Комики и гомики. Концерты рос-ино-агента Галкина в Казахстане все же могут состояться после отмены

15:11 07.09.2023

Концерты Максима Галкина в Казахстане состоятся после заявлений артиста об их запрете. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил продюсер Алексей Пучков.



"Концерты действительно состоятся. В ближайшее время Максим сообщит о них в своих соцсетях", - рассказал Алексей Пучков. Он добавил, что концерт в Астане пройдет 8 октября, а в Алматы - 9 октября. Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане. Продажа билетов на концерт Галкина началась еще в начале года. Сейчас билеты временно не продаются. В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя. В акимате Алматы тоже ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в южном мегаполисе.