 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстанском Айнабулаке раскопан уникальный курган молодой девушки Бронзового века
00:28 07.09.2023

Древние останки женщины, бронзовую лягушку и асыки нашли в ВКО
03 августа 2023

В древнем кургане в Восточно-Казахстанской области обнаружили останки женщины, бронзовую лягушку и 180 асыков, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.



Сообщается, что исследования инициированы в рамках программы областного акимата "Развитие научно-исследовательских работ в области археологии". В ходе полевых работ был составлен полный топографический план могильника Айнабулак-Темирсу, исследовано несколько курганов.

"В одном из курганов было расчищено место захоронения женщины. Рядом с ним обнаружили бронзовый наконечник и вешалку, бронзовую чашу, 180 асыков и бронзовый предмет с изображением лягушки. Одновременно были определены три древних поселения", - сказали в ведомстве.

Археологическая экспедиция Казахского национального университета имени аль-Фараби была организована совместно со специалистами Кембриджского университета исследования памятников бронзового и раннего железного веков. Под руководством заведующего кафедрой археологии, этнологии и музеологии КазНУ Рината Жуматаева раскопки проводились в районе села Айнабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

"Во время раскопок совместно с иностранными специалистами мы взяли пробы металлических предметов, костей и почвы внутри могил в полевых условиях. В дальнейшем полноценные междисциплинарные исследования продолжатся в лабораториях Кембриджского университета", - сказал руководитель экспедиции.

Источник - Tengrinews.kz
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