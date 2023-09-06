Почему арабы ненавидят Израиль, - Андрей Школьников

08:15 07.09.2023

понимание, что за их счет европейцы расплатились за преступления Третьего Рейха, является общим для всего Ближнего Востока

Андрей Школьников

6.09.23



Полторы тысячи лет Палестина была арабской, а если смотреть шире, то ханаанские, семитские племена и народы, чьими потомками себя считают местные арабы, жили там много тысячелетий. Менялись правители и границы, но для арабов эти территории считались своими, географическим центром их региона / халифата, местом пересечения торговых, транспортных путей. Эта территория считается ими настолько же своей, как европейская часть России для русских.



Представьте наше отношение, если бы внешние силы приняли решение отдать Ленинградскую область практически исчезнувшему финно-угорскому народу, забывшему язык и большую часть традиций. Русских с территории области выгнали практически всех, а оставшихся всячески притесняли и угнетали, со всего мира начали собирать не понять кого, вплоть до негров, что притворяются потомками варягов из числа финно-угорских племен, после чего учат их искусственно созданному языку и уверяют – это коренные жители.



Вот примерно такое отношение у арабских интеллектуалов и элит к появлению еврейского государства в Палестине, отношение простого населения еще жестче. Осознание исторической несправедливости и понимание, что за их счет европейцы расплатились за преступления Третьего Рейха, является общим для всего Ближнего Востока. Принимая во внимание политическую раздробленность, неравенство, бедность и прочие социально-экономические проблемы, наличие общего врага стало очень удобным и важным элементом арабской / исламской идентичности. Данный расклад упростил светский характер изначального государства Израиль, созданного либеральными, европейскими евреями-ашкеназами, чуждыми для культурного пространства региона.



В начале XX века еврей на Ближнем Востоке мог зайти в мечеть и помолиться, сейчас подобное закончится смертоубийством. Государство Израиль для соседних стран и народов стало собирательным, искаженным и демонизированным образом, симулякром западного мира, вторгшимся на их территорию. Все худшее, что только можно представить, тут же ассоциируется с новым соседом, на фоне злых "они" легко и понятно – кто такие хорошие "мы".



Открыто противостоять большому, мощному и доминирующему западу исламские страны не могли, а вот уничтожить небольшой Израиль – казалось легким и приятным. Тем больнее и обиднее стали поражения в арабо-израильских войнах. За несколько поколений пропаганды, хтонический образ зла был сформирован, оброс легендами, мифами и фактами, благо неселективная политика насилия со стороны еврейских властей в отношении арабского населения способствовала этому.



И, да, стратегической ошибкой Израиля, стал отказ от полного выселения арабов-палестинцев после побед в войнах, опираясь на опыт стран Восточной Европы в отношении немцев, в 2027-2030 годы этот вопрос возникнет вновь...



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Теги события: палестина арабы израиль евреи ислам арабский мир политика главная

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"Cтратегической ошибкой Израиля, стал отказ от полного выселения арабов-палестинцев после побед в войнах". ??? ( При таком грубом выселении израильтяне были бы обвинены в нарушении прав человека, а может быть, и в геноциде)

Израиль пошел другим путем: он создал для арабов, проживающих на

территории, занятой Израилем, невыносимые условия жизни, которые вынуждают арабов покидать когда-то принадлежавшие им земли. При той политике, которую Израиль проводит в отношении арабов в течение 75 лет своего существования, он роет себе могилу. Он - пересаженная в чужеродное тело почка, которая никак не

может прижиться.



комменты:



Red

Nadia

6 сентября 2023 в 13:28

Хазарию- 2 строят товарищи.

А что получится, увидим. Иль после нас увидят.

Ошибка тов. Сталина, однако. Мадагаскар был бы лучше)



Валентин

Рутц

6 сентября 2023 в 15:14

======Евгений Логинов == Израиль пошел другим путем: он создал для арабов, проживающих на территории, занятой Израилем, невыносимые условия======



Это не так.



Израильские арабы - имеют право голоса, у них есть политические партии и представители в Кнессете, они занимают важные должности, в том числе в Верховном суде.

Существуют государственные школы с преподаванием на арабском языке.

Арабы имеют социальное страхование и бесплатное медицинское страхование. Существует государственное теле- и радиовещание на арабском языке.

Арабская молодежь учится в государственных вузах и получает стипендии. Арабские абитуриенты имеют льготный проходной балл для поступления в вуз. Да и много чего другого.



Правда израильские арабы в целом беднее евреев, но объяснить это можно высокой долей многодетных семей.

Невыносимые условия? Интересно, а какие конкретно из вышеперечисленных?



=======невыносимые условия жизни, которые вынуждают арабов покидать когда-то принадлежавшие им земли======



Совсем наоборот. Поскольку уровень жизни израильских арабов выше, чем в некоторых арабских странах, многие арабы стремятся жить в Израиле. Поэтому в Израиле был принят закон на запрет на предоставление гражданства для супругов граждан, если этот супруг или супруга является гражданином Афганистана, Ирака, Ирана, Йемена, Ливана, Ливии, Пакистана, Судана и Палестинской национальной администрации (ПНА), и для детей от таких браков старше 12 лет.



Так что условия вполне сносные и приемлемые. Не надо заниматься фантазиями и измышлениями.



Валентин

Рутц

6 сентября 2023 в 17:59

====Андрей Школьников===Почему арабы ненавидят Израиль?=====



Ненавидят за то, что евреи Израиля не желают самоликвидироваться и освободить землю для арабов.



В Израиле существует сегрегация. Учатся в разных школах. Евреи и арабы проживают в своих кварталах. Хотя это и не узаконено.



Палестинцы и все кто им сочувствует требуют отменить сегрегацию. Но если ее отменить, то Израиль превратится в государство химеру и его ждет участь ЮАР.



Занятно то, что арабы могут проживать на территории Израиля. Что касается арабов Палестинской автономии, то они проводят официальную политику, по которой евреям запрещено жить на территории ПА. Требование депортировать евреев с территории ПНА поддерживается многими палестинцами.. Председатель Палестинской национальной администрации, и председатель ФАТХ Махмуд Аббас заявил, что не согласен "чтобы в палестинском государстве жил хотя бы один еврей".



Ну что на это сказать?



Сегрегация – это разумеется плохо, но будет несоизмеримо хуже если ее отменить. После отмены произойдет тоже самое, что уже произошло совсем недавно в Африке (Родезии и ЮАР). И в этом не может быть ни малейших сомнений.



Александр

Ермошин

6 сентября 2023 в 20:54

"Палестинцы и все кто им сочувствует требуют отменить сегрегацию"

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Большое спасибо за информацию, Валентин! Несколько лет назад мне встретилась формулировка, что Палестина угрожает Израилю провозглашением своего суверенитета. Не поясните, в чем тут собака зарыта?