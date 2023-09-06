Министр образования Кыргызстана Иманалиев снят с должности за ненадлежащее исполнение обязанностей

19:25 07.09.2023

В Кыргызстане своего поста лишился министр образования и науки Каныбек Иманалиев. Его сняли с должности с формулировкой "за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей". Указ об этом президент страны Садыр Жапаров подписал 7 сентября, передает ИА "Фергана"



Временно исполняющим обязанности министра назначен Уланбек Усеков, до этого работавший первым заместителем главы ведомства.



Иманалиев занял пост министра 6 марта 2023 года. Отставке предшествовала критика работы Минобразования за неподготовленность школ к учебному году. В частности, как сообщает Kaktus.media, 6 сентября на встрече с Иманалиевым директора школ Бишкека пожаловались на острую нехватку учителей.



"Нет учителей по русскому языку, физике, химии, английскому языку, истории религии. Все уходят в частные школы, потому что там, говорят, минимальная зарплата 60 тысяч сомов", - заявила одна из директрис. Она добавила, что руководителям школ приходится ходить по вузам и зазывать на работу студентов.



Директора предложили министерству увеличить часы замены, чтобы учителя могли работать с дополнительной нагрузкой. В ответ Иманалиев заявил, что кадровый вопрос - не та проблема, которую должен решать министр.



"Касательно нехватки учителей приведу три цифры. В 2020-м не хватало 3600 учителей, а в этом году не хватало 698, но, по данным на сентябрь, не хватает только 350. Это обязанность руководителей районных отделов образования. У меня 90 тысяч учителей, 2359 директоров школ. Директора школ, аким, мэр, муниципалитет должны создать условия. Другие школы ведь как-то решают проблему. И вы должны решить проблему. Это не та задача, которую должен решать министр. Мы для всех вас создаем равные условия. У вас есть заведующие, акимы. Сходите к ректорам БГУ, КРСУ. Есть студенты-выпускники, объясните им условия", - предложил министр.

После его выступления участники встречи заключили, что "министр не знает, чем живут школы Бишкека".



Минобразования критикуют также за дефицит учебников в школах. На заседании Жогорку Кенеша (парламента) 7 сентября депутат Миргуль Темиралиева заявила, что ведомство должно было заниматься решением этой проблемы в конце предыдущего учебного года, а не с наступлением нового. Камила Талиева напомнила, что школьные стандарты должны меняться раз в пять лет, а не ежегодно, как это происходит сейчас.



"Поэтому их [учебников] нет в школах, а полки на рынках забиты. Это бизнес, книжная мафия! Мы должны уйти от политики, когда родители сами вынуждены бродить по базарам в поисках книг", - подчеркнула депутат.



Депутат Мирлан Самыйкожо предложил коллегам направить на издание учебников часть своей зарплаты.



"Это большая проблема для нашего будущего. На книги нужно 5 млрд сомов (свыше $56 млн). Давайте начнем и выделим средства из своей зарплаты, продолжат государственные органы, учреждения", - сказал Самыйкожо. Как отреагировали депутаты, не сообщается.



В самом начале нового учебного года Госкомитет национальной безопасности отчитался о задержании за неделю четырех директоров школ Бишкека. Их подозревают в получении незаконных денежных средств. Иманалиев назвал этот факт позором для всей системы образования Кыргызстана и предложил лишать взяточников статуса учителя.



"Чтобы на всю жизнь ходили опозоренными, иначе мы не сможем изменить ситуацию. У меня 90 тысяч учителей, и за каждым буду охотиться что ли? Я должен делать реформы", - заявил министр.