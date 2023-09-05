Алишер Усманов отбивается от германской "Фемиды"

07:07 07.09.2023

НЕМЕЦКИЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ ОБЫСК У АДВОКАТОВ УСМАНОВА

Немецкий суд признал незаконным обыск у адвокатов Усманова

Осенью 2023 г. прокуратура обыскала в Мюнхене адвокатскую контору, защищавшую интересы предпринимателя. Юристов подозревали в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Правоохранители полагали, что Усманов мог использовать переданный адвокатам авансовый платеж в 100 тыс. евро для личных нужд, то есть для обхода персональных санкций.



Суд Франкфурта-на-Майне назвал доводы прокуратуры смутными подозрениями и голословными предположениями, а обвинения в обходе санкций посчитал безосновательными. Ранее суд также признал незаконными ордера на обыски немецкой недвижимости, которая не принадлежит Усманову, в частности квартиры сына его умершего друга в Гессене.



Также в августе 2023 г. предприниматель подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ. Иск коснулся обысков на яхте Dilbar в порту Бремена. Усманов посчитал их нарушением человеческого достоинства и права на неприкосновенность жилища.



Отдельный пункт иска гласит, что основания для санкций в отношении Усманова отсутствуют.



Алишер Усманов - создатель холдинга USM. В Узбекистане Усманов финансирует строительство Центра исламской цивилизации, поддерживает проекты по регенерации архитектуры модернизма.



В ноябре 2022 г. власти Узбекистана предложили представителям ЕС отменить персональные ограничения против Усманова. Ташкент также заявил о готовности помочь Усманову, если Брюссель откажется снять санкции. Сейчас интересы Узбекистана в процессах против Усманова защищает компания Gauweiler & Sauter.