше интересов, позволяет себе то, что не может Армения. Это логично при таком типе отношений, в этом нет ничего обидного. Но официально мы так ответить не сможем. Потому что все сразу начнут выть и ругаться, говорить о разнице суверенитетов.



"СП": Пашинян упрекнул Россию в том, что наши миротворцы не контролируют Лачинский коридор…



- У России есть обязательство по защите Нагорного Карабаха (Арцаха) от Азербайджана. С другой стороны, обязательство признавать суверенитет Азербайджана над этой территорией. То есть миротворческий мандат расплывчат. И, конечно, здесь надо принимать какие-то политические решения по сложившейся ситуации. Вероятно, в ту или иную сторону.



Москва, может быть, и принимала бы такие решения, если бы не два момента. Первый: Россия очень занята на Украине. Второй, наверное, более важный, заключается в том, что если сейчас Москва начнет предпринимать жесткие действия по защите армян вопреки интересам Баку, это может привести к тому, что Пашинян ударит ей в спину и сдаст Нагорный Карабах. И тогда Россия окажется вообще ни с чем.



Москва видит, что во главе Армении стоит человек, из-за которого республика проиграла вторую карабахскую войну, видит, что он готов сдать Арцах, что пытается вовлечь Россию в прямой вооруженный конфликт. Тогда почему она должна защищать Нагорный Карабах в большей степени, чем это делает руководство Армении?



"СП": Как же мы до такого дошли?



- Премьер-министр Пашинян реализует свою давнюю системную стратегию по выводу Армении из российской сферы влияния. И у него это неплохо получается. В том числе по причине того, что мы ему позволяем это делать. Потому что Москва мягкой силой не занималась.



Запад же вел системную работу в течение долгого времени, включая инвестиции в молодых лидеров, в гражданское общество. Он делал то, чего не делала РФ, и сейчас, создав большой базис влияния, формирует общественные настроения. Результат вполне предсказуем.



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- Российский МИД неоднократно заявлял, что блокирование Лачинского коридора незаконно и нарушает положения двустороннего заявления от ноября 2020 года, - подчеркнул ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. - Это исчерпывающий ответ на обвинения со стороны Пашиняна по этому вопросу. Дрейф Армении на Запад - крупная политическая ошибка, которая совершается на наших глазах. Возможно, фатальная, потому что очевидно: того качества сотрудничества, которое Армения сейчас имеет с Россией, она на Западе в обозримом будущем не получит. В туманных заявлениях о поддержке ЕС и США нет совершенно ничего проармянского.



"СП": Может, отношения Москвы с Азербайджаном и Турцией выглядят в Ереване как угроза?



- Трудно понять мотивацию Еревана, но Россия в отношениях с Азербайджаном и Турцией не делает ничего, что могло бы повлиять на интересы Армении. Более того, выступает посредником между Арменией и Азербайджаном и в этом смысле стремится защитить и ее интересы тоже.



Координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина приоткрыла тайну: Вашингтон поманил Ереван горой Арарат.



- Армения встала на путь откровенно антироссийских мыслей и действий одновременно с полной потерей своей государственности. Карабах Армения уже утратила, теперь собирается утратить и свою корневую государственность. Пашинян и его команда предали вековую мечту народа о возрождении армянской государственности, фактически убили тех лучших молодых людей, которые честно пошли воевать за эти исторические идеалы, впитанные с молоком матери.



Факт, что Ереван сейчас заигрывает с Киевом, говорит о том, что в армянском политикуме возобладали абсолютно суицидальные темы. Ставка на Киев проигрышна и в историческом, и в политическом плане. Действительно: кого господь хочет наказать, того лишает разума. То, что Армения делает в последние годы: устраивает революцию, избирает Пашиняна, верит в него, теряет Карабах - неумные действия. Если армяне хотят вновь жить в рассеянии, они этого добьются.



"СП": Как та знаменитая девушка с майдана - захотели "кружевные трусики и в ЕС". Может, все дело в глубинном изменении общества, которое мы не понимаем, меряя его прежними установками?



- Так и есть. Армянское общество погналось за абсолютно недостижимой политической, общественной и исторической мечтой. С духовной точки зрения это явные проявления гордыни. Посещая Армению в нулевые годы, я была потрясена неадекватностью тамошнего политикума. Зачем нам нужна Россия, вопрошали некоторые политики. Они собирались ориентироваться на Америку, которая им вернет гору Арарат. И это всерьез. Хотя США даже не обещали этого никогда.



Это была настоящая мания величия. Со временем они сами поверили в собственную пропаганду, что карабахская армия - лучшая в Закавказье, ей нечего бояться в военном плане, она сможет разгромить армию Азербайджана, как в 1980-1990-х. Не понимали, что время изменилось, армия Карабаха просто численно меньше. В итоге все увидели, что героизм, увы, не может заменить серьезного военного строительства.



Для России от происходящего нет никаких плюсов. Злорадствовать не приходится. Ведь Армения - наш христианский геополитический союзник на Южном Кавказе, терять его печально, это наши позиции ослабит, а никак не укрепит. С другими ситуативными союзниками у нас отношения сложные. Жаль, что так вышло.



"СП": Все ли сделала Россия для того, чтобы было иначе?



- Россия не сделала ничего, чтобы Армения не пошла по западному пути. В отличие от наших западных соперников, мы не развивали в Армении сеть наших институтов гражданского общества, наших НКО, не знакомили молодых армян с реальной жизнью в России, не было значимого обмена студентами и молодыми специалистами.



При этом надо помнить, что здравая часть армянского общества уже давно живет в России. Многие наши города на юге страны во многом армянские. Их жители связывают свою жизнь с Россией, понимают, что в Америке релокантов никто не ждет и жизнь там будет сложнее. И поэтому выбрали Россию, единоверцев, где армяне живут исторически. Источник - свободная пресса

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