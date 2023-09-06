Водные войны, фактор Пригожина и маски еще пригодятся. Хроники смуты: август 2023 года

11:05 07.09.2023 Игорь Нагаев



Потребность жить



Пока одни аналитики считали, сколько надо передать Украине самолетов и танков, другие считали взлеты и падения различных отраслей экономик мира. И выяснилось, что в мире назревает дружный кризис в строительных отраслях, наметились кризисные явления на рынке недвижимости, и начала дорожать еда. Почему-то почти одновременно, хотя в каждой стране для кризиса есть свои причины.



Абрахам Маслоу считал, что все нужды людей организованы в виде иерархической системы. Одна потребность возникает, если другая, более значительная, была удовлетворена. Например, человек может любить в том случае, если ощущает себя в безопасности. Психолог отмечал, что постоянно желающий чего-либо человек никогда не достигает утоления всех нужд - особенно тех, которые стоят на верхушке пирамиды.



Сытый голодного не разумеет. Это мы помним с детства. Потребность в еде, одежде, жилище своем собственном или арендованном должна быть, конечно, тем или иным способом удовлетворена. Строительный бум после ВМВ был все понятен- огромное количество городов, деревень было стерто с лица земли, а людям надо было где-то жить. При этом большая часть населения Европы и СССР жили в деревнях и селах. По мере внедрения новых технологий в сельском хозяйстве выросли урожаи. А количество работников резко уменьшилось. И лишние для деревни люди поехали в города. При этом отдельно отмечу, что в основе новых технологий, отопления и освещения лежали довольно дешевые энергоносители и доступная пресная вода. Однако ресурсов больше не становится, а население растет, поэтому мы последние десятилетия наблюдали медленный и неотвратимый рост стоимости еды и недвижимости. Напомню, что 70% всей пресной воды в мире идет в сельское хозяйство, а в Европе 70% процентов всей пресной воды берется из подземных источников.



Это индекс цен на продовольствие. Он рассчитывается на основе стоимости 5 основных продуктов (масло растительное, сахар, мясо, молочные продукты и зерновые). Но что интересно, именно с оглядкой на цены на сахар, пшеницу, растительное масло, а также с учетом цены на нефть и газ, определялась много лет цена на золото.



Соответственно, можно не утруждаться и искать графики цены на нефть, и глядя на два вышеприведенных графика - догадаться как вела себя цена нефть. Абсолютных совпадений не будет, но тенденция определенно понятна.



Именно дешевая еда и стабильные условия жизни обеспечивали Западу спокойные годы существования последние лет 50. Однако дешевизна продуктов питания была достигнута в том числе за счет достижений химической промышленности: появились заменители сахара, усилители вкуса, идентичные натуральному, уменьшилась строгость ГОСТов и прочих стандартов, в результате натуральная и добротная, как в старые добрые времена еда, стала доступна только людям с хорошим достатком. Для всех остальных – фаст-фуд и массовые продукты как достижения современной химической промышленности. Однако даже это хрупкое равновесие еды для всех и для богатых было нарушено вначале при ковидном карантине, который навсегда порвал многие производственные цепочки. Например, некоторые дорогие рестораны брали сливки и масло или мясо только на определенных фермах; из-за того, что рестораны были надолго закрыты, на этих фермах всех коров пустили под нож. А потом из-за санкций против России и подрыва Северных потоков, в Европе примерно на 15-20% сократилось энергоемкое производство, в том числе производство минеральных удобрений и закрылся ряд тепличных хозяйств. Ко все этим сложностям добавилась засуха этого лета. В итоге еда европейского производства начала дорожать, а доходы граждан перестали догонять инфляцию.



В России еда дорожает в основном благодаря усилиям ЦБ РФ по обесцениванию нашего рубля.



Из этой красивой таблички хорошо видно и понятно, что большое количество семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и упаковки мы закупаем за рубежом, разумеется, за валюту. Буквально на днях видел в одном из магазинов, как круассан, который всегда стоил 140 рублей, подорожал на 20 рублей. Может, дрожжи иностранные, а может, кредит подорожал в ответ на дальнейшие инфляционные ожидания.



Кроме того, вопреки всем прогнозам ученых, количество природных катаклизмов стало очень быстро увеличиваться, и глобальное потепление здесь не при чем. Как говорят китайские ученые и группы ученых из других стран, изменяется угол вращения нашей планеты, вследствие этого изменяются подземные потоки вращения магнитного ядра планеты, сдвигаются магнитные полюса, а снаружи меняются потоки воздушных масс, направления и температура морских течений. Т.е. климат меняется независимо от того, как много мы сделаем двигателей внутреннего сгорания и как много будут пукать коровы.



О воде



Я уже не раз говорил, что клубок водных проблем Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, скоро прирастет аналогичными проблемами соседей - Афганистана и Ирана. И действительно, мы наблюдаем напряженность на границе Ирана и Афганистана именно из-за пользования общими водными ресурсами, и слышим о требованиях Афганистана к Таджикистану поделиться пресной водой. Впереди водные войны, они неизбежны. Европа также находится в не в лучшей пресно-водяной форме, тем более на территории Европы, кроме развитого сельского хозяйства, присутствует развитая промышленность, которая также нуждается в пресной воде. Если учесть факт, что Европа сокращает энергоемкое производство на своей территории, т.е. происходит деиндустриализация Европы в пользу США, Китая, Турции и России, то Европа снижает потребление газа и воды. Т.е. уровень жизни Европы будет плавно снижаться, но зато ближайшие годы Европе удастся сэкономить на энергоносителях и на потреблении пресной воды. Как говорится: "Нет худа без добра".



Похожие процессы под знаком инфляции пошли по всему постковидному миру. В результате дорожает еда, снижается покупательная способность граждан, падают объемы строительства и продаж недвижимости. Хуже всего дела на рынке с недвижимостью обстоят в США, и Китае. Там стала плохо продаваться недвижимость и совсем плохо выплачиваются кредиты по ипотеке. Что интересно, бум строительства и продаж недвижимости совпал с эпохой разбрасывания вертолетных денег. Т.е. все эти взлеты были не благодаря рынку, а благодаря государству. Но вот государства более не могут безнаказанно печатать деньги, и сразу же начались банкротства строительных компаний. При этом отдельно стоит отметить новые китайские города- призраки, которые построены вдалеке от моря и заселены всего на 5-6%, при этом все коммуникации там постоянно обслуживаются. Такое ощущение, что их строили по двум причинам:



- на случай, если серьезная большая вода обнаружится на побережье, например, от ядерного – удара. Кстати, и строительство Китаем в Южно-Китайском море целой сети искусственных насыпных островов, и периодический перехват американских подводных беспилотных аппаратов, только подтверждает тот факт, что Китай опасается ядерного удара на дне морском, который может вызвать гигантское направленное цунами, гораздо более сильное, чем то, что пришло на Фукусиму. Собственно говоря, это также является причиной, почему Тайваньский пролив должен контролироваться Китаем. При всем уважении к тайваньской микроэлектронной промышленности, контроль пролива более важен для безопасности Китая, чем все тайваньские заводы вместе взятые. Поэтому китайские товарищи с завидной регулярностью стали проводить с российскими военными совместные военно-морские учения.



- как способ вытащить деньги из–под подушки граждан и направить их на дело, которое движет вперед всю экономику страны.



В России свои сложности в строительной сфере. Так как в экономике очень быстро меняется ситуация, то трудно угадать что и где строить, и по какой цене продавать. В результате на рынке нарисовался пузырь новостроек. А девальвация рубля взвинтила цены в момент, когда этого делать не стоило. Таким образом, в ближайшее время мы не увидим ни дешевого жилья, ни дешевой ипотеки, а увидим банкротства некоторых застройщиков, либо то, как их героически будет спасать государство. Иначе говоря, жадность фраера погубит.



Фактор одного человека



Евгений Пригожин погиб. Никаких версий его гибели я обсуждать не хочу. Пусть этим занимаются специальные люди. Это их работа. Но приведя в Африку ради своих бизнес-интересов ЧВК Вагнер, Пригожин, сам того не ведая, запустил цепь преобразований в африканских странах. Там начался передел власти, денег и торговых партнеров. И если раньше все кивали на происки СССР, который делил с США мир, то теперь появился еще такой игрок как Китай. Вагнеровцы во главе с Пригожиным запустили процесс передела Африки, а Китай и Запад обязательно начнут там тихие столкновения чужими руками. Правду о подлинном раскладе сил и выгодах - узнаем не сразу. Как не сразу узнаем и правду о смерти Евгения Пригожина.



К вопросу о правде. Пока готовил материал, совершенно неожиданно за 15 минут написались такие строки:



Есть правда, а есть точки зренья,

Есть слухи правдивее лжи,

Есть чудо спастись от паденья,

Есть смерть, вдруг в песках от воды.



Есть жизнь из побед- поражений,

А есть имитация дней,

Мир скучен без молний прозрений,

И также страшен без дверей.



Мир манит нас вольною волей,

В незримую клетку страстей,

Найти можно травность раздолий,

При этом не статься вольней.



Есть Звезды, которые светят

И греют холодную тьму,

Есть люди, которые метят

Под вырубку слово "люблю".



В окопах, горниле сражений,

И в холоде честном зеркал,

В сиятельном вихре молений

Судьбу свою каждый искал.



Есть время летать, время ползать,

И время для выбора есть.

Теории кто кому должен

Решит только Сердце и Честь.



Однако, пока у США нет сил и желания драться в полную силу со всеми своими оппонентами сразу. Поэтому резких телодвижений американцы в Африке делать не будут. Их задача в срочном порядке ослабить Китай, а на этом пути возможно военное столкновение с Китаем руками союзников США. Хотя Китай будет всячески от прямого столкновения уклоняться. По этой причине Америке нет смысла затягивать процесс помощи Украине, так как быстрой победы там не получилось, а на долгую победу времени нет, нужно сосредоточить все усилия против Ирана и Китая. В следующем году выборы Президента США. Байдену нужна победа либо на Украине, либо в торговой войне с Китаем, которая всегда может соскользнуть в военную плоскость. Скорее всего американцами будет выбран путь биологической войны, когда непонятно кто напал. Так что, дорогие мои, не выбрасывайте маски из эпохи Ковида, могут еще пригодиться. На конфликт с Мексикой из-за приграничных споров и споров вокруг наркотрафика, США до выборов вряд ли пойдут, им это невыгодно, так как избиратели с мексиканскими корнями могут испортить все выборные планы, да и сил на участие во всех конфликтам американцам уже не хватит.



А пока идет передел мира, и этот передел уже не спрашивает разрешения у тех, кто его хотел.



Прочтем пророчество русского поэта, друга Пушкина, Антона Дельвига



Настанет час ужасной брани,

И заструится кровь рекой,

Когда порок среди стенаний

Восторжествует над землей.

Брат кровью брата обагрится,

Исчезнет с дружеством любовь,

И жизни огнь в отце затмится

Рукой неистовой сынов.



Вослед, метелями повита,

Зима с бореями придет

Из мрачных пропастей Коцита

И на вселенную падет.

Три лета не увидит смертный

В полях ни роз, ни васильков,

И тихий ветерок вечерний

Не будет колебать кустов.



Чудовища с цепей сорвутся

И полетят на мир толпой.

Моря драконом потрясутся,

Земля покроется водой.

Дуб твердый и ветвисты ивы

Со треском на луга падут.

Утесы мшисты, горделивы

Друг друга в океан сотрут.



Свои разрушит Фенрис цепи

И до небес разверзнет пасть,

И вой поднимется свирепый,

И огнь посыпется из глаз.

Светильник дня животворящий,

Который обтекает свет,

Во всем величии горящий,

В его ужасный зев падет.

(1812 или 1813)



Было ли уже то, что здесь предсказал поэт? Конечно, все уже когда-нибудь было. И даже сейчас в какую сторону развернется СВО никто не знает, слишком много переменных. Я сразу после начала СВО громко сказал, что польский фактор может привести мир к непредсказуемым последствиям, вплоть до реальной Третьей Мировой войны. Когда закончатся на фронте украинские солдаты, то могут появиться польские, либо же польская армия рискнет войти на территорию Западной Украины, чтобы вернуть эти земли себе. Пока у польской армии нет в достаточном количестве своей бронетехники, так американская и корейская еще не поступила, а бывшую советскую Польша передала Украине. Однако появление для передачи Украине на натовских аэродромах Польши или Румынии самолетов ф-16, способных нести ядерное оружие, может дать повод России ударить по аэродромам этих стран, т.е. по территории стран НАТО. Мы же не знаем, какая ракета под крылом данного самолета в данный конкретный момент, с обычной боеголовкой или ядерной. Так что имеем полное право ударить. И никто не может предсказать последствия данных шагов. Хотя что-то подсказывает мне, что инстинкт самосохранения одержит вверх над безумством западных политиков, и Третьей Мировой войны удастся избежать. А еще я очень надеюсь на трезвый ум и историческую память поляков, на понимание, куда они могут прийти, слушая авантюристов. Мне близок лозунг: "Славяне всех стран, объединяйтесь!" И чтобы там не происходило, мы еще живы, и Россия жива! И будет Жить! Источник - Завтра

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