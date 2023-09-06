Нарастающая конфронтация начинает пугать западные элиты?

20:31 07.09.2023

На Западе далеко не все готовы к противостоянию "острием против острия".



Владимир Павленко



Говорят, покойному Борису Березовскому, основательно у нас уже подзабытому, принадлежит следующий афоризм: "Это неправда, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих; на самом деле умных учат свои ошибки, а дураки вообще необучаемы". Оставим в стороне вопрос о том, к какой из обозначенных категорий можно отнести самого автора этого оригинального изречения, учитывая то, чем и как он закончил. Куда актуальней другое: признаки здравомыслия и трезвости в оценке окружающей действительности начинают проявлять западные элиты, до этого полагавшиеся только на силу и демонстрировавшие неготовность ни к каким компромиссам. Германская Die Welt, входящая в медиа-империю Акселя Шпрингера, пытаясь переосмыслить глобальные события, поместила редакционную статью с характерным названием: "Расширение на Дальний Восток: взрывоопасный призрак глобальной НАТО". И с еще более выразительным подзаголовком: "КНР и КНДР видят признаки расширения НАТО в Азии. Их предупреждение пугает".



Больше всего в материале "подкупает" внезапно обнаружившееся у Запада умение складывать два и два в политике, делая из этого адекватные выводы. Конкретно: лейтмотив статьи такой. Запад, выстраивая свою стратегию на постсоветском пространстве и конкретно на Украине, долгое время не обращал внимания на российские предупреждения, что это приведет к тяжелым последствиям, которые казались ему блефом. Сейчас имеем то, что имеем. Однако то же самое начинает происходить и на Дальнем Востоке, куда Запад активно протягивает свою военную инфраструктуру. Китай, КНДР, а также Россия, замечая и фиксируя эти тенденции, снова, как и в Европе, предостерегают США и НАТО, что если это продолжится – последствия будут. Пекин и Пхеньян, считают в немецкой редакции, сегодня ведут себя в отношении западной политики в АТР точно так же, как вела себя России два-три года назад, наблюдая приготовления НАТО на Украине. Следовательно, и реакция может быть такой же, особенно в свете отсутствия сомнений в решительности, скажем, Ким Чен Ына.



Die Welt выделяет три основные современные тенденции в АТР. Во-первых, констатируется, что "ситуация в Восточной Юго-Восточной Азии достигла редких высот напряженности". Во-вторых, "прежде далекие друг от друга в стратегическом отношении Европа и Восточная Азия сливаются в один потенциальный театр военных действий". В-третьих, "сфокусированная на Атлантике НАТО все больше нацеливается на Тихий океан", что проявляется во многих вещах, но главное, по мнению редакции, - в привлечении американских региональных сателлитов из условной AP4 (Asia-Pacific four) – Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии – к мероприятиям НАТО. В частности, отмечается их участие в недавнем Вильнюсском саммите, при том, что для Токио и Сеула этот саммит не был первым; они еще в июне 2022 года приезжали и в Мадрид. В воздухе повисает вопрос, который редакция не рискует задавать слишком громко. Поскольку местом проведения следующего саммита НАТО в июле 2024 года запланирован Вашингтон, то не будет ли сбор в американской столице всеобщим смотром сателлитов? А также точкой отсчета либо новой, "восточной НАТО", либо официального превращения НАТО в глобальный альянс.



Die Welt – достаточно авторитетное и погруженное в глобальную проблематику издание, чтобы не открывать в этом "Америки". Там нет сомнений ни в том, что западные элиты гнут свою линию на сохранение мирового господства, ни в правильности этого курса с точки зрения глобалистских интересов. Опасения, как и в случае с Россией, связаны с формированием мощного ответного кулака с участием в том числе и России; чем это обернется для Запада – главное, что волнует авторов, и между строк звучит: а стоит ли овчинка выделки такого риска, чтобы сформировать против себя коалицию, вполне сопоставимую по экономическому и военному потенциалу и возможностям? Авторов явно удручает та активность, с которой в американскую игру включаются наиболее ретивые азиатские сателлиты США. "То, что происходит на Украине, влияние этих событий не ограничивается рамками Восточной Европы, эти события напрямую влияют на ситуацию в Тихоокеанском регионе", - эта оценка ситуации главой МИД Японии Есимасой Хаяси, приведенная в материале, как считают в Die Welt, сулит проблемы Европе, включая Германию. В издании не вдохновляются той готовностью, с которой эти тенденции поддерживают в Берлине, где канцлер Олаф Шольц рассматривает в одном ряду отказ от пацифизма ("смену времен") как своей страны, так и Японии; между строк в немецком материале сквозит скепсис, смешанный с серьезной озабоченностью.



"Этот новый интерес НАТО и его стран-членов в Индо-Тихоокеанском регионе не остался незамеченным со стороны противников "азиатского" расширения НАТО. Россия, Китай и Северная Корея смотрят на этот тренд с беспокойством. Их недоверие …велико, они встречают расширение агрессивно-негативно". "Риторика китайцев и северокорейцев напоминает риторику России против расширения НАТО перед трагическими событиями на Украине". Позитив в этих пассажах отыскивается только в одном: что не существует пока единого договора, подобного Вашингтонскому (1949 г.), со своей 5-й статьей. То есть при начале войны в АТР немцы явно надеются отсидеться, хотя и понимают, что никаких гарантий никто им не даст. "Китай, Россия и Северная Корея очень обеспокоены медленным, но верным движением НАТО в направлении Азии. В итоге они тянутся друг к другу, чтобы создать противовес тому, что они называют азиатской натоизацией", - ссылка на этот вывод Даниэля Депетриса из американского центра Defense Priorities, который вторит настроениям самой Die Welt, показывает масштабы озабоченности возможностью создания тройственного альянса Москвы, Пекина и Пхеньяна. Существует четкое понимание, что коль скоро глобализируется НАТО и сливаются западный и восточный ТВД, то и Большая Евразия получает мощный стимул к объединению, которое изменит, и не в пользу Запада, баланс сил в мире.



Здесь важно понимать и еще три вещи. Первое: в ФРГ не забыли попыток избежать конфронтации с СССР на путях разрядки и взаимного переплетения экономических интересов. Минуло немало лет иллюзий, пока немцам открыто не сказали советники президента США Джорджа Буша-старшего, что попытки продолжить игры в "разрядку" в обход Вашингтона могут стоить ядерной войны в Европе. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы экстраполировать ту ситуацию на нынешние торгово-экономические связи Германии с Китаем и осознать, что никакой индульгенции от втягивания в конфликт в глазах Вашингтона экономические преференции не дают, скорее наоборот. Второе. В отличие от Европы, конфронтация в АТР, не сдерживаемая официальными рамками строго иерархических альянсов, с самого начала приобретает ядерный оттенок, и тормозов здесь гораздо меньше. Это демонстрируют сами американцы, когда:



- позволяют Японии позиционировать себя фактически "пороговым" государством (существуют разные версии причин аварии на той же "Фукусиме");



- создают блок AUKUS, не только нарушающий принципы ДНЯО, но и втягивающий в тихоокеанскую ядерную стратегию Вашингтона еще и Великобританию;



- учреждают Консультативную группу по ядерному планированию в формате США – Южная Корея, а следом за ней – тройственный альянс Вашингтон – Токио – Сеул, фундаментом которого, это хорошо понимается, служит прошлогодний фактический политический переворот с радикальной сменой курса в Южной Корее.



Наконец, третье, самое главное. Распространение НАТО на АТР резко ослабляет позиции ООН, подменяя эту главную международную организацию западной иерархией трех мировых блоков – Северной Америки, Европы, АТР. Долгое время их политическая интеграция, публичной проекцией которой служит Большая семерка, а теневой – Трехсторонняя комиссия, ограничивалась элитарным уровнем ежегодных сборищ с обсуждением деликатных вопросов глобальной повестки. Но сейчас становится ясным тренд на консолидацию проамериканского "коллективного Запада" с проамериканским "коллективным Востоком" единым военным командованием, и существует понимание, что подобный аналог "ставки верховного главнокомандования" просто так не создается. Отсюда и повышенная нервозность, которая усиливается решительностью ответных шагов геополитических оппонентов. Россия уже продемонстрировала свою готовность защищать свои национальные интересы на поле боя; недавние внезапные учения, которые были проведены в самом конце августа в КНДР, продемонстрировали наличие такой же решимости и в Восточной Азии, что может спутать очень многие планы. Вот какое отражение нашла эта новая тенденция в материале Die Welt: "…Предполагается, что первая атака в этом конфликте между Южной Кореей и КНДР будет ядерной. И вот уже первые, точно направленные удары уничтожают командные центры Южной Кореи. Начинается вторжение, в результате которого оказывается захваченной вся Южная Корея, корейский народ вновь объединяется (воссоединяется) под руководством КНДР. Именно таков был сценарий прошедших на этой неделе учений вооруженных сил КНДР, и детали этого сценария с непривычной для Пхеньяна открытостью и частотой транслировались во внешний мир…".



Месседж Пхеньяна абсолютно точно "пойман" и прочитан Западом, внутри которого неизбежно начнутся, уже пошли, трещины в отношении того рубежа, до которого не страшно идти. Оказывается, этот рубеж уже у порога. Отсюда и столь эмоциональная и аналитически глубокая реакция на заявление китайского МИД: "Мы уже видели, что НАТО наделала в Европе. Не надо этой организации пытаться сеять хаос еще и в АТР и в других частях мира". В Die Welt вновь и вновь возвращаются к тому, что "это взрывоопасная аргументация, которая напоминает соответствующие высказывания России перед началом военных действий на Украине". Что в сухом остатке? Если под воздействием совместных шагов России, Китая и КНДР на Западе появились сомнения в адекватности избранного маршрута и исходе навязываемой нам конфронтации, то у планеты остается шанс. В 1962 году, вернувшись из Москвы, со встречи с советским партийным руководством, Дэвид Рокфеллер в узком кругу заявил: "Они влезли в сапоги Сталина, в которых утонули. Они им не по размеру. Нажимаем сильнее – и они прогнутся". Не кажется ли, читатель, что редакционная статья в Die Welt – признание того, что современным западным лидерам, как тогда советским, "не по размеру" оказались "сапоги" ни Франклина Рузвельта, ни Рональда Рейгана?