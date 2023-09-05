Серая аппаратная мышь Айжан Шайназарова возглавила отдел внутренней политики Администрации Токаева

07:44 07.09.2023

Айжан Шайназарову назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации президента, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства. "Шайназарова Айжан Болатовна назначена заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении. По информации на сайте ИПС "Параграф", Айжан Болатовна родилась 10 апреля 1971 года в Алматы. В 1993 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, в 1998 году – Казахскую государственную академию управления, в 2019 году – Академию государственного управления при президенте РК. Стажировку проходила в Duke University в США. Трудовой путь начался в 1993 году. В 2009 году была инспектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК. С 2009 по 2019 год – заведующая сектором Отдела внутренней политики Администрации президента. С 2019 по 2021 год – заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента. В 2021 году – замакима района Есиль Астаны. С 2021 по 2022 год – руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития. С октября 2022 года занимала пост государственного инспектора Администрации президента.



Предшественником Айжан Болатовны на посту заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента был Болат Тлеп –



Тлеп Болат Анапияулы родился 6 февраля 1978 года в Кентау. В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. С 2013 по 2014 год руководил управлением внутренней политики Астаны. С 2014 по 2015 год – заместитель начальника административного департамента Министерства обороны РК. С 2015 по 2016 год – советник заместителя премьер-министра. С 2017 по 2019 год – советник посольства Казахстана в РФ. С 2019 по 2020 год – государственный инспектор Администрации президента. С 2020 по 2022 год – вице-министр информации и общественного развития. С февраля 2022 года был заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента. Читайте больше: