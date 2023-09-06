Мигранты вместо инвестиций?

20:29 07.09.2023

Глава Минэкономразвития заявил, что проблему дефицита кадров в России надо решать повышением эффективности труда или завозом мигрантов...



Министр экономического развития Максим Решетников 6 сентября заявил, что проблему дефицита кадров в России надо решать повышением эффективности труда или завозом мигрантов. Заявление министра комментирует Telegram-канал "Суверенная экономика".



Мы никого критиковать не будем, но напомним о трех очень важных в контексте высказывания министра вещах.



Во-первых, мигранты - это дорого. Таджики и киргизы - не бесконечные. Ослабление рубля хоть и дало нам дополнительные нефтегазовые доходы, но привлекательность России как страны для трудовой миграции очень сильно ослабило. Хочется также напомнить, что ценообразование у мигрантов фактически привязано к валюте - отправлять домой рубли они не рвутся.



Во-вторых, только в СНГ живут еще порядка 10 миллионов этнических русских. Именно за счет их возвращения можно и нужно решать проблему нехватки трудовых ресурсов. В России существует госпрограмма по переселению в РФ проживающих за рубежом соотечественников. Так вот, в 2022 году в страну вернулись около 80 тысяч человек (и въехали 3,5 млн трудовых мигрантов). Все проблемы программы репатриации давно известны - может, нужно сделать так, чтобы она наконец заработала как следует? А кричавшим "Скатертью дорога!" вслед уезжавшим год назад россиянам хочется передать отдельный привет.



В-третьих, ситуацию с производительностью труда в госсекторе решит только вопрос роста зарплат и появление там реальной меритократии. Иначе мотивированные и умные будут продолжать уходить оттуда на открытый рынок. Просто потому, что патриотизмом сыт не будешь, а платят на рынке зачастую в 3-5 раз больше. Хотя проблему на многих предприятиях так или иначе решают, это правда.



Мы это все к чему: сейчас наша страна оказалась в такой ситуации, когда далеко не все простые и очевидные решения работают. Просто "залить" рынок деньгами уже не получится - в условиях роста расходов на оборону и рекордного дефицита бюджета средств на подобные аттракционы невиданной щедрости у страны просто нет. В общем, пришло время для многих уважаемых министерств поработать по-настоящему.