Кадровые перестановки в Туркменистане: на бюрократическом фронте без перемен

00:22 07.09.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: НА БЮРОКРАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Все лето 2023 года кадровая активность Ашхабада оставалась достаточно низкой. В августе 2023 года президент Сердар Бердымухамедов ограничился ротациями нескольких дипломатов. Продолжается тенденция к снижению информационной активности по внутриполитическим событиям в стране. СМИ все реже сообщают о новых перестановках, а биографии чиновников, занимающих вакантные должности, остаются за кадром. Подробнее об основных назначениях и причинах кадрового затишья читайте в обзоре Ia-centr.ru.



Обновление состава дипмиссий в соседних странах



В августе Ашхабад продолжил намеченный ранее курс по ротации дипломатических работников в загранучреждениях соседних стран. Ранее действующий президент уже сменил кадровый состав посольств Туркменистана в Таджикистане и Узбекистане, а в этом месяце снял Довлетмырата Муратова с позиции посла в Грузии.



Кандидатура нового главы дипмиссии в Тбилиси стала известна лишь в августе. Им стал Довлетмырат Сейитмаммедов. Глава государства присвоил ему ранг чрезвычайного и полномочного посла. По неподтвержденным данным, Сейитмаммедов имеет хороший послужной список в системе МИД Туркменистана и до этого момента работал в туркменской дипмиссии в Республике Корее.



1 сентября Сейитмаммедов вручил верительные грамоты заместителю министра иностранных дел Грузии Александру Хвтисиашвили.



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Стоит отметить, что за последние годы Туркменистан стал одним из главных поставщиков нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике грузинского статуправления, в 2021 году Грузия импортировала из Туркменистана нефть и нефтепродукты на сумму 191,8 миллиона долларов, что на 186 % больше по сравнению с 2020 годом. Грузинский импорт нефти и нефтепродуктов из Туркменистана также вырос в количественном выражении более чем на 103 % – со 149 711 до 304 193 тонн.



В туркменском посольстве в Киргизии также произошли изменения. Новым руководителем дипмиссии стал Нуры Голлиев. Процедура его назначения также сопровождалась вручением соответствующего дипломатического ранга. Ранее Голлиев возглавлял туркменское консульство в Астрахани. На этот пост он был назначен в августе 2022 года. 28 августа губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поблагодарил Нуры Голлиева за поддержку и помощь в укреплении многопланового сотрудничества с Туркменистаном, который является одним из главных международных партнеров Астраханской области. О том, кто займет пост консула в туркменском консульстве в Астрахани, Ашхабад пока не сообщает.



Новый генконсул Туркменистана также приступил к работе в Турции. На этот пост Сердар Бердымухамедов назначил Мухамметнура Овезова, который ранее работал в туркменском консульстве в казахстанском городе Актау. Он проработал на этом посту более семи лет.



Стоит отметить, что ранее Анкара объявила о своем желании видеть Ашхабад в числе стран – участниц Организации тюркских государств. На данном этапе Туркменистан является наблюдателем в этой организации. На внеочередном саммите ОТГ в марте 2023 года председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов (экс-президент страны и отец действующего главы государства. - Прим. Ia-centr.ru) заявил, что после усовершенствования законодательства Ашхабад может стать полноправным членом организации.



Кроме того, он считает, что Туркменистан может рассмотреть возможность поставок своего газа на турецкий рынок. Наибольший интерес к членству Туркменистана в ОТГ проявляет Турция, видя в энергоресурсах Ашхабада возможность увеличения своих перспектив становления "газовым хабом Европы".



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Смена руководства "Туркменгеологии"



Конец месяца ознаменовался ротациями в государственной корпорации "Туркменгеология". 31 августа Сердар Бердымухамедов отстранил Мердана Розыева от должности председателя корпорации. Розыев возглавлял компанию с 2020 года. Причиной отставки стал "переход на другую работу". Вместо него компанию возглавил Гурбангелди Гарлыев. О предыдущем месте работы Гарлыева, как и о новой работе Розыева в СМИ, не сообщается.



В начале августа туркменские оппозиционные СМИ сообщили, что из-за многомесячных задержек зарплат из Марыйского подразделения разведочного бурения госкорпорации "Туркменгеология" увольняются сотрудники.



В задачи госкорпорации "Туркменгеология" входят проведение геологоразведочных работ, поиск новых месторождений природных ресурсов, а также сбор, хранение и распространение информации о природных ресурсах страны.



О снижении кадровой активности в стране, а также об особенностях анализа кадровой политики Ашхабада рассказал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов в интервью Ia-centr.ru.



По мнению эксперта, в силу закрытости страны не стоит анализировать кадровые назначения исключительно через открытые источники:



"Чаще всего СМИ допускают одну и ту же ошибку - устраивают танцы с бубнами на тему "еще одного министра уволили" без малейшей попытки проанализировать результаты его работы на той должности, с которой его сняли. Не анализируется происхождение увольняемого и назначаемого на его место", – заявил эксперт.



Эксперт отметил, что в руководстве страны существуют две основные причины кадровых перестановок – ротация кланов или низкая эффективность. По его мнению, при изучении перестановок необходимо прежде всего обращать внимание на конкретные результаты деятельности чиновника и региональный состав основных ведомств.



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин считает, что причина низкой кадровой активности Ашхабада кроется в дефиците бюрократов, что оставляет многие должности в республике незанятыми. Основную причину эксперт видит в отсутствии необходимого уровня образования и квалификации. Кроме того, эксперт отметил, что долгосрочного видения по выстраиванию кадровой политики у Ашхабада нет.



Комментируя проблемы с освещением перестановок в СМИ, Грозин заметил, что если в соседних странах региона можно отследить ясную иерархию и непротиворечивую сеть отношений, то в Туркменистане это сделать крайне сложно.



Тимур Альмуков

6.09.23 Источник - ia-centr.ru

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