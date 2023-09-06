Легендарный аконит Бейшеналиев - вновь глава КырМинздрава!!!

20:15 07.09.2023

7 сентября 2023, Бишкек - , Анастасия БЕНГАРД

Я знал, что меня опять назначат. Алымкадыр Бейшеналиев о планах в Минздраве



И. о. министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев намерен продолжить свои реформы. Об этом он сообщил 24.kg.



По словам Бейшеналиева, он приболел и находился на Иссык-Куле. Но после того, как узнал о назначении, выехал в Бишкек.



Чиновник признался, что не удивлен.



Я знал, что в какой-то день меня опять назначат. Но подчеркну: мне этого никто не обещал.



Алымкадыр Бейшеналиев

"Начнем работу, потихоньку будем возвращаться. Реформы, начатые нашей командой, притормозились, нужно доделать. Полтора года наши силы были потрачены на борьбу с коронавирусом. Буду работать над тем, чтобы в каждой поликлинике были гинеколог, педиатр и другие узкие специалисты, чтобы люди не ходили по стационарам", - поделился он.



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Что касается частных клиник, то борьба с незаконными центрами, работающими без лицензии и с нарушениями, тоже продолжится. При этом чиновник отметил важность конкуренции между государственными и частными клиниками.



Касаясь развития трансплантации органов, и. о. главы Минздрава добавил, что эта работа в Национальном центре охраны материнства и детства продолжится. "Пациентов много, работы всем хватит", - сказал он.



Сегодня Алымкадыр Бейшеналиев снова назначен и. о. министра здравоохранения Кыргызстана. Его кандидатура вносится для согласования в Жогорку Кенеш.



Последний год он возглавлял центр "Алтын балалык" на Иссык-Куле.