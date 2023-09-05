Минэнерго Киргизии планирует запретить электрическое отопление зимой

07:06 07.09.2023

МИНЭНЕРГО КИРГИЗИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАПРЕТИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗИМОЙ



Об этом в прямом эфире "Биринчи радио" заявил заместитель главы ведомства Таалайбек Байгазиев. По его словам, запрет связан с дефицитом воды. Тем не менее чиновник пообещал, что веерных отключений не будет, а каждый дом получит необходимый объем электроэнергии.



В то же время Байгазиев сообщил о планах перевести электросистемы в режим сбережения. Также он отметил, что бесперебойное энергоснабжение в Киргизии в отопительном сезоне будет во многом зависеть от надлежащей работы энергосистемы соседних государств, и порекомендовал жителям страны по возможности перейти на газовое отопление и запасаться углем.



В 2023 г. в Киргизии обмелело водохранилище, питающее Токтогульскую ГЭС. Сейчас в нем 11,3 млрд кубометров воды. Объем водохранилища, при котором ГЭС работает без сбоев, составляет 14 млрд кубометров.



С 1 августа в стране действует энергетическое ЧП, которое расширило полномочия Минэнерго. Ведомство получило право вести надзор за работой заместителей министров, ответственных за сельское хозяйство, природные ресурсы, экологию, а также выявлять и выделять земельные участки для развития альтернативных источников энергии.



В этих условиях Киргизия заключиласоглашения с Туркменистаном и Россией: страны-партнеры могут поставить Бишкеку до 2 млрд кВт•ч и до 1,5 млрд кВт•ч соответственно.