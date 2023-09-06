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Власти готовят переименование Индии в "страну Бхарат"?
06:43 07.09.2023

Индия встретит G20 под именем Бхарат

Правящая партия хочет избавить страну от названия из колониальной эпохи
Владимир Скосырев

6.09.23

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар напомнил прессе, что слово "Бхарат" закреплено в Конституции. Фото со страницы главы МИД Индии в социальной сети X (Twitter)
Президент Индии Драупади Мурму разослала приглашения гостям саммита G20 на прием, представив себя как "президента Бхарат", а не Индии. Иностранным гостям вручали брошюру "Бхарат – мать демократии". Это сделано впервые. Но люди на улицах часто употребляют слово "Бхарат", как это было до закабаления страны Британией. Возглавляемое Нарендрой Моди правительство националистической партии Бхаратия Джаната парти (БДП) меняло колониальные термины и ранее, чтобы "избавить страну от менталитета рабства". Оппозиция утверждает, что власти хотят затмить коалицию противников БДП под названием "Индия".

Встреча в верхах в Дели пройдет 9–10 сентября. В мировых медиа дискутируется тема: почему президент США Джозеф Байден приедет, а президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин нет?

Означает ли это, что Си послал сигнал недовольства в адрес Дели по поводу того, что Индия взяла курс на сближение с Вашингтоном. Эти вопросы на первом плане у индийских и зарубежных комментаторов. Тем не менее спор о переименовании государства затрагивает его международный престиж. Вот почему с разъяснениями поспешил выступить глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Оказывается, слово "Бхарат" зафиксировано в Конституции. Министр сказал: "Индия, то есть Бхарат, – все это есть в Конституции. Я призываю всех ее прочесть". Сославшись на Основной закон, он подчеркнул также, что смысл в применении термина имеется.

Конечно, Индия не первопроходец по части переименования страны в постколониальный период. Вспомним, что Шри-Ланка раньше именовалась Цейлоном, Мьянма – Бирмой, Демократическая Республика Конго – Заиром, Камбоджа при кровавом правителе Пол Поте – Демократической Кампучией.

И все же произойдет ли ребрендинг Индии? Мамата Банерджи, лидер оппозиции, вопрошает: "Мы все говорим "Бхарат". Что в этом нового? Но слово "Индия" известно всему миру. Что такого вдруг случилось, раз правительство меняет название страны?"

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, отметил: "Весь нарратив правящей партии состоит в следующем: есть колониальное название "Индия" и есть исламизированый Хиндустан. От того и другого надо отказаться и вернуться к названию "Акханд Бхарат", то есть к Великой Индии, существовавшей до исламского завоевания. Может, это прощупывание почвы, довольно рискованное. Но поскольку выборы на носу, может быть, и продуманное. Как председатель "двадцатки" Индия хочет показать, что она ответственная великая держава и в то же время древняя великая цивилизация. А пока идет раздор между БДП и оппозицией. Партия "Индийский национальный конгресс" обвиняет БДП в том, что она пытается изменить Конституцию, ее базис секулярной державы, заложенный еще при первом премьер-министре Джавахарлале Неру. А БДП говорит: "Нет, мы таким образом пропагандируем национальную силу".

По мнению западных репортеров, индийское правительство использует G20 для проповеди идеи, что страна под руководством Моди увеличила свое влияние в мире. Главные дороги в центре Дели украшены гигантскими щитами и объявлениями с портретами премьера. Моди, как передает агентство АР, смотрит с первых полос газет, телевизионных экранов с подписью "Вишвагуру" – лидер мира. Этот рекламный ход помогает также Моди укрепить свою власть, показывая, как он ведет развивающуюся страну с населением в 1,4 млрд человек к светлому будущему. А министры в правительстве делают упор на том, что если саммит "двадцатки" закончится успехом, то в этом будет заслуга премьера. Но успех зависит в определенной мере от финального коммюнике. Несколько встреч по этому вопросу в Индии не привели к его выработке. Причина – отсутствие согласия по событиям в Украине.

Источник - НГ
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