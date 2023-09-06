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В Пакистане будут судить родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей
19:29 07.09.2023

В Пакистане будут отправлять в тюрьму или штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей от инфекционных заболеваний. Соответствующий закон был принят в провинции Синд, он вступит в силу в стране в течение сентября, сообщает centralasia.media со ссылкой на The Guardian.

Новый закон был принят с целью искоренения полиомиелита, который в Пакистане является эндемичным – всегда имеет риск распространения.

Делать или нет: как относятся таджикистанцы к вакцинации детей?
Однако, согласно тексту закона, родители должны вакцинировать своих детей также против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Родителей, которые откажутся от вакцинации, могут быть приговорены к месяцу тюрьмы или оштрафованы на 50 тысяч пакистанских рупий ($162).

"Закон приняли, чтобы прекратить отказ от вакцинации. Нужны соответствующие меры, чтобы уничтожить распространение вируса (полиомиелита) в Пакистане. Есть немало причин того, почему он остается эндемичным", - отметила эксминистр по преодолению бедности и социальной защиты в провинции Шазия Марри.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Пакистан и Афганистан – единственные страны, где полиомиелит является эндемичным.
В то же время, во время общенациональной кампании против полиомиелита в январе этого года более 62 тысяч родителей в Пакистане отказались вакцинировать детей.

"Мы не доверяем вакцине. Мы видим, как люди, причастные к коррупции и другим серьезным преступлениям живут свободно. Почему государство заставляет нас вакцинировать наших детей? Я предпочитаю тюрьму, чем защиту своих детей от полиомиелита", – сказал 36- летний Джунайд Хан, рабочий и отец пятерых детей из города Карачи.
Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое поражает ЦНС и может привести к параличам и парезам. Он распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек – и ребенок, и взрослый, наиболее восприимчивые к вирусу дети в возрасте до пяти лет.
Напомним, сейчас в Таджикистане проходит второй этап кампании вакцинации против кори и краснухи - читайте об этом подробнее здесь.

Источник - asiaplustj.info
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