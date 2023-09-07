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США подминают под себя европейскую оборонную промышленность, - В.Прохватилов
15:29 07.09.2023

07.09.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Американцы с помощью лоббистских компаний и групп влияния лишают Европу собственной защиты

Разработка франко-германского боевого танка будущего находится под угрозой. Разногласия между странами настолько велики, что успех проекта так называемой основной наземной боевой системы (Main Ground Combat System - MGCS) все чаще ставится под сомнение, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные и промышленные круги.

В июле 2016 года Париж и Берлин выдвинули проект совместной разработки преемника Leopard 2 и французского Leclerc. Французская государственная компания Nexter Systems S.A. и германская компания Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) создали холдинг, который специализировался на производстве бронетанковой техники и артиллерийского вооружения. Холдинг получил название KNDS (от KMW and Nexter Defense Systems). В 2019 году под давлением США начались переговоры о покупке доли в акционерном капитале KNDS гигантским германским оборонным концерном Rheinmetall, что могло привести к появлению одного из самых мощных мировых производителей бронетанковой и артиллерийской техники.

Эти переговоры не увенчались успехом из-за сопротивления французов. Но им все же пришлось пойти на уступки американцам и допустить Rheinmetall к разработке эскизного проекта MGCS.

Летом 2021 года на фоне дефицита финансовых и интеллектуальных ресурсов KNDS фактически лег под германского гиганта Rheinmetall для совместного производства тяжелых танков и боевых роботов в рамках проекта Main Ground Combat System (MGSC).

"KNDS заключила промышленное партнерство с немецким производителем Rheinmetall в рамках франко-германского проекта по разработке и созданию тяжелого танка и сетевых транспортных средств, включая наземных боевых роботов", - политкорректно сообщил эту новость американский военный портал Second Line of Defense.

Однако на этом Rheinmetall не остановился, представив в июне прошлого года на международной выставке Eurosatory свой "новый танк Panther KF51, который должен стать конкурентом MGCS", отмечает Handelsblatt.

Panther KF51

Тем самым шансы совместного франко-германского проекта MGCS практически обнулились, что донельзя встревожило Париж и Берлин.

Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню в июле текушего года договорились активизировать работы по программе Main Ground Combat System (MGCS), или "танка будущего", который должен заменить немецкие Leopard-2 и французские Leclerc к 2035-2040 году. Более конкретные требования к проекту нового танка определят начальники штабов двух стран 22 сентября на встрече на французской авиабазе Эвре.

В марте Лекорню раскритиковал медленное развитие совместных франко-немецких оборонных программ, объяснив это, помимо прочего, внутренней борьбой в отрасли. На данный момент MGCS не сдвинулся дальше ранней проектной фазы.

Лекорню объяснил задержку тем, что ожидания немецкого руководства не совпадают с возможностями промышленности. "То, что хотят канцлер [Олаф Шольц] и министры, не всегда соответствует тому, чего хочет промышленность" [читай: Rheinmetall], – посетовал французский министр.

Впрочем, он признал, что все проблемы MGCS возникают из-за конфликта интересов производителей оружия. "Мы иногда становимся свидетелями разногласий не внутри политического аппарата Германии, а внутри руководства немецкой промышленностью", – отметил Лекорню. Французский министр слукавил, так как формально германский концерн Rheinmetall, фактически похоронивший франко-германский проект MGCS, давно уже полностью контролируется американцами. Газета Berliner Zeitung подчеркивает, что Rheinmetall старается не раскрывать информацию о том, кто является акционером компании. Однако, как следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, более 280 акционеров концерна зарегистрированы в Соединенных Штатах. "Самые крупные из них - инвестиционные фонды и компании BlackRock, Wellington, Fidelity, Harris Associates, John Hancock, Capital Group, Vanguard, EuroPacific Growth Fund… Как и большинство более мелких акционеров, они зарегистрированы в США. Таким образом, Rheinmetall - далеко не немецкая компания", - констатирует издание.

Об особой связи Rheinmetall с США свидетельствует и тот факт, что наибольшее количество зарубежных предприятий и филиалов концерна, а именно 10 структур корпорации, располагаются в США. Примечательно, что тенденция к более активному переносу мощностей производителя оружия за океан обозначилась еще в 2005 году на фоне военных интервенций Вашингтона в Афганистан и Ирак. "Являясь давним партнером НАТО, Rheinmetall поддерживает национальную оборонную стратегию США", - явно демонстративно подчеркивает руководство компании.

Как отмечает Berliner Zeitung, оборонный концерн не просто размещает часть производства в США, но занимается разработкой "на базе американских дочек" наиболее передовых военных технологий. "Например, новое поколение боевых машин пехоты, оснащенное системой искусственного интеллекта, разрабатывается совместно с американскими оборонными компаниями, такими как Textron, Raytheon и Allison, - подчеркивает газета. Немецкому оборонному концерну также поручено создание центральной секции истребителя F-35, выпускаемого крупным производителем военной техники компанией Lockheed.

При этом стремление американских инвесторов извлечь дивиденды из военных инициатив ставят крест на желании Европы обрести "более ощутимую автономность" от Вашингтона, в том числе в области ВПК, отмечает Berliner Zeitung. "Между тем рекордная выручка, полученная немецким оборонным концерном Rheinmetall на фоне конфликта на Украине, утекает американским инвесторам и акционерам", – сообщает издание. "Со сменой эпох и войной в Европе для концерна Rheinmetall наступила новая эра: рекордная прибыль, рекордный объем заказов", – отчитался месяц назад глава концерна Армин Паппергер.

По данным Berliner Zeitung, скорректированная операционная прибыль компании, участвующей в поставках танков "Леопард-2" на Украину, возросла в 2022 году на 27%, до 754 миллионов евро. При этом компания ожидает, что в 2023 году объем продаж достигнет диапазона от 7,4 миллиарда до 7,6 миллиарда евро по сравнению с 6,4 миллиарда евро в 2022 году.

"Акционерное общество Rheinmetall вошло в индекс DAX", - отметил в середине марта Паппергер, подчеркивая тем самым появление производителя оружия в списке 30 крупнейших по капитализации компаний Германии. Как отмечал глава концерна, с 24 февраля прошлого года акции компании выросли на 144,63%, до € 236,8 за штуку.

Навязывание американских оборонных интересов Rheinmetall обеспечивает масштабным лоббированием всех правительственных партий Германии. Rheinmetall является членом трех ассоциаций лоббистов оборонной промышленности: Förderkreis Deutsches Heer (FKH), Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT) и Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Паппергер является председателем BDSV. Rheinmetall также делает пожертвования всем правительственным партиям.

В 2014 году Rheinmetall нанял бывшего генерального секретаря СвДП Диркса Нибеля на должность руководителя отдела развития международной стратегии и связей с правительствами в своей штаб-квартире в Дюссельдорфе.

Парламентарий от ХДС Отте Хеннинг представляет избирательный округ Целле. Здесь расположен крупнейший завод Rheinmetall в Унтерлюссе. В 2014 году Отте стал представителем парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам оборонной политики, а также членом Парламентской ассамблеи НАТО.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) также родом из Нижней Саксонии. Именно в этой стране находится большинство заводов компании Rheinmetall.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на заседании комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам раскритиковал медленное развитие франко-немецких оборонных программ, посетовав, что немецкие промышленные лоббисты препятствуют достижению целей правительства Германии в оборонной сфере. Он также признал, что во Франции сталкиваются с похожей проблемой.

Это не удивительно. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как мы писали, фактически продал Францию американскому капиталу, приведя в страну крупнейший инвестфонд Black Rock, заслужив прозвище Президент BlackRock France, как отметила в интервью ФСК сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович.

США подминают под себя оборонную индустрию Евросоюза, превращая Старый Свет в свою военно-промышленную колонию.

Источник - fondsk.ru
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