На деньги от USAID в Казахстане разжигают ненависть к России и советскому прошлому, - Денис Юрганов

00:10 07.09.2023 На деньги от USAID в Казахстане разжигают ненависть к России и советскому прошлому

Денис Юрганов

6 сент. 23



Не секрет, что специализированные западные агентства, НКО/НПО ежегодно выделяют различным странам (особенно республикам постсоветского пространства) круглые суммы на русофобщину и реализацию новых инструментов информационной войны против России. Казахстан, в этом смысле, является сегодня приоритетным направлением. Новый виток антироссийской истерии ярко зазвучал на выделенные американским Агентством по международному развитию (USAID)* средств на борьбу с так называемой "российской пропагандой и колониальным прошлым". Ранее сообщалось о получении первых $ 12 млн из предусмотренных $ 50 млн казахстанскими СМИ, политологами и блогерами, ориентированными на Запад, которые начали яро отрабатывать гонорары.



Из материала новостного интернет-издания EADaily:



"По мессенджерам стали активно распространяться как старые, так и новые, состряпанные в течение последних месяцев веб-открытки с высказываниями якобы известных личностей о том, как русские колонизировали и угнетали казахов. Громкие высказывания приписываются тем или иным историческим персонажам, что якобы должно свидетельствовать о том, что Казахстан на самом деле являлся российской колонией, а сами казахи были в положении рабов.



К примеру, по "вотсапу" гуляет красиво оформленная реплика бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (1986−1989 гг.) Геннадия Колбина о том, что мечта казахов сделать казахский язык государственным никогда не осуществится. Хотя в советское время, когда Колбин в течение весьма непродолжительного периода руководил Казахстаном, вопрос государственного языка просто не мог стоять, поскольку Казахстан не был самостоятельным государством.



Другое высказывание принадлежит вымышленному персонажу, коим является якобы итальянский путешественник Риналью Гаспирин, который, как преподносится, побывал в 141 стране мира и "только в Казахстане увидел, что местное население не может использовать свой язык". Приплели сюда и великую русскую балерину Майю Плисецкую. Якобы она когда-то упрекнула казахов в том, что их "собачья преданность русским, обезьянье старание говорить на русском языке без акцента - это отвратительное и жалкое предательство". Стоит отметить, что данная вэб-открытка выпущена на казахском языке.



Между тем, данная информационная технология, разработанная в недрах структур, подконтрольных британской MI-6, носящих вполне благозвучные названия "Британский совет" и "Инициатива честности", весьма проста и эффективна в применении. Заключается она в следующем: выдумывается какая-нибудь душераздирающая фраза о нечеловеческом отношении русских к казахам (узбекам, кыргызам - не суть), приписывается какой-нибудь исторической личности (Ленин, Сталин, Сократ, Аристотель - тоже не суть), оформляется в виде веб-открытки и запускается "деколонизаторами" в интернет, посредством которого "страшная правда" распространяется со скоростью коронавируса.



При этом тот факт, что в советский период появилась казахская интеллигенция - ученые, писатели, поэты, композиторы, артисты, режиссеры и т. д., что сами "деколонизаторы" были вскормлены в СССР, беспрепятственно пользуясь всеми его благами, учились в тысячах школ, сотнях университетов, построенных "колонизаторами", что появились десятки городов, тысячи фабрик, заводов, колхозов и совхозов, благополучно разваленных в настоящее время, больниц с бесплатным лечением, намеренно выводится за скобки. Поскольку задача всех этих манипуляций сформировать в сознании молодого поколения казахстанцев безальтернативный стереотип об "ужасном советском прошлом". А поскольку Советский Союз ассоциируется с Москвой, то все эти действия направлены на разжигание и стимулирование антироссийских настроений. Абсолютно по украинскому сценарию".



Антироссийская риторика и мифы о советском прошлом в Казахстане, нужны Западу для вполне конкретных целей – дезинтеграция постсоветского пространства, ограничение или полное прекращение сотрудничества с Москвой в рамках совместных проектов и объединений по линии безопасности и экономической деятельности. Нужно понимать, что Казахстан играет значимую роль в таких действующих международных организаций, как ШОС, ОДКБ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входит и наша страна.



Для России Казахстан имеет на азиатском направлении такую же высокую международно-политическую, экономическую, цивилизационно-культурную значимость, какой обладают граничащие с РФ в европейской части постсоветского пространства Белоруссия и Украина, стыкующиеся на западе с Евросоюзом. Все эти аспекты прекрасно понимают в Вашингтоне и поэтому работать с Казахстаном будут плотно (попытки раскачивания ситуации в республике мы уже наблюдали в январе 2022 года). США и ЕС будут продолжать делать ставку на националистические элементы и насаждать в Казахстане антироссийские настроения - по сценарию, который хорошо разыгран в странах Балтии и на Украине. Жертвой подобной авантюры может стать достаточно многочисленное русское население Казахстана (около 3,5 млн человек из 19 млн жителей республики). У Казахстана весьма протяженная сухопутная граница с Россией (7598,8 км) и это своего рода ворота, которые открывают доступ в азиатскую часть постсоветского пространства и далее в "большую" Азию. Через Казахстан проходят важные для России транспортно-логистические пути и если оторвать это государство от РФ – последствия могут быть очень серьезными. При развитии негативной ситуации - нарушится система по линии ОДКБ и ЕЭС, пострадают связи с другими бывшими советскими республиками Средней Азии. Под угрозой окажутся экономические связи в этом регионе.



Пользуясь многовекторной политикой Астаны, которая весьма часто руководствуется интересами политических, торгово-финансовых, энергетических казахстанских элит (во многом зависящих от иностранных инвестиций) Запад давно и активно работает по переводу Казахстана в свою сферу влияния. Нужно признать, что Казахстану помогают заместить Россию в качестве альтернативного поставщика энергоресурсов и товаров в Европу. Не будем забывать, что республика обладает неплохими запасами углеводородов, а зарубежные нефтегазовые корпорации "Chevron", "Exxon Mobil" и пр. достаточно глубоко интегрированы в казахский энергетический сектор (по некоторым данным, контролируют 30% всей нефтедобычи Казахстана). Также Астана актуализировала планы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), по которому грузы идут из КНР в Европу - в обход России.



*деятельность организации в России запрещена Источник - завтра

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