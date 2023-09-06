Этническая казашка Гюльшат Асылбаева назначена главой Службы антимонопольного регулирования Киргизии

16:05 07.09.2023

Этническая казашка Гюльшат Асылбаева стала председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, сообщается на официальном сайте кабмина КР.



