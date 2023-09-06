Башканше Гагаузии могут объявить импичмент

08:45 07.09.2023

6.09.2023

Главу автономии атакуют депутаты Народного собрания и прокуроры



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Главе Гагаузии Евгении Гуцул не удается приступить к работе из-за отсутствия исполкома.

В пятницу Народное собрание Гагаузии (НСГ) предпримет попытку утвердить персональный состав исполкома автономии. В противном случае башкан (глава) Евгения Гуцул не сможет приступить к работе. Ситуация вокруг нее и без того напряжена. Прокуратура рассматривает заявление общественников с требованием привлечь Гуцул к уголовной ответственности за нарушение закона. Один из авторов иска, правозащитник Иван Бургуджи, пояснил "НГ": "Административный суд по представлению прокуратуры может отстранить башкана от должности, а у НСГ, если Гуцул не вернется в правовое поле,будет основание для ее отрешения от власти".



Неделя завершится для Евгении Гуцул отставкой, сказал "НГ" руководитель Независимого правозащитного и информационно-аналитического центра Иван Бургуджи, если она не вернется в правовое поле.



У Народного собрания автономии тогда "появится основание для отрешения башкана от власти".



В августе в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба за подписью Ивана Бургуджи и Леонида Доброва, которые требуют привлечь Евгению Гуцул к ответственности за "злоупотребление служебным положением" и "превышение служебных обязанностей" в соответствии с положениями Уголовного кодекса страны. В заявлении отмечено, что Гуцул грубо нарушила законодательство автономии, делегировав право представлять исполнительный комитет лидеру запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илану Шору. Он сделал это в режиме онлайн в административном центре автономии – г. Комрате в то время, как законодательство обязывает башкана представлять структуру и состав исполкома лично перед депутатами НСГ.



Исполняющий обязанности прокурора Гагаузии Николай Левандовский сообщил, что прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела о правонарушении. Он также сказал, что сообщил об этом в письме председателю Народного собрания, попросив его делегировать человека, который будет представлять интересы НСГ в суде, в процессе по данному делу. Запрос прокуратуры может быть рассмотрен на следующем заседании НСГ в пятницу.



В то же время кишиневские СМИ сообщили, что, согласно положениям Кодекса о правонарушениях, "превышение полномочий или превышение служебных обязанностей" влечет наложение штрафа от 30 до 90 условных единиц (1500–4500 молдавских леев, или 84–252 долл.) с лишением права занимать определенную должность или право заниматься определенной деятельностью на срок от 3 месяцев до года.



Правозащитник Иван Бургуджи сказал "НГ", что Народное собрание не может отстранить башкана от должности на год: "Это может сделать Административный суд по представлению прокуратуры согласно ст. 313 КоАП Республики Молдова. Народное собрание может отстранить башкана, объявив ему импичмент с последующим проведением референдума в течение трех дней". По его словам, это может произойти, если глава автономии не будет соблюдать законы.



"А что касается прокуратуры, то она может это сделать (отстранить башкана на год. – "НГ"). Прокуроры, кстати, могли это сделать давно и без нашего с Добровым заявления. Если мы отзовем его, то разве совершенное башканом правонарушение перестанет быть таковым? Вопрос: чего ждали правоохранители?" – высказал критику в адрес прокуроров Бургуджи.



Между тем в повестке дня специального заседания Народного собрания Гагаузии, назначенного на пятницу, вопрос о запросе прокуратуры, о котором говорил и.о. прокурора автономии Левандовский, не значится.



В повестке всего два вопроса. Это закон о центральных отраслевых управлениях исполкома (башкан Евгения Гуцул его не подписала) и, собственно говоря, вопрос утверждения персонального состава исполкома (кабинета министров) Гагаузской автономии.



Накануне башкан призвала депутатов рассмотрение второго вопроса отложить, объяснив это необходимостью исключения из списка кандидатов, не знающих гагаузского языка. Депутаты с этим предложением согласились и перенесли обсуждение на 8 сентября.



Как завершится очередное заседание НСГ, неясно. Но ранее отношения у башкана с депутатами не складывались. Прежде всего, считает правозощитник Иван Бургуджи, из-за действий самой Евгении Гуцул. "Вместо того чтобы самой прийти на заседание НСГ, она пригласила депутатов к себе в кабинет, чтобы обсудить накопившиеся вопросы", – привел пример Бургуджи. Он напомнил башкану, что она имеет право приглашать к себе в кабинет на совещания членов исполкома, но не депутатов Народного собрания. И обвинил Гуцул в толковании закона "по собственному усмотрению". Кроме того, депутатам не нравится то, что башкан представляется везде членом партии "Шор", которую Конституционный суд признал вне закона. И постановил: всем, кто имел отношение к этой партии, запрещено выдвигаться на выборах или претендовать на занятие мест в госроганах. Это условие еще не вступило в силу – до вердикта Венецианской комиссии. Тем не менее власти Молдавии пока игнорируют башкана: президент не подтвердила ее назначение своим указом, а правительство не включило в состав кабинета министров, хотя закон это предусматривает.



Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обратилась в парламент, правительство и к президенту Республики Молдова, но пока ответа не получила. "Мы к диалогу готовы, несмотря на отсутствие ответа из Кишинева", – подчеркнула глава автономии.



Отметим, что Гагаузская автономия считается в Молдавии пророссийским регионом, как и Приднестровье. Депутат Народного собрания Сергей Чимпоеш ранее пояснил "НГ", что с Россией у Гагаузии традиционные связи, которые автономия хотела бы сохранить. Кроме того, гагаузы выступают против антироссийских санкций. Однако Кишиневу, по словам гагаузского депутата, это не нравится.