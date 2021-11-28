|В Кыргызском Парламенте новый депутат - Равшанбек Рысбаев
08:33 07.09.2023
06 сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Депутат Жогорку Кенеша Равшанбек Рысбаев принес присягу
На заседании Жогорку Кенеша Равшанбек Рысбаев принес присягу.
Он пришел вместо Омурбека Бакирова от Кок-Жарского избирательного округа.
Отметим, 18 августа Верховный суд оставил в силе решение, аннулировавшее итоги выборов по Кок-Жарскому округу № 4, на которых избран нардеп Омурбек Бакиров. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области.
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РЫСБАЕВ Равшанбек Рысбаевич
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[02.06.1976 - ..]
Род. в с. Борбаш, Ноокатский район, Ошская область
Национальность кыргыз
окончил юрфак КНУ им. Жусупа Баласагына (1996-2003)
С 2002-2008 года – частный предприниматель;
В 2012 году был избран Вице-спикером Ошского городского кенеша;
С 2014-2021 года - заместитель Министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва (по списку партии СДПК) (8 апр. - декаб. 2021)
28.11.2021 баллотировался в Жогорку Кенеш КР 7 созыва по Кок-Жарскому избирательному округу №4. Набрал 29.66% голосов, занял 2 место из 7 кандидатов
С 7.09.2023 - депутат Жогорку Кенеша КР (ЦИК признал его победителем, аннулировав мандат победителя Омурбека Бакирова ввиду массовых фактов подкупа избирателей)