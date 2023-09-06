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|Этническая казашка Гюльшат Асылбаева назначена главой Службы антимонопольного регулирования Киргизии
16:05 07.09.2023
Этническая казашка Гюльшат Асылбаева стала председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, сообщается на официальном сайте кабмина КР.
Экс-депутата Жогорку Кенеша (однопалатного парламента КР) Гюльшат Асылбаеву назначили председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.
"Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров", – говорится в публикации.
При этом вчера сообщалось, что Службу антимонопольного регулирования возглавит Айбек Мамыралиев, сегодня стало известно, что он все же станет заместителем.
Как пишет 24.kg, Гюльшат Асылбаева известна тем, что инициировала закон о фейках, официальное название которого – "О защите от распространения недостоверной (ложной) информации", будучи депутатом.
Предполагалось, что данный закон будет бороться с фейками в соцсетях, однако ни один фейковый аккаунт по нему пока не заблокировали.
По информации на сайте Sputnik Кыргызстан, Асылбаева Гюльшат Кадыровна родилась 27 августа 1960 года в селе в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
В 1982 году окончила Московский заочный институт советской торговли по специальности "экономист".
С 2015 года была депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу - Прогресс".
Является заслуженным экономистом и отличником экономики и финансового рынка КР.
Кроме того, по информации на официальном сайте Жогорку Кенеша, занимала пост председателя Ассоциации казахов Кыргызстана.