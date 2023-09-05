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Перетягивание Эмиратов. Запад пытается остановить идущий в Россию через ОАЭ поток технологий двойного назначения
00:26 07.09.2023

Запад усиливает давление на ОАЭ с целью остановки экспорта в Россию товаров двойного назначения. Речь идет в первую очередь о компьютерных чипах и других электронных компонентах. Это уже не первая попытка США и их союзников повлиять на ОАЭ. Несмотря на это, российско-эмиратский товарооборот растет, а сферы сотрудничества расширяются.

Представители США, Великобритании и Евросоюза на этой неделе начали серию визитов в ОАЭ, чтобы убедить Абу-Даби прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения (в первую очередь компьютерных чипов и электронных компонентов).

Западные страны обеспокоены тем, что все больше товаров их производства попадает в Россию через ОАЭ.

О визитах западных чиновников сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), не уточняя, о представителях каких именно ведомств идет речь.

Это уже не первая попытка повлиять на Абу-Даби. И США, и другие западные страны не раз поднимали вопрос об уклонении эмиратского бизнеса от соблюдения санкций, введенных в отношении Москвы и Тегерана, речь также шла и об отмывании денег. Кроме того, несколько эмиратских компаний уже сами попали под санкции за сотрудничество с Россией и Ираном.

WSJ приводит данные Киевской школы экономики, согласно которым ОАЭ за первые пять месяцев этого года экспортировали в Россию компьютерных компонентов и модулей на сумму $149 млн по сравнению с $1 млн за аналогичный период прошлого года. Отмечается также, что экспорт коммуникационного оборудования вырос до $64 млн с нуля, а экспорт электрического и электронного оборудования увеличился до $20 млн также с $1 млн. Впрочем, WSJ добавляет, что нет ясности насчет того, сколько из этой продукции попадает под западные санкции.

Все больше посредников предлагают площадку ОАЭ как способ решения проблем с поставками товаров. Речь идет в том числе о поставках товаров из Китая в Россию через Эмираты, так как вендорам так проще работать (см. "Ъ" от 31 августа). Однако и здесь эксперты подчеркивают, что всем приходится учитывать угрозу санкций, под которые попадают те или иные компании - как российские, так и эмиратские. Так, в марте ОАЭ отозвали лицензию у российского МТС-банка после того, как он попал в западные санкционные списки.

В то же время ОАЭ остаются ведущим торговым партнером России среди арабских стран (двусторонний товарооборот в 2022 году вырос на 68%, до $9 млрд), растет поток туристов в страну и численность в ней российской общины, что, в свою очередь, ведет к притоку капиталов и развитию рынка недвижимости. Кроме того, ОАЭ вместе с Саудовской Аравией, Аргентиной, Египтом, Ираном и Эфиопией получили приглашение присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года.

Еще один немаловажный момент - российские трейдеры, занимающиеся торговлей нефтью, перебрались в ОАЭ.

Согласно российской таможенной документации, проанализированной газетой Financial Times, в период с января по апрель 2023 года компании, зарегистрированные в ОАЭ, закупили не менее 39 млн тонн российской нефти на сумму более $17 млрд. Это составляет около трети от всего объема российского экспорта, заявленного на таможне за отчетный период. В то же время, как отмечает WSJ, США дали понять ОАЭ в частном порядке, что не будут блокировать торговлю российской нефтью, идущую через них, при условии, что Абу-Даби будет соблюдать ценовой предел, установленный G7. Закрываются глаза и на закупки российского золота, которое также находится под санкциями Запада.

Как Сергей Лавров принимал в Москве министров из стран Персидского залива
С самого начала российско-украинского конфликта ОАЭ, как и в целом арабские страны, демонстративно заняли равноудаленную позицию. С одной стороны, они голосовали в ООН за резолюции, поддерживающие Украину, а с другой - не собирались рвать связи с РФ. Более того, они заявили о себе в качестве посредников между Москвой и Киевом. Посреднические усилия ОАЭ отмечал и президент РФ Владимир Путин. В июне на переговорах со своим эмиратским коллегой Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума он поблагодарил собеседника "за усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении". Позднее появилась информация, что ОАЭ готовы организовать встречу лидеров РФ и Украины на климатической конференции COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

При этом Абу-Даби не собирается отказываться и от сотрудничества с Западом.

Как сказал агентству Bloomberg министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари, членство в БРИКС не означает сдвига в политике Абу-Даби. "Мы сконцентрированы на увеличении торговли с США, мы нарастили торговлю почти до $23 млрд. Это рост по сравнению с $20 млрд в прошлом году. С Западом ведется огромная работа",- подчеркнул он.

Марианна Беленькая
Газета "Коммерсантъ" №164 от 06.09.2023, стр. 6

Источник - коммерсант
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