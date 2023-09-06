Очередным пресс-секретарем президента Токаева стал болашакер Нурмухамед Байгараев

11:06 07.09.2023

Назначен пресс-секретарь Токаева



Сегодня был назначен новый пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева - глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщается на официальном сайте Акорды.



Им стал Нурмухамед Байгараев. Ранее он был заместителем пресс-секретаря президента.



