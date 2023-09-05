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Отставка Резникова - первый шаг к кровавому "контрнаступу 2.0"
00:32 07.09.2023

Полнота самостийной власти концентрируется в руках генерала Залужного

Константин Ольшанский

Предсказания "Свободной прессы" сбылись полностью: главком ВСУ Валерий Залужный съел своего главного оппонента Алексея Резникова. Именно с последним связывали полный и бесповоротный провал мобилизации на Украине. Новый министр Рустем Умеров, человек сугубо гражданский, - фигура скорее номинальная.

Реальную полноту военной власти на Украине концентрирует в своих руках Залужный. Он уже получил контроль над системой военкоматов: Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов. И именно Залужный добился того, что под его личным контролем их заменят на раненых фронтовиков. То есть людей, лично преданных генералу. Конечную цель он не скрывает: набрать себе новую армию, с которой весной он собирается провернуть "контрнаступ 2.0".

Новый министр обороны связан с крымскими экстремистами

Отставка Резникова стала продолжением затянувшейся череды кадровых перестановок в самостийной оборонке. 28 июня был назначен новый гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Герман Сметанин.

28 августа - новый руководитель Агентства ресурсного обеспечения ВСУ Арсен Жумадилов. А спустя пять дней сменился министр обороны. Причем и Жумадилов, и Умеров - крымские татары. Оба получили образование за границей. Жумадилов изучал менеджмент в Лондонской школе экономики, Умеров учился в США по программе Future Leaders Exchange. Оба работали в бизнесе.

Концентрация контроля над армией в руках Умерова и Жумадилова - пример активного участия крымских татар в политической жизни Украины, отмечает эксперт Центра восточноевропейских исследований (OSW) Якуб Бер.

Умеров, например, имеет тесные связи с экстремистскими организациями Крыма. Он был советником Мустафы Джемилева - бывшего председателя Меджлиса крымскотатарского народа*. У Меджлиса есть боевое крыло - добровольческий батальон, который воюет против российских войск.

Назначение Жумадилова и Умерова польский эксперт называет символическим. Особенно в контексте переговоров об отказе Украины от любых претензий на Крым в обмен на мирный договор с Россией (такое мнение высказал, в частности, руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен).

- Киев словно подтверждает, будто продолжает считать полуостров неотъемлемой частью украинской территории, которой он не намерен "торговать", - пишет эксперт OSW Якуб Бер.

Министерством обороны будут рулить фанатичные генералы и олигархи

Резникова спроваживали в отставку давно, еще с февраля. Основным кандидатом на смену тогда называли начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

OSW отмечает, что безуспешные попытки найти замену Резникову свидетельствуют о кадровом дефиците в правящем лагере. Ни Буданов, ни другие боевые генералы не собирались возглавлять Минобороны, деградировавшее и погрязшее в коррупционных скандалах.

Позиции Резникова начали слабеть после скандала с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам. Контракты с Минобороны выиграла компания с крошечным уставным капиталом, без опыта работа и даже без офиса.

Первой реакцией Минобороны было отрицание обвинений. Однако под влиянием волны общественного возмущения заместитель министра, ответственный за снабжение армии, Вячеслав Шаповалов, подал в отставку.

Резникова, однако, оставили, поскольку тогда в разгаре были переговоры с НАТО о поставках бронетехники. США были вынуждены создать рабочую группу, которая контролировала использование вооружения.

Последней каплей стала серия коррупционных расследований, обнародованных западными журналистами (в украинских СМИ до сих пор табуируется эта тема). Зимнее обмундирование для ВСУ закупалось по завышенным ценам, были таможенные и налоговые махинации.

Контракт на сумму $30 млн заключен с зарегистрированной в Турции компанией, совладельцем которой является 26-летний Александр Касай, двоюродный брат Геннадия Касая, депутата Верховной Рады от Запорожья из списка президентской партии "Слуга народа".

Что еще интереснее, семейство Касаев тесно связано с заводом "Мотор Сич" и его бывшим директором Вячеславом Богуслаевым, известным пророссийскими взглядами и обвиняемым в государственной измене.

"Дело Касаев" окончательно и похоронило Резникова. Журналисты пытались получить у него комментарий о коррупционных скандалах, но министр неуклюже отнекивался.

- Эти скандалы полностью скомпрометировали правящий лагерь в глазах общества и армии, а также зарубежных партнеров, - пишет OSW. Другой реакции, конечно, и не стоило ждать. Резников - типичный представитель "команды" Зеленского. Министр, не имеющий абсолютно никакого опыта работы в своей отрасли. В прошлом бизнесмен, финансист, шоумен (организовывал "Евровидение" в Киеве).

Отставку Резникова можно было бы считать безоговорочной аппаратной победой "генеральской партии" во главе с Валерием Залужным и Кириллом Будановым.

Однако за Умеровым стоят не только крымскотатарские радикалы. Как отмечает OSW, связывают его прежде всего с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, одним из самых влиятельных людей в Украине. А значит, руками податливого министра олигархические группы и генералы-фанатики снова будут обтяпывать свои делишки.

* "Меджлис крымскотатарского народа" решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года признан экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694035920


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