В Кыргызском Парламенте новый депутат - Равшанбек Рысбаев

08:33 07.09.2023

06 сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Равшанбек Рысбаев принес присягу



На заседании Жогорку Кенеша Равшанбек Рысбаев принес присягу.



Он пришел вместо Омурбека Бакирова от Кок-Жарского избирательного округа.



Отметим, 18 августа Верховный суд оставил в силе решение, аннулировавшее итоги выборов по Кок-Жарскому округу № 4, на которых избран нардеп Омурбек Бакиров. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области.



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РЫСБАЕВ Равшанбек Рысбаевич

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[02.06.1976 - ..]

Род. в с. Борбаш, Ноокатский район, Ошская область

Национальность кыргыз



окончил юрфак КНУ им. Жусупа Баласагына (1996-2003)



С 2002-2008 года – частный предприниматель;

В 2012 году был избран Вице-спикером Ошского городского кенеша;

С 2014-2021 года - заместитель Министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;



депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва (по списку партии СДПК) (8 апр. - декаб. 2021)



28.11.2021 баллотировался в Жогорку Кенеш КР 7 созыва по Кок-Жарскому избирательному округу №4. Набрал 29.66% голосов, занял 2 место из 7 кандидатов



С 7.09.2023 - депутат Жогорку Кенеша КР (ЦИК признал его победителем, аннулировав мандат победителя Омурбека Бакирова ввиду массовых фактов подкупа избирателей)