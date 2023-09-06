В Казахстане уволят пытавших активиста сотрудников колонии и их начальников

11:02 07.09.2023

Начальник колонии в Атбасаре (Акмолинская область Казахстана), где подвергся пыткам активист Тимур Данебаев, представлен к отстранению от занимаемой должности. Аналогичную меру применят к начальнику областного Департамента уголовно-исполнительной системы и его заму. О таких результатах служебного расследования отчитался Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.



Кроме того, 11 сотрудников колонии, причастных к пыткам, представлены к увольнению по отрицательным мотивам из ОВД.

Служебное расследование начали после публикации видеозаписей с пытками Данебаева в соцсетях. В настоящее время прокуратура также проводит досудебное расследование по данному факту (6 сентября о возбуждении дела сообщила правозащитница Елена Семенова).



"Сам Тимур Данебаев никуда не будет перемещен. Останется отбывать срок в той же колонии. Но спецпрокурор завтра переведет его в изолятор временного содержания для следственных действий. ИВС находится за территорией колонии при районном РОВД. На жаргоне это называется "безопаска". Там на него никто не сможет давить. Это стандартный шаг. Его смогут посещать адвокаты и следователи по делу", - написал в своем Telegram-канале журналист Асет Матаев.



В июне Алматинский районный суд № 2 города Астаны приговорил Данебаева к трем годам лишения свободы по статье о разжигании межнациональной розни. Записи с избиением активиста в колонии появились в соцсетях несколько дней назад. Из диалога, попавшего на видео, следует, что осужденного избили, поскольку тот "по совету брата" отказался мыть туалет в учреждении.